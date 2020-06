Helsingin Sanomat

Moni suomalainen matkaa juhannuksen alla valtateillä, joiden reunoilla sijaitsee ihastuttavia levähdyspaikkoja. Mikä on oma suosikkisi?

Tämä kesä lomaillaan kotimaassa. Siksi Helsingin Sanomien Lomatutka esittelee satoja kesäkohteita kaikkialta Suomesta. Tutka päivittyy kesän mittaan, joten kanavalla kannattaa pysyä!

Lisäksi esittelemme viikottain tarkemmin joitakin kohteita. Ensimmäisenä vuorossa ovat ihastuttavat pysähdyspaikat teiden varsilla.

Kenkävero, Mikkeli

Tätä 5-tien varrella, Saimaan rannalla kohoavaa paikkaa ei sovi ohittaa, jos matkailee Savon seuduilla.

Kenkävero on Mikkelissä sijaitseva vanha pappilamiljöö, joka on kunnostettu kuvankauniiksi ja monipuoliseksi pysähtymispaikaksi. Itse asiassa sen historia ulottuu kauas, yli 500 vuoden taakse, kun asumus papille valmistui samaiselle paikalle jo 1400-luvun puolivälissä.

Vuosiin on mahtunut paljon, ja 1900-luvun loppupuolella Kenkävero oli vaarassa pyyhkiytyä pois maailmankartalta. Onneksi näin ei käynyt!

Noutopöydän ruuat vievät kielen mennessään, mutta kahvillekin sopii poiketa. Kenkäverossa suositaan lähialueen raaka-aineita ja omassa leipomossa leivottuja leivonnaisia.

Pihapiirin aitoista löytyy trendikästä suomalaista käsityötä ja monenmoista hypisteltävää. Osta kesätekemiseksi vaikka ristipistotyö! Kenkäverossa voi ihastella myös eläimiä sekä erittäin hyvin hoidettuja kukkaistutuksia.

Pursialankatu 6, 50100 Mikkeli

Kaivannon Keidas, Kaivanto

Kaivannon keidas on viihtyisä taukopaikka Lahdentien varrella. Vanhaa kunnon tienvarsiromantiikkaa tulvivalla Keitaalla on tarjolla monenmoista ruokaa.

On esimerkiksi hampurilaisia, pastoja, täytettyjä leipiä sekä siipiä kera Siipiweikkojen kastikkeen. Makeannnälkäiset nauttivat vaikkapa amerikkalaisia vohveleita.

Erityisen vahva suositus ohuille, puikulan muotoisille reikämunkeille, jotka leivotaan Kaivannon omalla reseptillä!

Lahdentie 1779, 36570 Kaivanto

Nelos-Grilli, Ii

Vuodesta 1984 saakka palvellut Nelos-Grilli palvelee matkalaisia eloisan nelostien varrella Iissä. Suloisen vaaleanpunainen rakennus kätkee sisäänsä 50-lukua henkivän pysähdyspaikan. Melkein kuin jossain päin Amerikkaa olisi!

Grillin kesäterassilla on muuten kaikenlaista silmänruokaa varsinkin niille, joita kiinnostavat vanhat tavarat.

Levähdyspaikan erikoisuus ovat täysin itsetehdyt burgerit (myös kasvisvaihtoehtoja löytyy!). Muitakin grilliherkkuja aina salaateista kebablautasiin toki piisaa, ja lapsille on oma ruokalistansa.

Ouluntie 370, 91100 Ii

Kägöne, Parikkala

Toukokuussa 2017 kuutostien kulkijat kokivat iloisen yllätyksen, kun Kägöne avasi ovensa melkein seitsemän vuoden hiljaiselon jälkeen.

Upeissa puitteissa pääsee nauttimaan noutopöydän lounasta päivittäin. Kägösessä voi myös järjestää juhlia sekä majoittua.

Tarjolla on perinteistä ja maukasta kotiruokaa, kuten lohikeittoa, paistettuja muikkuja ja kanasalaattia. Yhtä lailla Kägösessä pääsee herkuttelemaan tuoreilla leivonnaisilla, kahvilla, virvokkeilla ja jäätelöllä.

Myös hulppean rakennuksen ympärillä aukeneva puutarha hurmaa kukkaloistollaan.

Kuutostie 1272, 59100 Parikkala

Kahvila Reissupannu

Leppoisan tunnelman levähdyspaikka Kangasniemellä, Puulan rannalla. Ihanista järvimaisemista pääsee nauttimaan toden teolla! Kahvilan rannassa on myös laituri, joten Reissupannuun pääsee veneillenkin.

Täältä löydät aina niin tuoretta pullaa, pikkusuolaista kuin juustokakkua. Juhannuksena Reissupannusta saa esimerkiksi röpörieskaa.

Kahvilan viereen avautui viime kesänä Pannun puoti, joka on auki kesäaikaan ja täynnä kotimaisten yritysten sekä käsityöläisten tuotteita.

Mikkelintie 21, 51200 Kangasniemi

Ykköspesä, Saukkola

Turun ja Helsingin välisen moottoritien puolivälissä sijaitseva Ykköspesä on pysähdyksen arvoinen paikka.

Kahvilaravintola Ykköspesä on tunnettu erityisesti leipomonsa tuotteista. Paikan päällä leivotaan joka aamu sämpylöitä, viinereitä ja munkkeja, jotka vievät aina kielen mennessään.

Ykköspesästä saa myös lounasta, joka on perinteistä kotiruokaa. Ei pidä unohtaa myöskään á la carte -listaa, johon kuuluu muun muassa sveitsinleike ja wieninleike, tai grilliherkkuja, kuten kanakoria, makkaraperunoita ja munakasta.

E18 Hauklammen levähdysalue H, 09430 Saukkola

Café Meijerinliiteri, Joutsa

Erinomainen vaihtoehto perinteiselle huoltoasemalle!

Kyseessä on vanhan maalaistalon pihapiiriin ja sen 1800-luvulla rakennettuun meijeriin pystytetty kahvila. Meijerinliiterillä ei idyllisyydestä tingitä.

Myytäviin ruokiin hankitaan raaka-aineita omasta puutarhasta, Joutsan torilta. Ihanat suolaiset piirakat ja makeat leivonnaiset vievät kielen takuulla mennessään!

Pihapiirissä on myös vanha kivinavetta, joka on muutettu taidegalleriaksi, jossa on vaihtuvia näyttelyitä. Paikka aukeaa 17. kesäkuuta.

Kangasniementie 1052, 19650 Joutsa

Kasvihuoneilmiö, Nummi

Hassulla nimellä varustettu pysähdyspaikka Turunväylällä on kuuluisa eritoten sisustustavaratalonsa vuoksi. Kummallinen ja kiehtova Kasvihuoneilmiö on rakennettu vanhaan kasvihuoneeseen.

Täältä löytää kaikkea sellaista, mitä ei edes tajunnut tarvitsevansa, kuten kristallikruunun tai vanhan egyptiläisen tuolin.

Hauskaan paikkaan voi poiketa myös vain kahville ja pullalle tai sitten täyttävämmälle aterialle! Täätlä lähtee joka tapauksessa takuuvarmasti pois vähän pyörällä päästään.

Palomäentie 2, 09810 Nummi

