Tämä kesä lomaillaan kotimaassa. Siksi Helsingin Sanomien Lomatutka esitteleekin satoja kesäkohteita kaikkialta Suomesta. Tutka päivittyy kesän mittaan uusilla vinkeillä.

Tämän lisäksi nostamme viikoittain tarkemmin esiin joitakin kohteita. Nyt vuoron saavat kansallispuistot, nuo Suomen luonnon luvatut matkakohteet.

Puistot tarjoavat vaihtoehdon kaupunkien hälinälle, eivätkä ne ole pelkästään valveutuneiden samoilijoiden paikkoja. Järvessä kylpeminen, vaaran laelle kiipeäminen ja rotkojen hämmästely kuuluvat ihan kaikille.

Tuttuakin tutumpia ovat esimerkiksi Repoveden, Selkämeren, Pallas-Yllästunturin ja Oulangan ikoniset kansallispuistot. Maamme 40 kansallispuiston joukkoon mahtuu kuitenkin monia piilossa pysytelleitä helmiä. Esittelemmekin nyt kymmenen vähemmän tunnettua kansallispuistoa.

Retkeilijä Rokuan kansallispuistossa.

1. Rokuan kansallispuisto, Pohjois-Pohjanmaa

Vuonna 1956 perustettu Rokuan kansallispuisto sijaitsee Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kuntien alueella. Puisto on tunnettu eritoten jääkauden muovaamista maastonmuodoistaan.

Patikoitavaa noin 60 kilometriä kattavalla reitistöllä piisaa. Kaunis ja kuiva mäntymetsä on täynnä helppokulkuisia polkuja, jotka sopivat perheen pienimmillekin.

Rokuan harju jäkäläisine kumpuineen on syntynyt kymmeniä tuhansia vuosia sitten mannerjäätikön sulamisvesien kuljettamasta ja kasaamista hiekasta. Tässä puistossa vaeltaja pääsee myös ihailemaan rantavalleja ja dyynejä, jotka kehystävät pieniä lampia.

Kirkasvetisiin suppalampiin voi pulahtaa kesähelteillä uimaan.

Etenkin herkkutattiaikana Rokuan kansallispuisto on oivallinen kohde! Kansallispuiston sydämessä sijaitsevasta Pookivaaran tornista näkee jopa Kainuun merelle saakka.

Voit pysäköidä esimerkiksi osoitteessa Rokua Health & Spa, Kuntoraitti 2, 91670 Rokua.

2. Patvinsuon kansallispuisto, Pohjois-Karjala

Patvinsuon kansallispuisto on vuonna 1982 perustettu kansallispuisto, joka sijaitsee Lieksan ja Ilomantsin alueilla, Koitereen pohjoispuolella. Siellä on noin 80 kilometrin verran hyvin merkittyjä polkuja.

Kansallispuiston mieleenpainuvimpia näkymiä ovat suomaisemat ja rauhalliset hiekkarannat.

Itä-Suomen erämaaksi tituleerattu Patvinsuo sopii päiväretkiin ja jopa useamman yön vaelluksiin.

Suomunjärven rannalla retkeilijöitä palvelee myös Suomun luontotupa, jonka kautta voi varata itselleen käyttöön perinteisen rantasaunan. Luontotornista pääsee ihailemaan suon yötöntä kesää, ja uimaan pääsee monesta kohtaa.

Pääopastuspaikka sijaitsee osoitteessa Suomuntie 54, 81650 Hattuvaara, Ilomantsi.

3. Teijon kansallispuisto, Varsinais-Suomi

Teijon kansallispuisto on uusi tulokas suomalaisten kansallispuistojen kentällä, sillä se on perustettu vuonna 2015. Se sijaitsee Varsinais-Suomen maakunnassa, tarkemmin sanottuna Salossa entisen Perniön kunnan alueella.

Puiston ydinalueen muodostavat 2 300 hehtaarin laajuinen Teijon retkeilyalue sekä Hamarijärven ja Punassuon suojelualueet.

Teijon kansallispuistossa merkittyjä reittejä on yhteensä noin 50 kilometrin verran. Uniikiksi Teijon tekee se, että henkeäsalpaavien luontomaisemien lisäksi retkeilijä pääsee samalla kurkistamaan historiallisiin ruukkikyliin, joiden välittömässä läheisyydessä puisto sijaitsee.

Liepeillä olevia kulttuurinähtävyyksiä ovat Teijon kirkko, Pajamuseo sekä Kirjakkalan, Teijon ja Mathildedalin ruukkialueet. Myös Hamarinjärven, Sahajärven ja Matildanjärven padot, jotka ovat peräisin vuodelta 1688, ovat näkemisen arvoisia kohteita.

Kansallispuiston opastuskeskus, Teijon luontokeskus, on osoitteessa Matildanjärventie 84, 25660 Matilda.

4. Päijänteen kansallispuisto, Päijät-Häme

Päijänteen kansallispuisto on Padasjoen, Asikkalan ja Sysmän alueella sijaitseva kansallispuisto, ja se on perustettu vuonna 1993. Nimensä mukaisesti se sijaitsee Päijänteellä, tarkemmin sanottuna järven eteläosassa.

Koska kansallispuisto ulottuu pääosin saarille, ei suurimpaan osaan puistosta pääse kuin vesiteitse. Tämä kansallispuisto sopiikin täydellisesti etenkin vesiretkeilijöille, tosin Pulkkilanharjun luontopolulle pääsee myös ilman vesille lähtöä.

Täällä retkeilijän hurmaavat ennen kaikkea upeat hiekkarannat laguuneineen sekä kohoavat kalliorannat.

Päijänteen kansallispuistoon kuuluu harjusaari Kelvenne, joka on sen suosituin kohde. Tämä taattu kesäparatiisi kutsuu vaeltajia lekottelemaan rantatunnelmiin!

Isohiedan ranta on osoitteessa Laivarannantie 41, 17500 Padasjoki.

5. Tiilikkajärven kansallispuisto, Pohjois-Savo ja Kainuu

Tiilikkajärven kansallispuisto on Rautavaaran ja Sotkamon kunnissa, Pohjois-Savon ja Kainuun maakunnissa sijaitseva kansallispuisto. Se on perustettu vuonna 1982, ja merkittyjä reittejä on noin 20 kilometriä.

Puiston näyttävimpiä maisemia ovat Tiilikan rakentamattomat, hiekkaiset rannat. Tiilikkajärven kansallispuisto on myös ainutlaatuinen näyte laajemmista, ojittamattomista ja alkuperäisistä soista.

Kansallispuistossa on autiotupa sekä vuokratupia majoittujille, ja telttaillakin saa. Pieni lisä puiston luonnolle on Tiilikanaution torpan pihapiiri, jota hoidetaan niittämällä.

Kansallispuiston huikaisevin maisema aukeaa kuvankauniilla Venäjänrannalla. Nimi ei ole muuten sattumaa, sillä Täyssinän rauhan rajakivi sijaitsee siellä.

Yksi lähtöpaikoista on Sammakkotammen opastuspaikka osoitteessa Valtimontie 1095, 73900 Rautavaara.

6. Helvetinjärven kansallispuisto, Pirkanmaa

Ruoveden kunnassa sijaitseva Helvetinjärven kansallispuisto on perustettu vuonna 1982. Merkittyjä reittejä on noin 40 kilometrin verran.

Tämän puiston metsiin ja järvenpoukamiin on helppo rakastua. Helvetinjärven kansallispuistossa on vielä jäljellä myös osia vanhoista luonnontilaisista salometsistä.

Helvetinjärvellä sijaitsee myös Helvetinkolu, joka on jättiläismäinen rotko. Se ja muut pienemmät solat sekä kallioseinämät ovat alueen omaleimaisimpia näkymiä. Helvetinjärvellä tuntee itsensä tosi pieneksi jyhkeiden kallioiden keskellä.

Tarjolla on monenmoisia reittejä kaikenlaisille patikoijille. Kankimäen pysäköintialueella on myös ravintola Helvetin Portti, ja alueella on majoitusmahdollisuuksia, kuten Metsähallituksen mökkejä.

Helvetin Portti on osoitteessa Helvetinkoluntie 775, 34600 Ruovesi.

7. Riisitunturin kansallispuisto, Lappi

Riisitunturin kansallispuisto on vuonna 1982 perustettu, Posion kunnassa eli Lapissa sijaitseva kansallispuisto.

Posion Riisitunturilla pääsee haukkomaan henkeään Euroopan mahtavimpia rinnesoiden ja Kitkajärven, maanosan suurimman lähteen, äärelle.

Riisitunturilla on pitkospuut, paljon nuotiopaikkoja sekä hyvät opasteet.

Jos ylittää Riisitunturin kansallispuiston metsäalueen ja alkaa kavuta Karitunturille, väki vähenee heti. Siellä patikoija huumaantuu erämaahenkisyydestä, pusikoita ja hoitamattomista tunturisoista. Silmänkantamattomiin jatkuvia maisemia ja rauhaa luonnon helmassa parhaimmillaan!

Riisitunturi-Karitunturin alueella on merkittyjä retkeilyreittejä ja hiihtolatuja noin 85 kilometriä. Reitit on myös nimetty hauskasti: eräskin on Riisin rääpäsy, toinen Riisin rietas.

Koko puiston halki johtavalle, noin kolmenkymmenen kilometrin pituiselle Riisitunturin reitille voi lähteä esimerkiksi Kirintövaarasta, osoitteesta Kirintövaarantie, 97900 Posio.

8. Torronsuon kansallispuisto, Kanta-Häme

Torronsuon kansallispuisto perustettiin Tammelaan vuonna 1990 tarkoituksena suojella Etelä-Suomen suurinta keidassuoaluetta. Torronsuo onkin hämäläistä suomaisemaa kauneimmillaan.

Toistakymmentä kilometriä pitkä suoalue on säilynyt liki luonnontilaisena. Torronsuosta löytää myös luontotornin, tulentekopaikan ja pitkospuut. Tornista käsin voi ihailla esimerkiksi muuttolintuja tai tunnelmoida muuten vain.

Tiheästä luhtahuittikannastaan tunnettu Talpianjärven lintuparatiisi, märäksi luhdaksi kuivattu entinen järvi, on nykyään osa puistoa.

Kansallispuistoon pääsee esimerkiksi Hämeen luontokeskuksesta, osoitteesta Härkätie 818, 31380 Letku, Tammela.

9. Liesjärven kansallispuisto, Kanta-Häme

Porintiellä kannattaa olla tarkkana, painaa jarrua ja kurvata Liesjärvelle.

Vuonna 1956 perustettu Liesjärven kansallispuisto sijaitsee pääasiassa Tammelassa Kanta-Hämeessä lähellä Uudenmaan ja Varsinais-Suomen rajaa. Liesjärvi sopii päiväretkikohteeksi, sillä puistossa on noin 30 kilometrin verran merkittyjä, helppokulkuisia rengasreittejä.

Mukavassa kansallispuistossa sijaitsee myös hyvin hoidettu Korteniemen perinnetila. Sen pihapiiri rakennuksineen, puutarhoineen ja viljelyksineen on säilynyt melkein muuttumattomana yli sata vuotta.

Kesäaikaan tilalla pääsee keskelle menneisyyden tunnelmia, sillä siellä elellään 1910-luvun mukaisesti.

Ehkä kaikkein hienoin elämys on kuitenkin järven poikki mutkitteleva kapea Kyynäränharjun kannas.

Kansallispuistoon pääsee esimerkiksi Hämeen luontokeskuksesta, osoitteesta Härkätie 818, 31380 Letku, Tammela.

10. Isojärven kansallispuisto, Keski-Suomi

Vuonna 1982 perustettu Isojärven kansallispuisto sijaitsee Kuhmoisten kunnassa. Reittejä on noin 20 kilometrin verran.

Isojärven maisemat vievät patikoijan aikamatkalle kauas historiaan, kiitos metsätyömiesten kämppien.

Kansallispuiston luoteiskulmassa sijaitseva Huhtalan torppa on itse asiassa valtakunnallisesti merkittävä suojelukohde. Nykyinen asumus on rakennettu 1850-luvulla, ja aitat ovat peräisin 1700-luvun lopulta.

Maisemaa leimaavat suuret korkeuserot: miljoonia vuosia vanhat rotkolaaksot sekä metsäiset vuorimaat. Kansallispuiston korkein kohta, Vahtervuori, kohoaa 219 metrin korkeuteen merenpinnasta ja noin 100 metriä Isojärven pintaa korkeammalle.

Heretyn kämppäkahvila palvelee janoisia ja nälkäisiä matkaajia. Laavuja ja telttailualueita on useampia.

Heretyn metsätyökämppä kahviloineen sijaitsee osoitteessa Kylämäntie 1335, 17800 Kuhmoinen.

Jutussa on käytetty lähteenä Luontoon.fi-sivustoa.