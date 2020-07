Jose RiikonenMerikannontien varrella Sibeliuksen puistossa on niin kuuma, että jäätelö sulaa hetkessä.

On kesäkuun viimeinen lauantai, ja kello on kohta kaksi. Käsillä on toistaiseksi viimeinen hellepäivä vähään aikaan, ja puistossa on siellä täällä porukoita nauttimassa jätskiä puiden varjoissa ja auringoissa.

Mereltä tuulee onneksi vähän.