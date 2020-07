Tämä kesä lomaillaan kotimaassa. Siksi Helsingin Sanomien Lomatutka esitteleekin satoja kesäkohteita kaikkialta Suomesta. Tutkaa on juuri päivitetty uusilla vinkeillä ja päivityksiä tehdään jatkossakin koko ajan.

Tämän lisäksi nostamme viikoittain tarkemmin esiin joitakin kohteita. Nyt vuoron saavat saaret.

Oletko koskaan haaveillut melovasi, veneileväsi tai kulkevasi lossilla kauaksi mantereen kiireestä? Yöpyväsi hiljaisella ulapalla tai eläväisessä saaristokylässä?

Esimerkiksi nämä 11 saarikohdetta ovat käymisen arvoisia paikkoja. Osa niistä tarjoaa lukuisan määrän palveluja ja nähtävää, kun taas toiset lumoavat askeettisuudellaan ja rauhallisuudellaan.

1. Knapperskär, Uusimaa

Knapperskär on saari Espoon Suvisaaristossa. Se on myös uloin Espoon kaupungin ulkoilusaarista. Pinta-alaltaan saari on noin viiden hehtaarin kokoinen.

Saarelta avautuu uniikki ulappamaisema suoraan Suomenlahdelle. Knapperskär on pääosin silokalliota, mutta on siellä metsääkin.

Saarella on pieni ja suloinen hiekkaranta, grillikatos sekä vessa. Yöpyminenkin on mahdollista, sillä siellä saa telttailla. Knapperskärissä pääsee samoamaan omassa rauhassa, ja merellinen tunnelma on taattu.

Seilin saaren kirkko ja hautausmaa.

2. Seili, Varsinais-Suomi

Seili on Nauvossa, Paraisten kaupungissa sijaitseva saari. Pituudeltaan se on suurimmillaan noin kaksi ja puoli kilometriä ja leveydeltään noin puolitoista kilometriä. Yhteysalukset liikennöivät Seiliin kesäkaudella päivittäin.

Saaressa toimi 1600-ja 1700-luvuilla maan tunnetuin leprasairaala eli hospitaali, jonka potilaat elivät suljetussa Seilissä eristyneinä, kunens kuolivat. Saari avattiin yleisölle muutama vuosi takaperin, ja se kiehtoo erikoisen historiansa ja kauniin luontonsa vuoksi hyvin monia.

Jos saarella käy, kannattaa poiketa myös Ravintola Seilissä, joka toimii entisen mielisairaalan tiloissa. Siellä pääsee nauttimaan herkullisesta kotiruuasta ja grillibistrosta. Majoittua voi esimerkiksi vanhassa, 1800-luvulta peräisin olevassa leipomorakennuksessa.

Luonnon puolesta saari on monipuolinen, ja siellä on useita harvinaisia lajeja, kuten pähkinäpensaslehtoja ja kallioketoja.

3. Hattusaari, Uusimaa

Hattusaari on Helsingin omistama ulkoilusaari kaupungin itäisimmällä laidalla, Pihlajaluodon lähellä Ulkosaaret-nimisessä kaupunginosassa. Sen pinta-ala on 2,6 hehtaaria.

Saari on pitkälti matalaa nummea, eikä siellä ole tiettävästi ollut koskaan asutusta. Koko Hattusaari on luonnonsuojelualuetta.

Hattusaareen sopii meloa yöpymään, ja telttailu on maksutonta. Saarella on myös vessa, hiekkaranta sekä grillipaikka. Matkaan voi lähteä vaikka Vuosaaren melontakeskuksesta, josta matkaa kertyy noin kuusi kilometriä.

Kotkan saaristoa.

4. Kotkan saaristo, Kymenlaakso

Kotkan edustalla olevat ulkosaaret houkuttelevat kiehtovalla historiallaan ja viehättävillä merimaisemillaan. Saaristoliikenne puksuttaa, ja saarilta voi löytää niin merilinnoituksen kuin ravintolankin.

Esimerkiksi Kukouri on linnakesaari Kotkassa. Saarella sijaitsee Ruotsinsalmen merilinnoitukseen kuuluvan Fort Slavan rauniot. Saarella on venelaituri.

Kilpisaaressa puolestaan voi nähdä toisen maailmansodan aikaisia jälkiä: on bunkkereita, juoksuhautoja ja piikkilankoja, jotka ovat ajan kuluessa murentuneet tai sortuneet.

Rankin saari toimi aiemmin puolustusvoimien käytössä vartiolinnakkeena. Nykyään saaressa palvelee kesäisin ravintola sekä pieni kauppa. Rankissa on myös saunoja, jotka lämpenevät tilauksesta.

Kuuskajaskarin saari Rauman edustalla.

5. Kuuskajaskari, Satakunta

Kuuskajaskarin saarella on entinen puolustusvoimien puolustus ja koulutuslinnake. Saari sijaitsee Rauman edustalla, Selkämeren kansallispuistossa, joten jo luonto on siellä näkemisen arvoista.

Kahvila Wanha Kasarmi toimii rannikkolinnakkeen vanhassa kasarmirakennuksessa, joten syömäänkin pääsee merellisen seikkailun lomassa. Siellä on iso terassi, joten lounaan, kahvin tai illallisen voi nauttia meren kuohuista nauttien.

Kuuskajaskarissa on myös kesäteatteri. Majoitushuoneistot ovat entisiä armeijan kantahenkilökunnan rivitaloasuntoja. Lisäksi saarella on kaksi armeijan käyttöön 1950-luvulla rakennettua saunaa.

Reitti- ja tilausliikenteen vesibussit kuljettavat matkailijoita Kuuskajaskariin.

Kaunissaari Sipoon selällä.

6. Sipoon Kaunissaari, Helsinki

Kaunissaari on noin kaksi kilometriä pitkä ja 800 metriä leveä saari Suomenlahdella Sipoossa. Saaressa on kallioisia ja kivikkoisia rantoja sekä upeaa hietikkoa. Kaunissaaren ulkoilupuisto on perustettu vuonna 1959.

Saaresta voi nauttia päiväretken, telttailun tai vaikkapa veneilyn muodossa.

Sipoon saariston kesäparatiisissa voi vuokrata itselleen mökin, saunoa, telttailla sekä syödä mutkatonta mättöruokaa saaren ainoassa ravintolassa.

Saareen pääsee Vuosaaresta liikennöivällä yhteysaluksella.

Pyhtään Kaunissaari.

7. Pyhtään Kaunissaari, Kymenlaakso

Kaunissaaria on Suomessa useampikin. Tämä saari tarjoaa itäsuomalaista saaritunnelmaa parhaimmillaan!

Kaunissaaren pienvenesatama tarjoaa laituripaikkoja veneilijöille. Museo puolestaan kertoo ihmisten menneisyydestä ja elämänmuodosta ulkomeren saarella.

Taidegalleria, savustetun kalan ja käsitöiden myyntipisteet sekä kauppa, kahvila ja ravintola Kaunissaaren Maja palvelevat vierailijoita. Majoittua voi esimerkiksi vanhassa kansakoulussa, aitoissa tai lomamökeissä.

Saareen kulkee maksuton, valtion järjestämä yhteysalusliikenne.

Pentalan saaristomuseo.

Pentalan Gurlin talo vasemmalla ja Kalastajamökki oikealla.

8. Pentalan saari, Uusimaa

Pentala on saari Espoon Suvisaaristossa. Sen pinta-ala on 130 hehtaaria, joka koostuu pääosin luonnonsuojelualueesta. Pentalassa on paljon kesämökkejä sekä luonnontilainen Diksandin hiekkaranta.

Erään lomatutkan vinkkaajan mukaan saari on ”näitä espoolaisten aarteita, joista ei muille huudella”.

Pentalaan pääsee lautalla, mutta veneellä rannalle ei saa tulla. Tarjolla ovat idylliset avomerinäkemykset, ja kahviakin saa. Pentalassa viihtyy helposti koko päivän, oli mukana millainen kokoonpano tahansa.

Helsingin Vallisaari.

9. Vallisaari ja Kuninkaansaari, Uusimaa

Vallisaari ja Kuninkaansaari ovat erityisiä matkakohteita vain 20 minuutin laivamatkan päässä Helsingin Kauppatorilta. Ne sijaitsevat aivan Suomenlinnan naapurissa.

Saarien vesipisteet, kuivakäymälät ja piknik-pöydät ovat kävijöiden käytettävissä ympäri vuoden. Retkisatamaan saa kiinnittyä ympäri vuoden, ja kesäisin myös kahvila- ja opastuspalveluja on tarjolla.

Nämä saaret ovat sellaisia paikkoja, joista erään Lomatutkan vinkkaajan mukaan ”jokaisen kuuluisi saada tietää”.

Kauppatorilta lähtee lautta, joka vie muutamalla eurolla Vallisaareen. Vallisaaresta löytyy paljon nähtävää, kuten ihana ravintola ja luonnonkauniit maisemat.

Vähän pidemmälle kun tarpoo, päätyy Kuninkaansaarelle. Sen päästä löytyy esimerkiksi pieni punainen salamökki. Itse asiassa mökki on puusauna, jonka nerokkaimmat varaavat käyttöönsä etukäteen.

Kökarin kirkko.

10. Kökar, Ahvenanmaa

Kökar on saariryhmä Ahvenanmaan ulkosaaristossa, aivan Turun saariston naapurissa. Kökariin on päivittäiset lauttayhteydet sekä Turun saaristosta että Ahvenanmaan pääsaarelta.

Saariryhmä hurmaa läpitunkevan kauniilla luonnollaan. Meren läsnäolo on kaikkialla. Istahtaa voi sileille rantakallioille, tai sitten ihastella karuja jyrkänteitä tai rehevämpiä lehtoja.

Kökar on myös historianystävien päiväuni. Siellä on esimerkiksi Hamnön saari, jossa sijaitsee keskiaikaisen fransiskaaniluostarin rauniot. Kalenin alueella voi puolestaan tutustua ensimmäisen ja toisen maailmansodan aikaisten linnoitusten raunioihin. Kökarin museossa saa laajan katsauksen alueen historiaan.

Palvelujakin on monenmoisia. Kahviloissa ja ravintoloissa voi nauttia etenkin kalaruuasta ja voileivistä. Majoittua voi mökissä, leirintäalueella, hotellissa tai vaikka matkustajakodissa. Kökarissa viihtyy pidemmänkin ajan!

11. Velkuanmaa, Varsinais-Suomi

Velkuanmaa on saari Saaristomerellä Naantalin kaupungissa, entisessä Velkuan kunnassa. Se on yksi Velkuan suurimmista saarista ja ollut asuttuna jo keskiajalta lähtien.

Saaren pinta-ala on 7,1 neliökilometriä, ja vakituisia asukkaita Velkuanmaalla on 33. Saarella ei kuitenkaan ole juurikaan palveluita. Lossi kuljettaa matkailijoita saarelle. Saareen voi tutustua esimerkiksi luontopolkua pitkin tai polkupyöräilemälä.

Saarella toimii Vaihela, joka on 150 vuotta vanha maatila. Nykyisin siellä on kaksi ravintolasalia sekä hotelli Halssi, jossa 11 kahden hengen huonetta. Vaihelan läheisyydessä sijaitsee Ateljee Leposka, josta voi ostaa käsintehtyjä matkamuistoja.