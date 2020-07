Kesälomakausi on nyt kuumimillaan. Poikkeuskesä sekoitti monien lomasuunnitelmat ja moni on suunnannut vietäämään lomaa Suomeen. Se puolestaan on johtanut tungokseen joillain suosituilla lomapaikoilla.

Tungokseen ei ole pakko jäädä, sillä Suomi on täynnä mitä kiinnostavampia lomakohteita. Helsingin Sanomien Lomatutka esittelee satoja kesäkohteita kaikkialta Suomesta. Tutkaa on hiljattain päivitetty uusilla vinkeillä – niitä on jo yli 300 – ja päivityksiä tehdään vielä jatkossakin.

Lisäksi nostamme viikoittain tarkemmin esiin joitakin kohteita. Tällä kertaa estradille pääsevät kaikkein erikoisimmat ja yllättävimmät matkakohteet. Ei uskoisi, että nämä kaikki sijaitsevat Suomessa!

Esimerkiksi Parikkalan patsaspuisto lienee tuttu useimmille. Mutta kuinka moni on kuullut englantilaisesta teehuoneesta keskellä Savoa?

1. Kammi-kylä, Nummijärvi

Nummijärveläinen Erkki Kalliomäki halusi luoda paikan, jossa kaikki olisi toisin kuin muualla. Syntyi erikoinen Kammi-kylä, joka on pystytetty neitseelliselle suolle. Siellä ei ole yhtäkään suoraa kulmaa.

Kaikki on rakennettu luonnon materiaaleista, ja kylään on vapaa pääsy. Toisin sanoen rakennuksiin saa mennä sisälle ihmettelemään, ja nuotiopaikalla voi paistaa makkaraa. Turvelähteeseenkin on suotavaa pulahtaa.

Kylässä poltetaan tervaa ja valmistetaan jätkänkynttilöitä. Alueella on esimerkiksi turvekylpylaitos ja kolme saunaa. Ympäröivä luonto luo alueelle rikkumatonta hiljaisuutta ja rauhaa.

Jokelantie, 61910 Nummijärvi

Hiljainen kansa -tilataideteos häkeltää.

2. Hiljainen kansa, Suomussalmi

Suomussalmella sijaitseva Hiljainen kansa on Reijo Kelan vuonna 1988 suunnittelema ympäristötaideteos. Eräs vinkkaaja luonnehtii sitä ”erityisen vaikuttavaksi kohteeksi, jonka ohi ei kannata ajaa”.

Kyseessä on tuhatkunta turvepäistä hahmoa Käpylän pellolla viitostien varrella. Kuin hurja joukko variksenpelättimiä. Taideteos on palkittu Englannissa Kentin Medway-festivaalien visuaalisen taiteen kategoriassa joulukuussa 2008.

Hiljaisen kansan yhteydessä toimii myös idyllinen Niittykahvila, jossa voi poiketa pitämässä ruoka- tai kahvitauon.

Viitostie 547, 89800 Suomussalmi

3. Isokenkäisten Klubi, Kuusamo

Isokenkäisten Klubi on uniikki majapaikka lähellä Venäjän rajaa. Siellä pääsee nukkumaan lasiseinäisessä ja -kattoisessa Aurora Hutissa, joka on ylellinen kahden hengen sviitti järvellä kaikkina vuodenaikoina.

Kesällä Aurora Hut kelluu järvessä, ja talvella talvella sen paikka on järven jäällä. Voiko olla parempaa tapaa nauttia kesän valoisista öistä ja luonnon läheisyydestä?

Klubi tarjoaa myös toisenlaista majoittumista. Kortteerissa on hotellimaisempaa, ja Päätalossa on gasthouse -tyylistä kahden hengen huonemajoitusta. Pihapiirissä puolestaan on kaksi kodikasta ja hyvin varusteltua mökkiä. Yhteensä majoituspaikkoja on 50 hengelle.

Vinkkaajan mukaan ruoka on ”sairaan hyvää”, ja siinä käytetään paljon villiyrttejä. Ei pidä unohtaa myöskään Seitsemän tähden savusaunaa, jossa saa Isokenkäisten klubin kotisivujen mukaan paikkakunnan parhaat löylyt.

Heikinjärventie 3, 93999 Kuusamo

Sippolan komea punatiilikirkko vuodelta 1879 on perinteisessä käytössään, kun ympäröivät rakennukset ovat saaneet uuden käyttötarkoituksen.

4. Sippolan kirkonkylä, Sippola

Jos olet autoilemassa Kaakkois-Suomea kohti, vaihtelua reittiin saat poikkeamalla kuutostieltä Elimäen kohdalla tielle numero 354 ja ajamalla Sippolaan.

Entinen kunnan keskus on nyt uinuva kirkonkylä, jossa monet rakennukset ja laitokset jatkavat kuitenkin elämäänsä aivan uudessa muodossaan.

Esimerkiksi vanhaan meijerirakennukseen perustettu taidekeskus Antares on käymisen arvoinen paikka. Sen ympäristötaiteen kesänäyttely leviää läheiseen metsään saakka, ja taidekeskukseen on vapaa pääsy. Heinäkuussa sisätiloissa pidetään myös ryhmänäyttelyä.

Jos taasen mielii yöpyä vähän erikoisemmassa paikassa, se on mahdollista Sippolassa! Tämä huoneistohotelli näet toimii vanhan apteekin tiloissa.

Sippolan olohuoneeksikin kutsuttu kahvila-baari on myös kiehtova ja omalaatuinen paikka. Rakennus on ollut ennen terveystalo. Miten yhdistyy neuvola ja baari? Sen näkee ja kokee täällä!

46710 Sippola

Soiva metsä.

5. Soiva metsä, Suomussalmi

Soittimia keskellä metsää? Jep!

Tämä on iki-ihana ja ennen kaikkea uniikki paikka kävelylle sekä jylhien maisemien ja tilataiteen ihastelulle. Soiva Metsä rakennettiin vuonna 1996 Suomussalmen kunnan kulttuuripalvelujen tilauksesta.

Tässä matkakohteessa luonto ja kulttuuri yhdistyvät omaleimaisella tavalla. Valoisat mäntymetsät ja kangasmaastot sekä kiemurtelevat polut kehystävät soitinjoukkoa. Aivan niemen päässä on upea näköala kauas järvelle.

Mikä parasta, Soiva metsä sijaitsee ihan liki Suomussalmen keskustaa.

Lomakyläntie 26-28, 89600 Suomussalmi

6. B&B Pinus, Mäntyharju

Etelä-Savon majoituspaikkojen helmi, joka on kaukana tavanomaisesta hotellimajoituksesta!

B&B Pinus toimii 1800-luvun lopulla rakennetussa, Museoviraston suojelemassa ratamestarin talossa, jonka ikkunoista näkyy Pyhävesi.

Hiljainen, piskuinen ja tunnelmallinen yöpymispaikka on korkean mäen päällä, ja lähellä kulkee junarata, joten rataromantiikkaakin piisaa. Myös aitoissa voi yöpyä.

Vinkkaajan mukaan yrittäjäpariskunta tekee itse marmeladit ja hillot, ja tarjolla on muutenkin herkullista lähiruokaa. Saunomaan pääsee ihanaan puusaunaan! B&B Pinuksessa voi tehdä eräänlaisen matkan menneeseen aikaan.

Työväentie 35b, 52700 Mäntyharju

TeaHouse of Wehmais.

7. TeaHouse of Wehmais, Juva

Tätä ei uskoisi todeksi, jollei tämä olisi sitä.

Keskeltä Juvaa löytyy nimittäin perienglantilainen teehuone, jossa erittäin tyylikkäässä miljöössä tarjoillaan korkealaatuisia teetä sekä itse tehtyjä skonsseja. Pöytävaraus on hyvä tehdä ennakkoon, mutta ilman sitäkin voi pöytään päästä.

Remuavien lapsiperheiden paikka tämä ei ole, vaan pikemminkin oiva paikka opettaa elegantteja tapoja. Varmasti myös maailman ainoa teehuone, jonka pihapiirissä pääsee seuraamaan lypsyrobotin luokse jonottavia lehmiä!

Pieksämäentie 234, 41580 Juva

Pukkilassa on japanilainen majatalo.

8. Yado Oikawa, Pukkila

Pieni pala Japania Suomessa. Porvoonjoen rannalla Pukkilassa sijaitseva Yado Oikawa on täydellinen kohde niille, jotka syttyvät japanilaisesta kulttuurista.

Vieras saa ylleen oleskelukimonon, ja kylpemään pääsee aitoon, japanilaiseen kylpyammeeseen. Ruuat saa majatalosta, mutta omat viinit (eli saket!) kannattaa napata mukaan.

Tarjoaapa Yado Oikawassa myös rentouttavaa päähierontaa sekä Ikebanan opettelua.

Keskustie 23 C-talo, 07560 Pukkila

Parikkalan patsaspuisto sijaitsee aivan kuutostien varrella.

9. Parikkalan patsaspuisto, Koitsanlahti

Mystinen, vähän pelottavakin patsaspuisto kätkee sisälleen Veijo Rönkkösen elämäntyön.

Puistossa on lähes 600 patsasta. Se sijaitsee aivan Kuutostien varrella, joten sinne on helppo löytää. Patsaat kertovat hiljaisina monen monta tarinaa, ja tehtäväkseen voi ottaa vaikkapa suosikkipatsaansa etsimisen!

Tämä Suomen (ja jopa maailman) tasolla ainutlaatuinen museo on samalla puutarha, ja se yhdistyy luontoon kauniilla tavalla. Patsaspuistosta ei lähde vaikuttumatta, se on varma.

Kuutostie 611, 59130 Koitsanlahti, Parikkala