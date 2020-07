Porealtaat, SUP-laudat, palapelit, frisbeet, koristekirsikkapuun taimet, kahvakuulat – muun muassa näiden tuotteiden menekki kasvoi kevään aikana niin paljon, että moni halukas jäi jopa nuolemaan näppejään.

Vähittäiskauppiailla onkin varsin selkeä näkemys siitä, miten kotoilu, etätyöt ja sosiaalinen eristäytyminen panivat ihmisten ajankäytön ja kulutustottumukset kerralla uusiksi.

”Tätä kevättä vastaavaa muutosta ihmisten vapaa-ajanviettotavoissa ei ole ollut varmastikaan sitten toisen maailmansodan”, arvioi Tokmannin kaupallinen johtaja Matti Korolainen.

HS on kertonut jo aiemmin, kuinka koiranpentuja ja kesämökkejä on hankittu tänä keväänä innokkaasti.

Etätöihin siirtyminen vaikutti erityisesti kotitoimistoon tehtyihin hankintoihin. Ikean Suomen myyntijohtaja Henrik Brandt kertoo, että työpöydät, työtuolit ja säädettävät työtasot ovat olleet tänä keväänä heidän suosituimpia tuotteitaan.

”Yhtäkkiä kotikalusteet olivat tarpeen, kun kodista tuli toimisto, lastentarha ja suurtalouskeittiö.”

Bauhausin toimitusjohtaja Rami Antila kertoo, että myös kesämökkien työskentelyolosuhteita ja yleistä viihtyisyyttä on pyritty kohentamaan pienellä remontoinnilla etenkin koronaviruskriisin alkuvaiheessa, kun tiukimpien rajoitusten kestosta ei vielä ollut tietoa.

Kun esimerkiksi elokuvissa, urheilutapahtumissa ja ravintoloissa käyminen koronarajoitusten myötä loppui, ihmiset viettivät yhtäkkiä suuren osan ajastaan kotioloissa yksin, oman perheen tai lähimmän ystäväpiirin kanssa. Se on tarkoittanut moninkertaistunutta myyntiä muun muassa asumiseen, kuntoiluun, retkeilyyn sekä puutarhanhoitoon liittyvissä hyödykkeissä.

HS selvitti, mitkä ovat olleet vähittäiskaupan hittituotteita tämän poikkeuksellisen kevään ja alkukesän aikana.

Piha- ja puutarhatuotteet

Koska koronaviruskriisin alku osui keväälle, päätti moni käyttää kotona vietettyä aikaa pihan ja puutarhan kunnostamiseen.

Puutarhamyymälä Muhevaisen osakas Tuuli Järvinen tiivistää, että kuluneena keväänä kaikkea on kysytty paljon.

Erityisesti pensasmustikat ja muut hyötykasvit ovat käyneet kaupaksi, minkä lisäksi perennojen myynti on ollut niin kovaa, että niissä on välillä ollut saatavuusvaikeuksia.

Erilaisten hyötykasvien suosio on näkynyt puutarhaliikkeissä.

Plantagen Suomen aluemyyntipäällikkö Minna Inberg on samoilla linjoilla. Erityisesti itse kasvatettavien yrttien ja tomaattien taimet ja siemenet ovat myyneet.

”Tänä keväänä asiakkaiden tietoisuus pölyttäjien tärkeydestä on myös ollut selkeästi näkyvissä”, Inberg sanoo. Se ilmeni hänen mukaansa hyönteishotellien ja muiden pölyttäjien lisääntymistä tukevien tuotteiden menekissä.

Puutarhainnostus näkyy myös Keskon, S-ryhmän, Bauhausin ja Tokmannin myynnissä. Puutarhamulta on ollut hittituote kaikkialla, samoin erilaiset kesäkukat. Keskon osto- ja myyntipäällikkö Suvi Seppälä kertoo, että maljakoiden trendikukka pionia on myyty tänä vuonna koteihin viidennes enemmän kuin viime vuonna.

”Omien yrttien kasvattamiseen liittyvien tuotteiden suosio liittyy varmaan vallalla olevaan puhtaustrendiin, jota koronatilanne entisestään korosti”, Bauhausin Antila sanoo.

K-Raudan liikkeistä ostettiin niin paljon terassilautaa, että siitä olisi voinut rakentaa polun Suomesta Yhdysvaltoihin.

Muhevaisella yksi huomiota herättävä laji ylittää suosiossaan kaikki muut. Kyseinen laji toi katukuvassa lohtua monille keväällä, kun luonto puhkesi kukkaan koronarajoituksista välittämättä.

”Rusokirsikan eli vaaleanpunakukkaisen koristekirsikan kysyntä räjähti meillä käsiin. Sitä oli lopulta mahdotonta saada”, Järvinen kertoo.

Vaaleanpunakukkaiset rusokirsikat kuuluvat tämän kevään suosikkeihin myös kotipuutarhureilla.

Rusokirsikkaa on kovimman piikin jälkeen saatu Muhevaiselle pienissä erissä ja monet ovat ilmoittautuneet kirsikan jonotuslistalle. Koska taimien tuottaminen on hidasta, jopa ensi vuoden tuotantoa on jo myyty. Syyksi kirsikan menekille Järvinen epäilee keväisten kirsikkapuiden suosiota esimerkiksi Helsingin Roihuvuoressa ja Keravalla sekä sitä, että ilmastonmuutoksen myötä kasvi myös menestyy aiempaa paremmin Suomessa.

Kasvien istuttamisen lisäksi pihoja on kohennettu pienellä pintaremontilla.

K-Raudan ketjujohtaja Olli Pere kertoo ketjun kevättiedotteessa, että sen liikkeistä ostettiin niin paljon terassilautaa, että siitä voisi rakentaa polun Suomesta Yhdysvaltoihin. Myös pihakivet, grillit ja grillaamiseen liittyvät tarvikkeet sekä ulkoporeammeet ovat olleet suosittuja kaikkialla.

”Koko Suomessa uima- ja porealtaiden myynti on ollut viime kesään verrattuna moninkertaista, samoin uima-allaskemikaaleja ja muita tarvikkeita on myyty tuplasti viime vuoteen verrattuna”, S-ryhmästä kerrotaan. Esimerkiksi porealtaita ei tällä hetkellä ole saatavissa.

Retkeily, ulkoilu ja kuntoilu

Erilaisia retkeilyn perustuotteita myydään kaiken aikaa enemmän, S-ryhmän viestinnästä kerrotaan.

”Tästä voi päätellä, että retkeilyn pariin on tänä vuonna löytänyt paljon sellaisia, jotka eivät ole aiemmin juurikaan liikkuneet luonnossa.”

Luontoon hakeutuminen onkin ollut suosittua koronapoikkeustilan alkuvaiheesta asti. Myös HS on esitellyt monipuolisesti erilaisia ulkoilukohteita keväällä ja kesällä.

S-ryhmä myi kesäkuussa lähes 80 prosenttia enemmän telttoja kuin viime vuonna samaan aikaan. Telttojen lisäksi erilaiset luonnossa kokkaamiseen ja syömiseen tarkoitetut välineet, kuten risukeittimet, ovat tehneet kauppansa.

Myös veneilyliivien ja muiden venetarvikkeiden myynti on kasvanut S-ryhmällä huomattavasti. Kalastusvälineiden myynti lähes tuplaantui viime toukokuuhun verrattuna, ja erityisesti jigi-kalastukseen liittyvät tarvikkeet ovat kiinnostaneet.

”Päiväretkeilyn suosiosta on ollut julkisuudessa paljon keskustelua ja siihen liittyvien varusteiden myynti on kasvanut myös K-Citymarketeissa”, kertoo valikoimapäällikkö Sirpa Havusela.

Pyöräily on kiinnostanut sekä S-ryhmän että Keskon liikkeissä, eikä sen suosio pysähtynyt kevääseen: S-ryhmästä kerrotaan, että pyöräilyyn liittyvä myynti kasvoi kesäkuussa viime vuodesta 98 prosenttia. Erityisesti sähköpyöräily on lyönyt läpi maanlaajuisesti, Keskolta kommentoidaan.

Myös juoksunkengät ovat kuuluneet Intersportin kevään myydyimpiin tuotteisiin. Osa suosituimmista malleista loppui kesäkuun alussa hetkellisesti kaupoista.

”Ihmiset ovat harrastaneet enemmän lähiliikuntaa luonnossa ja ulkoilmassa”, tiivistää Intersport Finlandin ketjujohtaja Juha Nurminen.

Pandemian alkuvaiheessa suuri osa kuntosaleista ja muista liikuntapaikoista suljettiin, eikä käyntejä suositeltu tartuntariskin vuoksi niihinkään, jotka pidettiin auki. Sen sijaan kotiin ostettiin muun muassa kahvakuulia. ”Menekki yllätti, meilläkin kahvakuulat loppuivat jossain vaiheessa”, sanoo Tokmannin Korolainen.

Kahvakuulien lisäksi Tokmannilla on myyty erityisen paljon painollisia hulavanteita. K-Citymarketeissa suosituimpia kotikuntoiluvälineitä ovat olleet myös käsipainot, kuminauhat sekä joogamatot. Niiden kysyntä jopa kolminkertaistui, kun tieto koronarajoitusten kestosta valkeni ihmisille, Havusela kertoo.

Kun liikuntapaikat suljettiin, kuntoilu siirtyi monilla kotioloihin.

Yksi kuluneen kevään menestyslajeista niin Keskon kuin S-ryhmänkin myyntien perusteella on ollut frisbeegolf. S-ryhmästä kerrotaan, että siihen liittyvissä tarvikkeissa on kevään aikana hetkittäin jopa toimituskatkoksia, kun myynti kolminkertaistui.

Vaikka joidenkin hittituotteiden myynti on kesää kohti rauhoittunut, urheilutarvikkeiden suosio jatkuu S-ryhmällä edelleen.

”Keväällä niitä myytiin parhaimmillaan jopa neljä kertaa tavallista enemmän, ja vielä kesälläkin myynti on ollut kaksinkertaista.”

Vesileikit ja pihapelit

Kuluneen kevään ehdoton hittituote S-ryhmän ja Keskon vastausten perusteella on SUP-lauta.

”Kesäkuun erinomaiset hellekelit siivittivät ihmiset vesille ja vesiurheilun pariin, ja varsinkin juhannuksen viettoon hankittiin SUP-lautoja”, Intersportin Nurminen sanoo.

Suuri kysyntä yllätti, ja siksi kesäkuun hellejakson päätteeksi Intersportilla ja osassa K-Citymarketeja SUP-laudat loppuivat väliaikaisesti. Myös S-ryhmällä lautojen myynti viisinkertaistui.

”On positiivista meidän ja muun vähittäiskaupan kannalta, että ihmiset ovat käyttäneet niin paljon rahaa.”

Lapsiperheiden kestosuosikki, trampoliini, on säilyttänyt suosionsa myös tänä vuonna niin Tokmannilla kuin Keskollakin. K-Citymarketin Havusela lisää, että kaikki lasten pihapelit, hiekka-, vesi- ja uimalelut kävivät keväällä kaupaksi edellisvuosia vauhdikkaammin.

Keväämmällä kauppansa tekivät puolestaan palapelit, joiden kohdalla K-Citymarketeissa oli välillä myös saatavuusvaikeuksia. Kesää kohti ulkopelivälineet tasasivat palapelien kysyntää.

Tokmannin Korolainen toteaa, että koko kevät on ollut vähittäiskaupalle poikkeuksellinen ajanjakso, jonka myyntipiikeille ei ole helppo löytää vertailukohtaa. Hän kertoo jopa hieman yllättyneensä, että ihmiset kuluttivat koronaviruksen aiheuttamasta taloudellisesta epävarmuudesta huolimatta.

”On positiivista meidän ja muun vähittäiskaupan kannalta, että ihmiset ovat käyttäneet niin paljon rahaa”, Korolainen sanoo.

Bauhausin Antila uskoo, että koronarajoitusten aiheuttama positiivinen vaikutus myyntiin tulee edelleen jatkumaan, vaikka suurimmat investoinnit ovat monilla todennäköisesti jo takana päin. Epävarmuus mahdollisesta toisesta aallosta saattaa myös hillitä monien osteluintoa.

Korolainen epäilee, että koronaviruksella voi olla pitkäaikaisia vaikutuksia siihen, miten vietämme vapaa-aikaa tulevaisuudessa.

”Veikkaisin, että kulunut kevät on lisännyt tietynlaista eurooppalaista perhekeskeisyyttä myös Suomessa. Se tulee varmaankin ruokkimaan tiettyjä sektoreita myös jatkossa.”

S-ryhmän vastaukset on koottu valikoimajohtaja Päivi Holen sekä S-ryhmän marketkaupan valikoimapäälliköiden Lotta Ekroosin, Matti Viitasen, Henri Himbergin ja Veikko Aaltosen vastauksista.