Torstaina moni Helsingin Sanomien lukija hieraisi silmiään lukiessaan päivän lehteä. Suositussa Kamala luonto -sarjakuvassa todistettiin tosielämän kosintaa, kun Jarkko Vehniäinen pyysi kuvasarjojen kautta Marja Lappalaista vaimokseen.

Pariskunta tekee sarjakuvaa yhdessä. Kosinta tuli Lappalaiselle täytenä yllätyksenä, mutta hän vastasi siihen myöntävästi.

Tapauksen innoittamana kysyimme myös Helsingin Sanomien lukijoilta heidän kokemuksiaan ikimuistoisista kosinnoista. Vastauksia tuli niin kosijoilta itseltään kuin kosituiltakin.

Yksi kyselyyn vastanneista on Kalle Kallionpää, 46.

Moskova on Kallionpäälle tärkeä kaupunki. Hän teki Venäjällä yliopiston kieliharjoittelun 90-luvun loppupuolella ja oli sen jälkeen töissä Moskovassa puolentoista vuoden ajan. Syksyllä 1998 Kallionpää saapui takaisin Suomeen, kun Venäjän talous romahti.

Heti seuraavana päivänä Kallionpää tapasi tulevan vaimonsa. Hän opiskeli samaa alaa, venäjän kääntämistä ja tulkkaamista.

Siitä suhde jo lähtikin. Pari alkoi seurustella, ja syksyllä 1999 tyttöystävä meni Kallionpään tavoin harjoitteluun Moskovaan. Kallionpää jatkoi opiskeluja Suomessa samaan aikaan.

Kun tyttöystävän perhe matkusti Venäjälle, Kallionpää lähti oppaaksi. Hänellä oli tarkat suunnitelmat matkaohjelmasta. Perheelle varattiin liput Bolshoi-teatteriin, jotta nuoret voisivat jäädä hetkeksi kahden.

”Ajattelin, että nyt olisi aika hieno tilanne toteuttaa kosinta ikimuistoisesti.”

Kun pariskunta kuljeskeli Moskovan Punaisella torilla, Kallionpää päätti tarttua toimeen. Hän kosi tyttöystävää Leninin mausoleumin edessä. Ympärillä oli paljon paikallisia ja turisteja.

”Polvistuin ja pyysin vaimokseni. Hän suostui, ja annoin tyttöystävälle sydänriipuksen merkkinä siitä, että sydämeni kuului nyt hänelle. Vastapuoli oli onnellinen.”

Nykyisin Kallionpäät asuvat Suomessa, ja heillä on neljä lasta. Yhä edelleen Moskova on Kallionpäälle tärkeä paikka.

”Voi sanoa, että asuminen Moskovassa muutti minua ihmisenä. Siellä on paljon rakkaita paikkoja, joissa tykkään käydä.”

”Ja kun Moskovassa käy työasioissa ja menemme Punaiselle torille, työkaverit aina sanovat, että Kalle muuttuu kumman hiljaiseksi. Onko se ihmekään?”

43-vuotias Marko Ahola päätyi hänkin valitsemaan kosinnalle merkityksellisen paikan – nimittäin Linnanmäen.

”Olimme olleet tyttöystävän kanssa puolitoista vuotta yhdessä ja tavanneet Lintsillä työn merkeissä muutamia vuosia aiemmin.”

Kosinnan paikaksi valikoitui vuoristorata, joka vietti juuri 60-vuotispäiviään. Ahola oli pyytänyt tyttöystävää tulemaan vuoristoradan kyytiin työpäivän jälkeen, kun hän itse oli jarrumiehenä.

”Otin tyttöystäväni kyytiin junan viimeiseen penkkiin ja lähdin kierrokselle normaalisti. Ajoin junaa, kunnes saavuimme niin sanottuun Brunilan mutkaan, joka on radan toisiksi viimeinen kaarros”, Ahola kertoo.

”Siihen pysäytin junan ja kosin tyttöystäväni. Paikalla oli junallinen huvipuistovieraita sekä silloisia työsuhteessa olleita sekä entisiä jarrumiehiä. Myönteinen vastaus tuli!”

Vuonna 2015 Ville-Pekka Eerola, 31, tapasi vaimonsa Tinderissä, kun kumpikin oli muuttanut Joensuuhun opiskelemaan Etelä-Suomesta.

Pari oli lähdössä reissuun toisen vuosipäivänsä aikoihin, ja Eerola päätti, että silloin kosittaisiin. Aikeistaan hän kertoi muistaakseen vain äidilleen.

Matka Prahaan koitti helmikuussa 2017. Eerola oli ostanut etukäteen kummallekin hopeiset Kalevala-sormukset ja ottanut ne mukaan.

”Tarkemmin sanottuna olin ostanut puolisolleni varmuuden vuoksi kolme erikokoista sormusta, koska en ollut varma hänen sormensa koosta ja kyseinen sormus oli poistumassa markkinoilta.”

Kosintapäivänä pariskunta meni Alfons Mucha -museoon, mutta siinä vaiheessa Eerola ei vielä tiennyt, miten kosinta tapahtuisi.

Kävi niin, että vaimo kadotti sormuksen, jonka Eerola oli hänelle ostanut jo suhteen alussa. Sitä ei enää koskaan löytynyt.

Eerolalla oli kuitenkin samalla hetkellä kihlasormus repussaan, olihan hän aikeissa kosia. Eerola pyysi puolisoaan vilkaisemaan reppuun.

”Kun vaimoni löysi kihlasormuksen repustani, muistan hänen olleen hieman hämillään. Hän oli siinä vaiheessa vielä itkuinen ja harmistunut toisen sormuksen häviämisestä.”

Hetken sormusta tuijotettuaan puoliso ymmärsi tilanteen, ja siinä vaiheessa Eerola kosi.

”En tarkalleen muista, millä sanoin, mutta vastaus oli myöntävä.”

Illalla he juhlistivat kihlausta sipseillä, punaviinillä ja tragikoomisen kehnolla teatteriesityksellä.

”Lopulta yksikään kolmesta sormuksesta ei sopinut puolisolleni, vaan jouduin palauttamaan kaikki. Onneksi kyseistä uhanalaista Kalevala-sormusta löytyi Suomesta vielä oikean kokoinen kappale!”

HS:n kosintakyselyyn vastasi yhteensä reilut 40 lukijaa. Jokaisessa tarinassa toistuu sama huomio: kosia voi melkein missä ja millä tavalla tahansa – tärkeintä on ele ja aito tunne.

Tapasimme juhannusaattona baarissa kotikaupungissamme, jossa minä en enää asunut. Olin juhlimassa kavereideni kanssa ja mieheni omien kavereidensa. Vaikka meillä on vain vuosi ikäeroa ja olemme varttuneet muutaman kilometrin päässä toisistamme keskisuuressa kaupungissa, emme olleet tavanneet aiemmin. Ennen kosintaa olimme ehtineet olla yhdessä vajaa kuusi vuotta.

Mieheni kosi minua Kampin K-Supermarketin oluthyllyllä näyttämällä minulle olutpulloa, jonka etiketissä oli oluen nimi ”I love you, will you marry me?”. Kysyin, onko hän tosissaan, ja maha kääntyi ympäri. Olin jo pidempään odotellut kosintaa, mutta tämä tapa yllätti täysin. Se tuli ihan puun takaa.

Kosija taisi itsekin yllättyä, kun teki sen niin spontaanisti oluthyllyä tutkaillessaan. Siirryimme toiseen, hiljaisempaan hyllyväliin ja vastasin myöntävästi.

Loppuillan olimme molemmat hieman pyörryksissä, että mentiinkö tässä tosiaan kihloihin. Kaupassa muut tuskin huomasivat tapahtumaa. - Nainen, 31