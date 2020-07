Teknologia

Elektroniset vempeleet kulkevat nykyään mukanamme kaikkialla. Etenkin puhelin on laite, joka näpyttelemme aamusta iltaan, mutta myös läppäri tai tabletti voivat olla aktiivisessa käytössä kodin ulkopuolella.

Näin koronapandemian aikana tavaroiden ja pintojen desinfiointi on noussut yhä useammin puheenaiheeksi. Vaikka tartuntariski on vähäinen, se on silti olemassa ja siksi huomioitava asia.

Pitääkö puhelin ja näppäimistö puhdistaa säännöllisin väliajoin, ja millä se kannattaa tehdä?

Kysyimme asiasta Terveystalon yleislääkäri Toni Vänniltä ja Verkkokaupan tuotepäällikkö Samu Hanhelalta.

Desinfiointi todella kannattaa, molemmat vahvistavat.

Vaikka kännykkä tai tietokone eivät olekaan kaikkein pahimpia tautipesäkkeitä, riskit on tiedostettava. Koronaviruksen ohella elektroniikassa voi elellä monia muitakin mikrobeja.

Kun puhelin on pitkälti omassa käytössä, todennäköisyys bakteerien tarttumiselle on joka tapauksessa varsin pieni. Jos kyseessä kuitenkin on esimerkiksi työpaikan päivystyskännykkä tai omaa puhelinta lainailee ystäville, tilanne on jo toinen.

”Kännykkäähän pidetään lähellä kasvoja, eli mahdollisuus kosketusperäiseen tartuntaan on olemassa. Nenää ja silmiä tulee kosketelluksi helposti, vaikka asiaan yrittäisi kiinnittää huomiota”, Vänni linjaa.

”Puhelin on hyvä pyyhkiä siksikin, että siihen ilmestyy helposti silminnähtävää rasvaa sekä näkymättömämpiä ihosoluja ja muuta likaa.”

Samaa pätee näppäimistöön, hiireen ja koneeseen kokonaisuudessaan. Ne imevät itseensä yllättävän paljon likaa. Vänni itse desinfioi puhelimensa päivittäin. Näppäimistön ja hiiren hän puolestaan puhdistaa aina, kun hän vaihtaa työpistettä toimistolla.

”Varsinkin näppäimistö on sellainen paikka, jonka aika harva pitää puhtaana. Sen kanssa olisin tarkkana.”

Näppäimistöön kerääntyy helposti epäpuhtauksia.

Myös Hanhela suosittelee puhdistamaan laitteita säännöllisesti ja usein. Oma puhelin kannattaa desinfioida ainakin 2–3 kertaa viikossa, vaikka sitä käyttäisikin vain itse.

Työpuhelimen voi puolestaan puhdistaa parikin kertaa päivän aikana ja tietokone joka kerta, kun vaihtaa paikkaa tai joku toinen on käyttänyt työpistettä.

Tietotekniikan puhdistamiseen on olemassa näytönpuhdistuspakkauksia, jotka on tarkoitettu varta vasten laitteiden puhdistamiseen. Pakkauksiin kuuluvat puhdistusaine ja mikrokuituliina.

”Ne sopivat käytettäväksi kännykän näyttöön ja takakanteen sekä läppäriin, telkkariin ja tablettiin”, Hanhela kertoo.

Kodin pesuaineita ei ole hyvä käyttää laitteisiin, sillä ne ovat turhan tujua tavaraa, Hanhela sanoo.

”Kännyllää ei kannata kastella millään kylpyhuoneen tai keittiön aineella, sillä ne voivat vaurioittaa puhelimen pintoja. Jotain itsetehtyä pesuainetta voi sinällään käyttää, mutta niistä jää usein rasvainen pinta. Elektroniikalle suunnatuissa aineissa ei käy niin.”

Myös annostelemisen suhteen on oltava tarkkana. Laitetta ei kannata kastella läpimäräksi, jottei se ime kosteutta.

”Suihkepullosta riittää muutama suihkaus näytölle, ja siitä sitten liinalla pyyhkimään”, Hanhela sanoo.

Mikrokuituliina on parempi vaihtoehto pyyhkimiseen kuin esimerkiksi talouspaperi, koska paperi saattaa naarmuttaa pintaa. Näppäimistöä ei puolestaan kannata puhdistaa niin, että suihkauttaa ainetta suoraan näppäimille.

”Aine voi imeytyä sisälle, ja näppäimistö saattaa lakata toimimasta. On parempi suihkuttaa aine liinaan”, Hanhela kertoo.

Moni ottaa kännykän mukaansa kaikkialle ja selailee puhelinta vessanpöntölläkin istuessa. Vänni muistuttaa, että käsienpesu ei aja asiaansa, jos unohtaa kännykän putsauksen.

”Norovirus elää pitkään pinnoilla ja jos menee vessaan puhelimen kanssa, kyllähän se voi tarttua sen pintaan”, Vänni sanoo.

”Vaikka riski on kohtuullisen pieni, sanoisin, että vessa ei ole oikea paikka päivittää niitä sosiaalisen median juttuja.”