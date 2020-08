Kasvomaskien käyttöä ei nähty keväällä tehokkaaksi koronaepidemian hallintakeinoksi, mutta nyt suomalaiset asiantuntijat ovat muuttaneet suhtautumistaan maskeihin.

Viikonloppuna HS:ssä julkaistussa kirjoituksessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pääjohtaja Markku Tervahauta ja johtaja Mika Salminen kirjoittivat, että maskin käyttö voisi olla perusteltua tilanteissa, joissa etäisyyden pitäminen on vaikeaa.

Teknologian tutkimuskeskuksen VTT:n tutkimusprofessori Ali Harlin arvioi, että suositus saattaisi koskea joukkoliikennettä sekä esimerkiksi kaupassa käymistä.

”Onko kaikkien välttämätöntä käyttää maskia kaikissa tilanteissa? Ei välttämättä, mutta todennäköisyyksien kanssa tässä pelataan”, Harlin sanoo.

”Todennäköisyydet kasvavat, kun työmatkaliikenne merkittävästi lisääntyy, eikä turvaetäisyyden pitäminen ole mahdollista. Ja lisäksi kohta alkaa lämmityskausi, mikä tarkoittaa kuivempaa sisäilmaa ja sitä, että viruksen säilymisaika sisäilmassa on pidempi.”

Väärin käytettynä tartuntariski on sama kuin ilman maskia.

Harlin korostaa, että maskia tulee käyttää oikein, sillä väärin käytettynä tartuntariski on sama kuin ilman maskia. Vaikka kasvomaski lyhentää turvallista etäisyyttä, se ei korvaa huolellista käsihygieniaa.

Kuvasarja näyttää, miten maskia käytetään oikein.

Pese ensin kädet ja ota puhdas maski puhtain käsin. Kirurgisessa suu-nenäsuojassa sekä osakasvosuojassa silmien alle tulevalla reunalla on kova vahvike.

Käsittele maskia aina puhtain käsin.

Suuta vasten tulevalla puolella laskokset ovat ylöspäin, ulospäin tulevalla puolella laskokset ovat alaspäin. Kaksivärisissä maskeissa valkoinen puoli tulee yleensä kasvoja vasten ja sininen puoli ulospäin.

Vedä maskin lenkit korvien taakse.

Maskin laskosten tulee aueta alaspäin.

Paina vahvikkeellinen kohta vasten nenänvartta.

Maskista ei ole mitään hyötyä, ellei se peitä nenää.

Painele sormilla nenän sivuilta poskille niin, että maskista tulee mahdollisimman ilmatiivis.

Ilmaa ei saa päästä virtaamaan maskin reunoilta.

Vedä toinen pitkä sivu leuan alle. Samalla voit pitää kiinni yläpuolelta, jotta maski ei valu alas nenältä.

Maski tulee vetää kunnolla leuan alle.

”Maskin täytyy kunnolla suojata nenä ja suu. Usein näkee suorituksia, joissa maskia käytetään leuka- tai suusuojana. Koska virus tarttuu hengitysilmasta, on aivan sama, mille limakalvolle se asettuu sisäänhengityksen mukana”, Harlin sanoo.

Reunoilta vuotava ilma voi heikentää maskin suojaustehoa hyvinkin merkittävästi.

Maskin tulee siis istua niin hyvin, ettei hengitysilma pääse kulkemaan sivuilta tai silmien alta. Reunoilta vuotava ilma voi Harlinin mukaan heikentää maskin suojaustehoa hyvinkin merkittävästi.

Monissa kuluttajalle myydyissä maskeissa nenälle taivutettava vahvike ei ole kovin laadukas ja maskista voi olla hankala saada ilmatiivistä. HS:n kuvauksissa käyttämässä mallissa oli juuri tämä ongelma.

Jos tavallinen suu–nenäsuoja ei tunnu istuvan kasvoille tiiviisti, puolikasvosuoja voi Harlinin mukaan olla parempi valinta. Kesäkuun alussa HS testasi kasvomaskeja ja puolikasvosuojain oli sekä teholtaan että mukavuudeltaan testiryhmän suosikki.

Myös asiakaspalvelutyössä käytetyt visiirit ovat Harlinin mukaan parempi kuin ei suojaa lainkaan.

”Maskien käyttötilanteen ei pitäisi kestää tunteja, vaan perusajatus on se, että selviydytään julkisesta liikenteestä ja kaupassa käynnistä.”

Maskiin ei saa koskea käytön aikana. Maskin kanssa ei saa syödä eikä juoda. Syömistä tai juomista varten tulee löytää sellainen paikka, jossa ei ole väentungosta ja maskin voi ottaa huoletta pois.

Pääsääntöisesti samaa maskia ei saa käyttää uudelleen, mutta Harlinin mukaa ohjeen toteuttaminen voi käytännössä olla hankalaa.

”Jos vaikka käyttää maskia yhden tai kaksi minuuttia ja joutuu ottamaan sen pois, niin tuskin se on silloin päässyt pahasti likaantumaan. Mutta tämäkin riippuu siitä, missä ja miten maskia on käytetty. Ylipäätään maskien käyttötilanteen ei pitäisi kestää tunteja, vaan perusajatus on se, että selviydytään julkisesta liikenteestä ja kaupassa käynnistä.”

Maskia ei missään nimessä pidä käyttää molemmilta puolilta.

Näin otat maskin pois:

Ota kahdella sormella lenkit korvien takaa.

Maski kannattaa ottaa pois vasta paikassa, jossa riski altistumiselle on pieni.

Kiepauta lenkit eteen ja taita maski niin, että likaantunut eli suusta ulospäin ollut puoli jää sisälle. Vältä koskemasta maskin ulkopintaan.

Maskin ”vempauttaminen” hävittämistä varten saattaa vaatia harjoittelua.

Hävitä maski poltettavaan jätteeseen. Käytetty maski tulee laittaa roskakoriin, mieluiten esimerkiksi muovi- tai paperipussiin käärittynä niin, että roskien käsittelijä ei vahingossa joudu sen kanssa kosketuksiin.

Kun kangasmaskin riisuu käytön jälkeen, on syytä olla tarkkana, mihin likaisen maskin laittaa.

Kangasmaskien ja puolikasvosuojusten käyttöön pätevät pääosin samat ohjeet. Kun kangasmaskin riisuu käytön jälkeen, on syytä olla tarkkana, mihin likaisen maskin laittaa.

”On todettu, että koronavirus säilyy pinnoilla jopa kahteen vuorokauteen asti. Kankaiden kuitupinnoilla aika on luultavasti pienempi, mutta silti on syytä olettaa, että ainakin käyttöpäivän aikana virus voi tarttua likaisesta kangasmaskista”, Harlin sanoo.

Kangasmaski kannattaa siis käytön jälkeen laittaa esimerkiksi kannelliseen ämpäriin tai muuhun erilliseen astiaan odottamaan pesemistä.

Pese kangasmaski 90 asteessa pesukoneessa tai keitä sitä viisi minuuttia vedessä, johon on lisätty hieman pesuainetta.

Harlinin mukaan kangasmaski on tyhjää parempi, mutta sen suoja ei ole kovin pitkäkestoinen.

”Ammattikäytön näkökulmasta ne ovat vanhaa teknologiaa. Kangasmaskeja käytettiin vielä 1950–1970 luvuilla sairaanhoidossa, mutta sen jälkeen on kehitetty parempia. Ammattikäyttöön soveltuvalla kasvosuojaimella pystytään työskentelemään kahdeksan tuntia vaarallisessa ympäristössä. Kangasmaskin kanssa ympäristössä, jossa ei ole kovin paljon taudinaiheuttajia, luku on hypoteettisesti noin puoli tuntia.”