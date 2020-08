Toimittaja Oona Laine lakkasi käyttämästä töissä omaa murrettaan, koska ei halunnut kerätä sillä huomiota. Hänen mielestään ihmisiä kohdellaan murteen vuoksi epätasa-arvoisesti. Tämän jutun lopussa voit itse testata, kuinka hyvin tunnistat eri murteet.

Tilaajille

Itäsuomalaiset siellä voi pitää turpansa kiinni.

Se tuli muuten sydämestä.

Kommentti on peräisin muutaman kesän takaa. On keskiyö, ja hoipertelemme neljän kaverin kanssa Porin Kirjurinluotoa pitkin. Festarihumu on kolahtanut nuppiin oikein kunnolla, ja päivittelemme ilmeisen kovaan ääneen, mite hito hyvä se Dingon keikka olkaa ja mihi myö nyt oikei täst mennää.