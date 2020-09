”Videoiden kuvaaminen on minulle tunteiden käsittelyä. Jos jokin painaa mieltäni, kuvaan videon itseäni varten. Pystyn käsittelemään ja purkamaan tunteitani parhaiten niin.” Katariina Räikkönen on lukiolainen ja somepersoona, jolla on Touretten oireyhtymä.­