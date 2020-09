Lasten kanssa pitää puhua siitä, mitä väkivallasta voi seurata. Lapset itse toivovat, että kiusaamistilanteet kouluissa hoidetaan loppuun asti.

Lapselle ja nuorelle on hyvä painottaa, että jokainen haluaa kuulua joukkoon, sanoo asiantuntija. Kuvan nuori ei liity Vantaan pahoinpitelyyn.­

Vantaalla tapahtunut väkivaltatilanne koulun välitunnilla on herättänyt huolta myös vanhemmissa. Vantaan Havukoskella kuudesluokkalaiset oppilaat olivat välitunnilla kaataneet toisen oppilaan maahan ja lyöneet tätä. Poliisi epäilee neljää kuudesluokkalaista rikollisesta teosta. Uhri säästyi vakavilta vammoilta, mutta poliisin mukaan tilanne oli hyvin vakava.

Vantaan kaupunki tiedotti sunnuntaina, että koululle soitettiin ambulanssi, ja oppilas sai tarvitsemansa ensihoidon. HS uutisoi aiheesta maanantaina. Lisäksi tapauksen tutkinnanjohtaja on vahvistanut, että pahoinpitely on kuvattu ja julkaistu YouTube-kanavalla.

Voiko näin käydä minun lapselleni koulussa, saattaa vanhempi miettiä.

Mitä vanhemman pitäisi koulukiusaamisesta lapsensa tai nuorensa kanssa puhua? Onko asioita, joita pitäisi nyt tähdentää, ettei näin pääse enää käymään? Voivatko vanhemmat osaltaan ehkäistä koulukiusaamista ja väkivaltaa?

” Vanhemman on syytä olla yhteydessä kouluun tai kiusaavien lasten vanhempiin, jos epäilee, että omaa lasta kiusataan.

Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Ulla Siimes painottaa, että kaikilla kouluilla pitäisi olla selkeä suunnitelma, miten epäasialliseen käytökseen koulussa puututaan.

”Kiusaamisen ja häirinnän ehkäisemiseen pitää olla selkeät säännöt ja suunnitelma, jotka on laadittu yhdessä vanhempien ja oppilaiden kanssa”, Siimes sanoo.

Vanhemman on syytä olla yhteydessä kouluun tai kiusaavien lasten vanhempiin, jos epäilee, että omaa lasta kiusataan. Ensisijaisesti olisi hyvä keskustella myös lapsen kanssa.

”On tärkeää, että lapsi kokee, että voi puhua asiasta ja luottaa aikuisiin”, Siimes sanoo.

Vanhempainliitto julkaisi tänään verkkosivuillaan kannanoton liittyen kouluissa tapahtuvaan epäasialliseen käytökseen, kiusaamiseen ja väkivaltaan. Siinä peräänkuulutetaan aikuisten vastuun lisäksi yhteistyötä kotien kanssa.

” Lapsen pitää pystyä luottamaan siihen, että koulussa on turvallista.

Myös kouluyhteistyön päällikkö Jenni Helenius Mannerheimin Lastensuojeluliitosta muistuttaa, että kiusaamiseen puuttuminen on aikuisen tehtävä.

”Se on ehkä se, mitä aikuisen pitäisi tässä hetkessä sanoa lapsilleen”, Helenius sanoo.

Hänen mukaansa on tärkeää painottaa ja osoittaa myös käytännössä lapsille, että koulussa opettajat ja vanhemmat tekevät yhteistyötä suojellakseen oppilaita kiusaamiselta. Lapsen pitää pystyä luottamaan siihen, että koulussa on turvallista.

” Ennakoiva keskustelu on tärkeää.

Helenius toivoo, että vanhemmat puhuisivat lastensa kanssa esimerkiksi siitä, miltä uhrista tuntuu ja mitä väkivallasta voi seurata. Asiasta kannattaa nyt puhua esimerkiksi Vantaan koulussa tapahtuneen väkivaltatilanteen pohjalta, vaikka oman lapsen elämässä ei kiusaamista olisikaan. Tilanteita ennakoiva keskustelu on tärkeää.

”Jos tönäisee toista ja tämä lyö päänsä, siitä voi tulla elinikäisiä ikäviä seurauksia”, Helenius sanoo.

Hän muistuttaa, että vaikka tekijä ei nuoren ikänsä takia joutuisi rikosoikeudelliseen vastuuseen, vahingonkorvausvelvollisuus on silti olemassa. Usein kiusaajasta tehdään lastensuojeluilmoitus ja tilannetta selvitetään moniammatillisesti. Lapsille pitää kertoa, että kiusaamisesta ja väkivallasta tulee ikäviä seurauksia sekä kiusatuille että kiusaajille.

”Lapsentajuisesti on tärkeää selittää, että väkivalta on väkivaltaa ja siitä voi tulla seuraamuksia”, Helenius sanoo.

Helenius kehottaa myös vanhempia puhumaan lapsilleen siitä, miten kiusaamiseen voi puuttua, jos siihen törmää omassa kaveripiirissään.

”Vanhemman olisi hyvä puhua lapselleen, että jos näkee että jotakin toista kiusataan, siitä kannattaa puhua omien vanhempiensa tai opettajan kanssa”, Helenius sanoo.

”Ettei menisi mukaan ja sulkisi silmiään siltä, mitä tapahtuu.”

” ”Lasten ja nuorten kanssa olisi hyvä puhua siitä, kuinka jokainen haluaa kuulua joukkoon ja olla osa jotain porukkaa.”

Ulla Siimes kehottaa myös vanhempia opettamaan lapsille ja nuorille turvataitoja. Väkivalta- ja kiusaamistilanteissa se voi tarkoittaa, että vaikka ei pystyisi estämään tapahtumaa, voi aina kävellä pois paikalta. Siimes kehottaa vanhempia sanomaan lapsilleen, ettei mukana tarvitse eikä kannata olla ja apua voi aina hakea.

”Asian sanoittaminen on tosi tärkeää, että lapsi tai nuori tietää, että voi missä tahansa tilanteessa turvautua vanhempaansa”, Siimes sanoo.

Helenius muistuttaa, että lapsi saattaa pelätä, että tulee itse kiusatuksi jos menee kertomaan näkemästään aikuisille.

”Tietyssä ryhmässä joku saa kiusaamalla ihailua. Siinä on kysymys piilonormeista”, Helenius sanoo.

Tilanne ei ikinä muutu, jos kukaan ei sano, että älkää tehkö noin, se on tyhmää. Heleniuksen mielestä lasten ja nuorten kanssa olisi hyvä puhua siitä, kuinka jokainen haluaa kuulua joukkoon ja olla osa jotain porukkaa.

”Jotkut kiusaavat hakeakseen valtaa, ja toiset kiusaavat siksi, että pelkäävät jäävänsä itse ulkopuolelle”, Helenius sanoo.

”Koko ryhmä voi vaikuttaa siihen, annetaanko jonkun henkilön ottaa valtaa. Mutta aina tarvitaan ensimmäinen, joka uskaltaa sanoa kiusaavalle, että lopeta tuo.”

” Kiusaamisvideoiden levittäminen on ehdottoman väärin.

Kiusaamistilanteiden ja väkivallan kuvaaminen ja videoiden levittäminen verkossa tekee tilanteen uhrille vielä nöyryyttävämmäksi.

Heleniuksen mukaan aikuisten on tehtävä selväksi, että kiusaamisvideoiden levittäminen on ehdottoman väärin.

”Se täyttää helposti rikoksen tunnusmerkit. Ensinnäkin se että kuvataan toista ihmistä ilman lupaa ja vielä nöyryyttävässä tilanteessa”, Helenius sanoo.

Hänen mukaansa lapsille on alleviivattava, ettei koulussa tai muuallakaan kuvattuja väkivaltavideoita pidä levittää eikä turhaan availlakaan.

”Jos sellaisiin videoihin netissä törmää, niistä pitää ilmoittaa jollekin aikuiselle”, Helenius sanoo.

” ”Lapset toivovat tilanteen seurantaa niin, että tilanne menee varmasti ohi ja kiusaaminen loppuu.”

Mannerheimin Lastensuojeluliitossa on tehty hyvinvointikysely lasten ja nuorten omista toiveista liittyen koulukiusaamiseen.

Heleniuksen mukaan moni lapsi toivoo, että kiusaamistilanteet hoidettaisiin loppuun asti. Toive pitää sisällään pettymyksen, että näin ei läheskään aina käy.

”Lapset toivovat tilanteen seurantaa niin, että asiat varmasti menevät niin kuin on sovittu kiusaajan ja kiusatun välillä. Niin, että tilanne menee varmasti ohi ja kiusaaminen loppuu”, Helenius kertoo.

Loppuun asti hoitamisessa on Heleniuksen mukaan sekin puoli, että kun kiusaaminen on käytännössä saatu loppumaan, uhrilla on paha olla vielä pitkään. Monella aikuisuuteen asti.

”Toipumisen tukemista pitäisi meillä kouluissa selvästi vielä kehittää”, Helenius sanoo.