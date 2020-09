Kun aikuinen potkii tai lyö, se on pahoinpitely, mutta koulussa sitä kutsutaan kiusaamiseksi

Kouluväkivallan pysäyttämiseen on jo konsteja. Emme tarvitse suurempia keppejä vaan sitä, että opettajia ja muita lasten kanssa työskenteleviä kuunnellaan.

Kun ihminen lyö tai potkii tai kuristaa toista, se on pahoinpitely. Joskus tapon yritys.

Kun ihminen sulkee toisen joukon ulkopuolelle, mitätöi ja haukkuu, se voi olla vaikka henkistä väkivaltaa tai syrjintää.

Koulussa kutsumme sitä kiusaamiseksi. Sana kattaa muka kaiken järjestelmällisestä julmuudesta tökeröön kiusoitteluun, rikoksesta ajattelemattomuuteen.

Harhaan menee myös, jos näemme vain rikokset. Kun koulun pihalla tarvitaan ambulanssia, herää keppiin uskovien kuoro. Ennen ei muka kiusattu, kun aikuisella oli lupa näyttää olevansa lasta vahvempi.

Kyllä kiusattiin. Jos aikuisen auktoriteetti on vain fyysisestä voimasta kiinni, voimme luovuttaa. Koska senhän vahvemman oikeus vain opettaa, aggressiivisin kannattaa olla.

” ”Aikuiselle kertoneista 17,9 prosenttia vastasi, että kiusaaminen jatkui tai paheni kertomisen jälkeen.”

Väkivaltaa on ollut aina, lastenkin välillä. Sen kuuluukin hätkäyttää.

Mutta onko sen määrä räjähtänyt käsiin? Selvitettyjen rikosten tilastoissa alle 15-vuotiaiden tekijöiden määrä on kasvussa. Sitä vanhempien teinien kohdalla ainakaan Helsingissä ei.

Rikostilastot tavoittavat vain osan teoista. Tuoreimmassa kouluterveyskyselyssä yläkoululaisten ja ammattiin opiskelevien tilanne on selvästi aiempaa parempi. He kokevat vähemmän kiusaamista kuin kymmenen vuotta sitten.

Alakoulussa olevien helsinkiläisten kohdalla emme tiedä tarpeeksi, koska heiltä samasta asiasta on vertailukelpoista tietoa vasta parilta vuodelta. Ja he kertovat kiusaamisesta paljon isompia useammin.

Tämä ehkä kannattaa silti heistä huomata. Kaikki eivät uskalla kiusaamisesta kertoakaan. Aikuiselle kertoneista 17,9 prosenttia vastasi, että kiusaaminen jatkui tai paheni kertomisen jälkeen.

Osalla kouluista on järjestelmällisiä ja suunniteltuja tapoja katkaista kierre heti, lapsetkin tietävät seuraukset etukäteen.

Lieväänkin väkivaltaan puututaan ja aikuiset tekevät sen yhdessä. Siis sekä koulun ammattilaiset että vanhemmat että tarvittaessa tällaisen ratkomiseen erikoistuneet ulkopuoliset.

Osassa kouluista tässä selvästi epäonnistutaan täysin.

” ”Oiva keino lisätä lasten välistä väkivaltaa on lisätä lasten maailmaan kaaosta, epävarmuutta ja ulkopuolisuuden tunnetta.”

Kepinrakastajilta ja kovempien rangaistusten vaatijoilta myös unohtuu, että kun lapsi satuttaa lasta, ollaan jo myöhässä.

Mutta ei keinoja kouluväkivallan ennalta ehkäisyyn tarvitse keksiä. Niitä on jo. Kepistä vauhkoamisen sijaan voisi vaihteeksi kuunnella opettajia sekä muita lasten ja nuorten kanssa töitä tekeviä ammattilaisia.

Samaa viestiähän he yleensä toistavat. Lapset tarvitsevat ympärilleen aikuisia, joilla on aikaa kuunnella lasta ja huomata tämän kokemat mustat tunteet. Ja tunnetta siitä, että he ovat arvokkaita ja osa joukkoa. Ja muitakin keinoja toimia kuin aggressio.

Oiva keino lisätä lasten välistä väkivaltaa on lisätä lasten maailmaan kaaosta, epävarmuutta ja ulkopuolisuuden tunnetta. Leikata, säästää, kasvattaa ryhmäkokoja ja tehdä aikuisista usein vaihtuvia ja kiireisiä. Jättää huomaamatta hätä joissakin perheissä. Antaa malli, jossa aikuisetkin ratkovat asioita ilkeilemällä tai lyömällä.

Kiusaaminen sanana on kelvoton, mutta yksi sen sisällä piilevä merkitys on tärkeä. Se ei ole yksilöiden toimintaa tyhjiössä. Se on jotain, minkä estää tai mahdollistaa lauma ympärillä.