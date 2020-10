HS tekee juttua tarinoista, joilla aikuiset ovat pelotelleet lapsia ja kerää aiheesta lukijoiden kokemuksia.

Monille on kerrottu lapsuudessa kauhutarinoita, joilla pyritään varjelemaan lapsia vaaroilta.­

Ei kannata mennä yksin uimaan, tai näkki vie mukanaan. Jos kääntää silmät ristiin, ne jäävät kieroon. Televisiotakaan ei kannata katsoa liian kauan, tai lähtee näkö.

Älä syö hedelmien siemeniä tai mahaasi kasvaa puu. Äläkä ainakaan tapa hämähäkkiä! Jos sen teet, äiti tai isä kuolee.

Monia meistä on peloteltu lapsena jos jonkinmoisilla tarinoilla ja urbaaneilla legendoilla. Varoittavilla esimerkeillä on ehkä yritetty varjella lapsia erilaisilta vaaroilta, mutta joitain kertomuksia on saatettu jakaa sukupolvelta toiselle puhtaasta pelottelun ilosta.

