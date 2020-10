Hei kiristäjä, bisneslogiikkasi on vanhentunut – Yhä harvemman mielestä terapiassa käymistä pitää peitellä

Emme enää elä aikaa, jolloin mielenterveyttä hoidettiin eristämällä ja piilottelemalla. Seili suljettiin jo, kirjoittaa kolumnissaan Maija Aalto.

Maija Aalto.­

Hei sinä Vastaamon asiakas, joka mietit mitä tietoja sinusta levitetään.

Haluaisin sanoa jotain rakentavaa, mutta ensin tulee raivo. Sinulle tehdystä vääryydestä on syytäkin suuttua.

Tämän tehnyt raukkamainen roisto pitää etsiä esiin ja laittaa vastuuseen. Ja todellakin pitää selvittää tarkkaan, miten laajan piittaamattomuuden vuoksi tietosi ovat olleet varastettavissa.

Tämä niljakas teko lietsoo pelkoa, surua ja hämmennystä. Vähimmilläänkin se kuormittaa monia ihmisiä, joilla jo ennestään on tarpeeksi raskaita asioita ratkottavinaan. Jos tarvitset tukea, älä jää yksin miettimään.

Mutta haluan silti sanoa muutaman sanan toivosta. Jostain hyvästäkin, jonka tämä vääryys tekee näkyväksi.

Siis siitä, että kiristäjän bisneslogiikka ei toimi.

” Tämä on taas yksi askel kohti maailmaa, jossa mielen haavojen hoitaminen on yhtä arkista kuin niiden, joista selvitään laastarilla tai tikeillä.

Varas on epäilemättä vienyt paljon herkkää ja yksityistä ja luottamuksella jaettua tai sellaista, minkä pelkää satuttavan omia läheisiä.

Mutta tässähän ei ole kiristäjän toiminnan ydin. Ydin on se vanhentunut harha, että pitäisi jotenkin peitellä jo sitä, että käy terapiassa.

Näin joskus pimeinä aikoina ehkä oli. Mutta katsopa nyt. Miten ihmiset tähän pääasiassa reagoivat?

Joku julkaisee itse saamansa kiristysviestin. Toiset haluavat erikseen kertoa itse käyvänsä tai käyneensä terapiassa, vaikka eivät juuri tässä paikassa.

Kolmannet lupaavat olla lukematta, jos törmäävät varastettuun tietoon. Rikoshan sen levittäminen olisikin, mutta hyvä tämäkin on ääneen sanoa. Hei kiristäjä, me emme ole edes kiinnostuneita.

Pieniä tekoja, eivätkä poista varkaan aiheuttamaa kärsimystä. Mutta tämä on taas yksi askel kohti maailmaa, jossa mielen haavojen hoitaminen on yhtä arkista kuin niiden, joista selvitään laastarilla tai tikeillä.

Aivan kaikki me joskus olemme heikkoja ja tarvitsemme tukea. Aivan kaikissa meissä on myös voimaa. Joskus kannatella itseämme, joskus muita. Joka toinen ihminen kärsii elämänsä aikana jossain kohtaa mielenterveyden häiriöstä, arvioi esimerkiksi Mieli ry.

Yhteiskuntamme kyky hoitaa mielen sairauksia on edelleen vajavainen, rikki, keskeneräinen. Oikean avun saaminen oikeaan aikaan ei toteudu kuten sen pitäisi.

Mutta emme me vuosikymmeniin ole eläneet aikaa, jossa hoito olisi pelkästään piilottamista, pois sulkemista. Seilin saari on suosittu turistikohde, koska se tuntuu niin vieraalta, käsittämättömältä. Että joskus on oikeasti ajateltu, että sielun säröihin auttaa eristäminen muista lopuksi ikää.

Kiristäjän bisneslogiikka ei toimi enää, koska jokainen ymmärtää, että terapiassa käyvä on onnekas ja rohkea.

Siinä mielessä kadehtimisen arvoinen, että hän sekä on uskaltanut hakea että saa apua.