Historiassa sellaiset unionit, joiden osapuolilla ei ole enää mitään yhteistä tulevaisuudenkuvaa, ovat tavanneet hajota, kirjoittaa Riku Rantala kolumnissaan.

Ehkä maailma on viime viikot ajatellut liikaa Amerikan Yhdysvaltoja.

Mutta hankalaa on olla ajattelematta, kun koko planeetan tulevaisuuteen vaikuttavia päätöksiä ilmastokriisistä, pandemiasta ja maailmantaloudesta tehdään Wisconsinin tai Iowan kaltaisissa paikoissa.

Toistuvasti mieleen pulpahtaa reissukohtaamisia. Jos on koko elämänsä ajan tullut kyllästetyksi amerikkalaisella televisiolla ja elokuvalla, musiikilla, kirjallisuudella ja sarjakuvilla, suuri automatka Yhdysvaltain halki rapsuttaa kelmuja silmiltä.

5 000 mailia San Franciscosta New Yorkiin, alla ennen öljykriisiä rakennettu kultainen avoautonromu. Ajoimme pikkuteitä, asuimme teltassa, halvoissa motelleissa ja kavereiden luona.

” ”Meillä on oikeus puolustaa itseämme ja yleisin tapa on käsiase.”

Pacific Coast Highway, Kalifornia: Surffijannu pahoittelee maanmiestensä tietämättömyyttä ja maansa varomatonta sotaisuutta. ”Ei me kaikki kannateta tätä touhua.”

Las Vegas: White trash -turisteille on oma trailer park ja siellä itsepalvelupesula. Jonossa pohditaan, missä on kaupungin halvin ruoka. ”Hei jos mä voitan, mennään Bellagioon, mä tarjoon!”

Texas: Asekauppias myy I’m a Bushie -puskuritarroja. ”Meillä on oikeus puolustaa itseämme ja yleisin tapa on käsiase.”

New Orleans: Iso musta portsari nauramassa sydämensä pohjasta, kun meitä kielletään kuvaamasta julkisella paikalla. ”Sananvapaus on niille joilla on rahaa!”

North Carolina: Osavaltion poliisi ei tiedä, että Yhdysvalloissa saa ajaa autoa sekä suomalaisella että kansainvälisellä ajokortilla. ”Poistukaa osavaltion rajan yli välittömästi.”

New York City: Underground-teknobileet Red Hookissa Brooklynissa. ”Nyt on jätkät niin hyviä essoja tarjolla!”

Ja koko matkan autoradiossa vapautta hoetaan uutisista välijuontoihin, on terroristien jyräämisellä uhoavaa rekkakantria, sakeita salaliittoteorioita, järjettömän hyvää musiikkia.

” ”United” on pelkkää sanahelinää.

Tietokirjailija ja Yhdysvaltain-tuntija Anu Partanen kirjoitti Helsingin Sanomissa erinomaisessa esseessään:

”Kesti jonkin aikaa ennen kuin aloin uskoa ja ymmärtää, että jokainen amerikkalainen todella kokoaa elämässään aivan omaa palapeliään eikä edes tiedä, mistä paloista muiden palapelit koostuvat.”

Jos jotain Amerikan-matkallani opin: Yhdysvaltojen nimessä kohta ”United” on pelkkää sanahelinää.

Ja historiassa sellaiset unionit, joiden osapuolilla ei ole enää mitään yhteistä tulevaisuudenkuvaa, ovat tavanneet hajota.

Kirjoittaja on Madventures-seikkailija, tietokirjailija ja tv-tuottaja, jonka Oldsmobile on kerännyt parkkisakkoja New Yorkissa jo 18 vuotta.