Jos lapsella on päiväkodissa turvallinen aikuinen, johon lapsi luottaa, vanhempien ei ole syytä huolehtia päiväkotipäivän pituudesta, sanoo neurologi ja varhaiskasvatuksen professori.

Ovatko päiväkotipäivät Suomessa liian pitkiä?

Kysymys nousi puheenaiheeksi, kun HS otti asian esiin pääkirjoituksessaan, jossa viitattiin tuoreeseen kasvatustieteen väitöstutkimukseen.

Pääkirjoituksessa huomautettiin, että alle kaksivuotiaat lapset voivat viettää päiväkodissa 40–50 tuntia viikossa, mikä on kansainvälisesti vertaillen poikkeuksellisen pitkä aika. Kirjoituksessa esitellyn väitöstutkimuksen keskeinen väite on, ettei suomalainen varhaiskasvatus paranna oppimistuloksia sillä tavalla kuin on aiemmin ajateltu.

Psykologiasta ja lääketieteestä aiemmin väitellyt Aino Saarinen tutki kasvatustieteen väitöskirjassaan 15-vuotiaiden oppimistuloksia muun muassa matematiikassa, luonnontieteissä ja lukutaidossa. Väitöskirja tarkastetaan Helsingin yliopistossa torstaina.

Jos lapsella on päiväkodissa turvallinen aikuinen, johon lapsi luottaa, päiväkotipäivän pituus ei juuri vaikuta, sanoo neuropsykologi ja varhaiskasvatuksen professori Nina Sajaniemi Helsingin yliopistosta.

Hänen mukaansa lapsille ei ole mahdollista määrittää yksiselitteisesti sopivaa päiväkotipäivän pituutta.

”Asia riippuu siitä, miten varhaiskasvatuksen ympäristö on päiväkodissa järjestetty. Jos päiväkodissa on sensitiivisesti toimivia aikuisia, päivän pituudella ei ole niin suurta merkitystä.”

Sensitiivisellä varhaiskasvatuksella tarkoitetaan Sajaniemen mukaan aikuisten kykyä havainnoida lapsia ryhmässä niin, että he oppivat toimimaan yhdessä mutta tulevat huomioiduksi ja kuulluksi myös omana itsenään.

” ”Päiväkodissa olevat lapset eivät ole keskimäärin mitenkään ylikuormittuneita, huonovointisia tai kärsiviä.”

Toimivassa päiväkotiympäristössä pidetään huolta, että lapsi kokee yhteenkuuluvuutta oman ryhmänsä kanssa eikä esimerkiksi leikkitilanteissa jää ryhmän ulkopuolelle.

Päiväkodissa aikuiset osaavat tarvittaessa tukea, ohjata ja aktivoida lapsia.

”Päiväkodissa olevat lapset eivät ole keskimäärin mitenkään ylikuormittuneita, huonovointisia tai kärsiviä, vaan päinvastoin. Monien tutkimusten perusteella hyvin toteutettu varhaiskasvatusympäristö tasaa huonoista tai puutteellisista kasvuympäristöstä johtuvia hyvinvointiin liittyviä eroja”, Sajaniemi sanoo.

Päiväkodeissa olevien lasten hyvinvointi on noussut esille muun muassa Dagis-tutkimushankkeessa, jonka ovat toteuttaneet Helsingin yliopisto ja Folkhälsan.

Monivuotisessa hankkeessa on tutkittu 3–6-vuotiaiden päiväkotilasten elintapoja, stressin säätelyä ja hyvinvointia. Kartoitusvaiheessa tutkimukseen on osallistunut noin 800 päiväkoti-ikäistä suomalaislasta ja käytännönläheisemmässä interventiovaiheessa noin 600 lasta.

Myös Kansallinen koulutuksen arviointikeskus on tänä vuonna ilmestyneessä raportissaan todennut, että hyvälaatuinen varhaiskasvatus vahvistaa lapsen kielellisiä ja sosiaalisia taitoja.

Nina Sajaniemi sanoo, että julkisessa keskustelussa kaivattaisiin ehdotuksia, miten nykyisen varhaiskasvatuksen rakenteita ja toimivia käytänteitä voisi vahvistaa.

Kädenvääntö kotihoidon ja päiväkodeissa toteutuvan varhaiskasvatuksen välillä pitäisi hänen mielestään jo unohtaa.

”Meillä on vieläkin jäänteitä keskustelusta, onko alle kolmevuotiaan paras hoitopaikka koti vai päiväkoti. Sellaisesta keskustelusta pitäisi päästä irti.”

Sajaniemi muistuttaa, ettei ole olemassa sellaista oikeaa tietoa, että päiväkodit ovat pahasta ja koti on hyvästä. Hän ei kiistä, että Suomessa on myös kuormittuneita lapsia, mutta he ovat hänen mukaansa usein kuormittuneita myös kotona.

”Tietenkin lapsilla on erilaisia taustoja. Ja tietysti varhaiskasvatuksessakin on kehittämistä, ja sitä kehittämistyötä tehdään koko ajan.”

Vuonna 2018 tuli voimaan varhaiskasvatuslaki, joka sitoo kaikkia Suomen kuntia ja päivähoitoyksiköitä samaan tapaan kuin perusopetuslaki sitoo peruskouluja.

”Myös valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma on velvoittava koulujen valtakunnallisen opetussuunnitelman tapaan”, Sajaniemi sanoo.

Yhtenäisyyteen pyrkivää varhaiskasvatuksen järjestelmää ollaan hänen mukaansa nyt vahvistamassa samaan tapaan kuin aikoinaan luotaessa peruskoulua, jonka tarkoitus oli lisätä koulutuksen tasa-arvoa.

”Lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että hän kokee olevansa turvassa tuttujen aikuisten ja lasten kanssa”, sanoo professori Nina Sajaniemi.­

Merkittävä uudistus varhaiskasvatuslaissa ovat muutokset henkilöstörakenteessa.

Päiväkotiryhmien henkilökunnassa on nyt oltava vähintään yksi yliopistokoulutuksen saanut varhaiskasvatuksen opettaja, ammattikorkeakoulutuksen saanut varhaiskasvatuksen sosionomi ja ammatillisessa oppilaitoksessa koulutettu varhaiskasvatuksen lastenhoitaja.

Asiantuntevat ja työnsä osaavat varhaiskasvatuksen ammattilaiset ovat paras laadun tae, Sajaniemi sanoo.

”Suomessa päiväkotien varhaiskasvatus toteutuu keskimäärin laadukkaasti verrattuna moneen muuhun maahan, joissa varhaiskasvatuksen ammattilaisten koulutustaso on hyvin kirjavaa.”

Hänen mukaansa taaperolla on hyvä olla päiväkodissa, kun siellä on riittävä määrä koulutettuja aikuisia.

Pieni lapsi altistuu kaikelle sille sosiaaliselle hyvälle, mitä laadukas ympäristö voi tarjota. Toisten kanssa oleminen sensitiivisen aikuisen turvin vahvistaa esimerkiksi sosiaalisia taitoja ja tunnesäätelyn taitoa. Niistä on pelkkää etua kouluun siirryttäessä.

Päiväkotien ongelmina Sajaniemi pitää vaihtuvia ryhmiä ja vaihtuvia opettajia. Hänen mukaansa lasta ei myöskään pitäisi viedä päiväkotiin vain tunniksi tai pariksi silloin tällöin. Tällöin lapsi ei koe jatkuvuutta eikä turvallisuutta vaan joutuu aina sopeutumaan uuteen tilanteeseen.

”Lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että hän kokee olevansa turvassa tuttujen aikuisten ja lasten kanssa.”

Siksikin Sajaniemi toivoo päiväkotikeskusteluun myönteistä virettä. Päiväkotihenkilökunnan työ on tärkeää mutta aika ajoin myös rankkaa. Alalla vallitsee varsinkin pääkaupunkiseudulla työvoimapula.

Erityisen suuri on pula varhaiskasvatuksen opettajista.

Vuonna 2016 Helsingin yliopistossa tehty Mari Nislinin erityispedagogiikan alan väitöstutkimus osoittaa, että varhaiskasvattajat suhtautuvat työhönsä keskimäärin myönteisesti ja kokevat työn imua.

”Suomessa on paljon päiväkoteja, joissa sekä lapset että työntekijät viihtyvät hyvin”, Sajaniemi sanoo.