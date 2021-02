Hyvinvointivaltio on satua, jos neuvola voi perua synnytyksen jälkitarkastuksetkin vain ilmoitusasiana. Se johtaa syvempään eriarvoisuuteen, kirjoittaa kolumnissaan Maija Aalto.

On naisten vaivoja ja köyhien naisten vaivoja.

Tai siis: kivut tai virtsankarkailu tai tahaton lapsettomuus tai kehno seksielämä eivät riipu tuloista. Ero on tavassa hoitaa niitä.

Me maksukykyiset käymme yksityisellä gynekologilla säännöllisesti.

Pienituloiset eivät käy missään. Heille vakuutellaan, että hädässä erikoislääkärille kyllä pääsee terveyskeskuksen kautta.

Jos vasemmassa kädessäni on vikaa, uskon saavani apua julkiselta puolelta. Kohtuni sen sijaan on kuulunut julkiselle vasta, jos siellä on syöpä tai sikiö. Nyt Helsinki on ilmoittanut jättävänsä väliin jopa synnytysten jälkitarkastuksia, joten en luottaisi enää tähänkään.

Tämä on pienoiskuva koko terveydenhoidosta. Eriarvoista oli ennenkin, mutta eroja kasvatetaan.

” Pelkän julkisen palvelun varassa oleva vatvoo itsekseen, ovatko oireet normaaleja.

Ehkä terve nainen maksaa tyhjästä, jos hän menee gynekologille vain määräaikaistarkastukseen uusimaan pillerireseptiä.

Mutta onko polku avun luo kaikille yhtä nopea silloin, jos terveys pettää? Ei.

Naisten vaivoja on vähätelty ikiajat. Moni vain koettaa sietää vaikkapa kovia kuukautiskipuja tai hoidettavissa olevia vaihdevuosioireita. Esimerkiksi endometrioosi on yleinen sairaus, jossa diagnoosin saaminen venyy.

Asiantuntevaa apua on erikoissairaanhoidossa, mutta rahattomuus tarkoittaa pitkää odotusta.

Yksityisellä gynekologilla ravaava voi puhua murheistaan ennen kuin ne kasvavat. Pelkän julkisen palvelun varassa oleva vatvoo itsekseen, ovatko oireet normaaleja, ja odottaa sitten pahimmillaan kuukausia edes terveyskeskuslääkärin aikaa.

” Että kiitti, kun kasvatit sisälläsi uuden ihmisen.

Lapsen saaminen on ollut poikkeus.

Köyhään ja takapajuiseen Suomeen rakennettu neuvoloiden ja synnytyssairaaloiden verkko ei ole vähentänyt vain imeväisten kuolleisuutta vaan myös synnyttäjien.

Tuttu ja ammattitaitoinen terveydenhoitaja neuvolassa on lahja koko perheelle. Hiljattain kotikaupunkini Helsinki on viisaasti alkanut tarjota laajasti myös fysioterapiaa synnyttäneille.

Siksi hämmentääkin, että Helsinki lääkäripulassa voi noin vain päättää, että lakisääteiset synnytyksen jälkitarkastukset voi jättää välistä.

Että kiitti, kun kasvatit sisälläsi uuden ihmisen. Viis sinun hyvinvoinnistasi ja toipumisestasi tästä eteenpäin. Siis paitsi jos voit maksaa jälkitarkastuksesikin itse, kuten monet nyt tekevät.

Miten helppoa ja letkeää onkaan karsia perusasioista. Hyvinvointivaltion syvimmästä ytimestä.