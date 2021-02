Tee se näin -juttusarjassa HS etsii kysymyksiä lukijoiden pulmiin. Tällä kertaa kysymme, miten osata auttaa läheistä, joka on masentunut? Jutun lopussa voit ehdottaa omaa kysymystä.

Tilaajille

Huolestunut lukija kysyy, miten masentunutta läheistä voisi auttaa. Psykologi Outi Mäkinen Mieli ry:stä vastaa:

”Kaikkien elämään kuuluu, että mieliala on välillä matalalla. Masennuksessa alakuloinen mieliala kestää pidempään, vähintään kahden viikon ajan. Aina ei tietenkään ole helppo erottaa, mikä on masennusta ja mikä esimerkiksi surua. Jos taustalla on jokin vaikea asia, kuten läheisen kuolema, on tavallista, että suru voi kestää pitkäänkin.