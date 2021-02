Koskelan murha on järkyttänyt niin lapsia kuin aikuisiakin. Mannerheimin Lastensuojeluliiton auttavien puhelinten päällikkö antaa seitsemän ohjetta vanhemmille, jotka pohtivat, kuinka asiaa kannattaa lasten kanssa käsitellä.

16-vuotias poika surmattiin Koskelan sairaala-alueella joulukuussa 2020. Tapaus on saanut monet vanhemmat pohtimaan, miten asiasta tulisi lasten kanssa keskustella.­

Koskelan murhan oikeudenkäynti toi julki erittäin raakoja ja järkyttäviä yksityiskohtia joulukuussa tapahtuneesta teosta.

Helsingin käräjäoikeus alkoi keskiviikkona käsitellä tapausta, jossa kolme vuonna 2004 syntynyttä poikaa murhasi ikätoverinsa raakaa väkivaltaa käyttäen 4. joulukuuta Helsingin Koskelassa.

Tapaus näyttää herättävän aikuisissa hyvin paljon ahdistusta, pelkoa, vihaa, suuttumusta ja syyllisyyttäkin.

”Sosiaalinen media näyttää olevan täynnä keskusteluja, joissa ihmiset yrittävät hahmottaa ja ymmärtää tapahtunutta”, toteaa sosiaalipsykologi Tatjana Pajamäki, joka toimii Mannerheimin Lastensuojeluliiton auttavien puhelinten päällikkönä.

Kiusaaminen on Pajamäen mukaan kestoaihe myös Mannerheimin Lastensuojeluliiton lasten ja nuorten puhelimeen ja chatiin tulevissa yhteydenotoissa. Viime viikkoina se on noussut esille erityisen paljon.

Tässä jutussa Pajamäki kertoo, miten aikuisen kannattaa ottaa asia esille oman lapsen tai nuoren kanssa.

Syyttäjän mukaan uhri oli hiljainen ja vetäytyvä nuori, jolla ei ole juuri ollut muita kavereita.

Syytetyt olivat kohdistaneet uhriin erittäin raakaa ja nöyryyttävää väkivaltaa tuntien ajan. Tapahtumia kuvattiin videolle.

Pajamäen mukaan tapahtumat saattavat vyöryttää mieleen takautumia siitä, miten omaa koulutoveria on kiusattu ja miten itse on suhtautunut asiaan. Se voi nostaa pintaan muistoja siitä, miten on itse joutunut kiusaamisen kohteeksi tai kiusannut toista.

Edelleen se nostaa esiin kysymyksen, mihin kiusaaminen olisi pahimmillaan voinut johtaa.

Samaan aikaan aikuiset tuntevat huolta omista lapsistaan. He saattavat myös kokea turhautumista viranomaisiin: Miksi murhaa ei pystytty estämään?

Pajamäki kertoo, miten vanhempien kannattaa käsitellä asiaa lapsen tai nuoren kanssa.

1. Vältä purkamasta omaa ahdistustasi lapseen.

Jos olet itse kovin järkyttynyt, puhu tunteistasi ensin toisen aikuisen kanssa. Lapselle tai nuorelle on hyvä kertoa, että on surullinen tai järkyttynyt. Tilanteen olisi kuitenkin hyvä pysyä aikuisen hallinnassa, ettei tule järkyttäneeksi lasta lisää.

2. Anna tilaa lapsen ja nuoren tunteille sellaisina kuin ne tulevat pintaan.

Lapsi ei välttämättä hahmota tai käsittele asioita samalla tavalla kuin aikuinen. Hän saattaa ilmaista tunteitaan tavalla, joka provosoi, suututtaa tai loukkaa sinua.

Jos lapsi tai nuori vitsailee asiasta kavereidensa kanssa, muista, että huumori voi olla tapa käsitellä muuten kestämättömäksi muodostunutta asiaa. Jos nuori ei näytä reagoivan asiaan millään tavalla, anna lupa siihenkin. Tunteita ei voi pakottaa.

3. Älä pakota lasta puhumaan.

Vaikka keskustelu on tärkeää, puhuminen ei onnistu väkisin. On kuitenkin hyvä kertoa olevansa paikalla, jos lapsi haluaa kysyä tai puhua mistä tahansa. Jos lapsi vaikuttaa ahdistuneelta, ärsyyntyneeltä tai esimerkiksi yöunet häiriintyvät pidemmäksi aikaa, kannattaa kääntyä terveydenhuollon ammattilaisen puoleen.

4. Kaikkiin kysymyksiin ei aikuisenakaan ole vastausta.

Lapsi voi kysyä vaikeita kysymyksiä, kuten miksi uhri vietti aikaa kiusaajiensa kanssa, vaikka he pahoinpitelivät häntä aina uudelleen.

Voit sanoa, että itsekin mietit asiaa ja sen tuntuu vaikealta ymmärtää. Voit myös kysyä, mitä lapsesi asiasta ajattelee ja millaisia tunteita se hänessä herättää. Kysymys voi toimia myös hyvänä keskustelunavauksena. Pyri siihen, että et niinkään ole itse äänessä vaan kuuntelemassa, mitä lapsesi kokee tai pelkää.

Aikuisen on hyvä rauhoittaa, tyynnyttää ja suhteuttaa asioita esimerkiksi näin: Tällainen tapaus on hyvin harvinainen. Onneksi asiaa tutkitaan ja monella taholla tehdään kaikki mahdollinen sen eteen, että näin ei kävisi enää ikinä.

5. Kaikkea ei tarvitse tietää.

Suojele lastasi raaoilta yksityiskohdilta. Tunnet lapsesi temperamentin ja herkkyyden.

Pienemmän lapsen median käyttöä voi tarvittaessa rajoittaa. Nuorelle voit suositella olemaan lukematta kaikkia mediassa julkaistuja juttuja sanomalla, että myötätuntoa ja surua voi tuntea, vaikka ei olisi perillä kaikista yksityiskohdista.

Itsensä suojeleminen on hyvä ohje myös aikuiselle, etenkin jos taustalla on vaikeita tai traumaattisia kokemuksia.

6. Vahvista lapsen hallinnan tunnetta.

Voit miettiä lapsesi kanssa yhdessä, mitä konkreettisesti voi tehdä, jos tietää, että esimerkiksi koulussa tapahtuu kiusaamista. Yhdessä voi pohtia, kuka on se henkilö tai mikä on se taho, jolle asiasta voi ilmoittaa.

7. Kiinnitä lasta arkeen.

Tee hänen kanssaan tavallisia arkisia asioita siinä määrin kuin se koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilassa on mahdollista. Normaali elämä luo jatkuvuutta ja luo turvallisuuden tunnetta. Arki kantaa.