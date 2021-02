Wide ContentPlaceholder

Olof Hoverfält käyttää kuukaudessa enemmän rahaa sukkiin kuin esimerkiksi Spotify-tilaukseen. Se selviää järjestelmästä, johon hän on kirjannut vaatteidensa käytön jo kolmen vuoden ajan.­

Elämä | Kuluttaminen

Herra käyttökertakustannus

Olof Hoverfält on luonut järjestelmän, johon hän kirjaa joka päivä, mitä vaatteita ja kenkiä hän on käyttänyt. Kaikille avoin sivusto on herättänyt kiinnostusta ympäri maailmaa, ja nyt Hoverfält kertoo, saako rahalla todella laatua.

