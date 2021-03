Wide ContentPlaceholder

Markku Partinen veikkaa, että pääministerillä ja monilla muilla poliitikoilla on luonnostaan hyvät unenlahjat. Partinen lepäilee kotipihallaan Espoossa Bella-koiran kanssa.­

Elämä | Henkilö

Nuku hyvin

Lääkäri Markku Partinen on unitutkimuksen pioneeri Suomessa. Hän on nähnyt, miten ja mistä syistä unettomuus on Suomessa koko ajan lisääntynyt. Nyt Partinen listaa, miten eri tavoin uneen voi vaikuttaa. Lopulta keinot voivat olla yllättävän pieniä ja helppoja.

Tilaajille

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki

Hyvää huomenta, unitutkija Markku Partinen! Arvaat jo varmasti ensimmäisen kysymyksen: miten nukuit viime yönä? ”Kiitos, nukuin aika hyvin”, Partinen kertoo puhelimessa kotoaan Espoosta. ”Bella-koira tuli tosin nuolaisemaan keskellä yötä, ja se piti päästää ulos pissalle.”