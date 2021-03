Main ContentPlaceholder

Elämä | Koti

Pienen asunnon saa tuntumaan kokoaan suuremmalta helpoilla nikseillä – Sisustusarkkitehti antaa viisi vinkkiä

Ensimmäinen oma koti on usein huone kimppakämpässä tai pieni yksiö. Tilaa on vähän, ja asunto on saattanut nähdä elämää. Sisustusarkkitehti neuvoo viisi vinkkiä, joiden avulla opiskelija-asunnosta saa kodikkaan pienelläkin budjetilla.

Valaisimillakin saa aikaan tilan tuntua, sisustussuunnittelija Essi Nádor sanoo.­

Kun korkeakouluopinnot alkavat, moni nuori muuttaa ensimmäistä kertaa omilleen. Asunto voi olla huone soluasunnossa, kimppakämppä tai pieni yksiö. Tilaa on usein vähän, pinnat voivat olla kuluneita, asunnot saattavat olla ainakin osittain kalustettuja, eikä niissä välttämättä saa maalata seiniä tai tehdä pintaremonttia. Keittiö, olohuone ja makuuhuone ovat yksiössä usein samaa tilaa.