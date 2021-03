Monilla on kokemusta tilanteesta, jossa kumppani painostaa seksiin ilman ehkäisyä tai jättää kondomin pois lupaa kysymättä. Joissain tapauksissa teko voi täyttää rikoksen tunnusmerkit.

Minut manipuloitiin uskomaan, että kondomi tuntuu epämukavalta tai että orgasmi sen kanssa on hankalaa tai mahdotonta. Näin on tapahtunut seurustelusuhteissa ja yhden yön jutuissa. Sain myös klamydian tällä tavalla. Myöhemmin olen tajunnut, että tämä ei ole ok.