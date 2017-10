Historia

Mietiskely on muodikasta

Meditaatio

Jäkälää viety ennätysmäärä

Kuivajäkälän

Luottokorttimarkasta kysely bensiiniyhtiöille

Tutkimukset

Räjähdysmäinen nousu varkauksissa Espoossa

Espoossa

, mietiskely, on muodissa. Tottakai ainakin nuorison keskuudessa, kun itse beatlet ensimmäisinä ovat antautuneet ajattelijoiksi ja nuori rouva Frank Sinatra, Mia Farrow, on lähdössä Himalajalle ajatuksiinsa syventymään.Lontoon Kansainvälisen Mietiskely-yhdistyksen edustajat kertoivat että beatlejen aloitettua mietiskelyn yhdistykseen on ilmoittautunut 1200 ”käännynnäistä”, ja kultti sen kun vain lisääntyy: uusia ajattelijoita ilmaantuu noin viisikymmentä viikossa.Beatleilla ja Mialla on varaa lähteä parhaille paikoille, Intiaan saakka miettimään. Mutta varattomampien on tyydyttävä kotitienoihin.Brighton on vanhastaan tunnettu, hippien, beatnikkien ja ulkomaalaisten ylioppilaitten värikkäänä keskuksena. Nykyisin siellä näkee mietiskelijöitä vähän joka paikassa, nimenomaan mitä mahdottomimmissa paikoissa.Joitakin poliisi joutuu hätistelemään syrjään, mutta näyttää siltä, että englantilaiset, jotka yleensäkään eivät katso sopivaksi puuttua lähimmäisensä yksityisasioihin, suhtautuvat ajattelijoihin suopean välinpitämättömästi.viennissä saavutettiin tänä vuonna uusi ennätys. Noin 400.000 kartonkia kuivajäkälää toimitettiin ulkomaille Suomessa alkukesästä vallinneen suotuisan sään vuoksi. Tämä on 70.000 kartonkia aiempaa ennätystä enemmän.Kostean jäkälän vienti jatkuu yhä, ja kaikkiaan noussee viedyn jäkälän arvo neljään miljoonaan markkaan. Viennistämme yli 90 prosenttia menee Länsi-Saksan koristeteollisuudelle. – –Yksityisten ostajien määrä on tänä vuonna kasvanut. Länsi-Saksassa jäkäläämme käytetään etenkin seppeleteollisuudessa. Itävalta ja Sveitsi ovat seuraavaksi suurimmat vientimaamme. Jonkin verran viedään jäkälää myös Ranskaan, Hollantiin ja Belgiaan.bensiiniyhtiöiden perimästä luottokorttimarkasta jatkuvat yhä elinkeinovapausvirastossa. Bensiiniyhtiöille lähetettiin jokin aika sitten kysely, jolla pyritään selvittämään tehtiinkö päätös luottokorttimaksun perimisestä eri yhtiöiden välisellä yhteissopimuksella. Mikäli päätöksen todetaan syntyneen yhteisellä päätöksellä, voidaan toimenpiteen katsoa kuuluvan kilpailun rajoitusten piiriin.Useimmat bensiiniyhtiöt ilmoittivat syys–lokakuun vaihteessa luottokorttiasiakkailleen markan palvelulisän perimisestä kuukausilaskutuksen yhteydessä. Jotkut yhtiöt ovat perineet markkansa jo lokakuun alusta lähtien, toiset taas siirtyvät maksun perimiseen marraskuun laskun yhteydessä.on varkauksien ja murtojen määrä enemmän kuin kaksinkertaistunut heinä-, elo-, syyskuun aikana edelliseen vuoteen verrattuna. Myös useilla muilla paikkakunnilla on voitu havaita samansuuntaisia ilmiöitä niin suuressa määrin, että voidaan puhua jopa koko maata käsittävästä rikosaallosta.Syitä etsittäessä on arveltu mm. kiristyneen rahatilanteen, lisääntyneen työttömyyden ja poliisin miehistöjä kalustopulan vaikuttaneen tilanteen kehitykseen.Espoon nimismiespiirissä tehtiin vuoden 1966 heinä–elo–syyskuussa yhteensä 222 murto- ja varkausilmoitusta. Tänä vuonna vastaavat luvut ovat 486.HS