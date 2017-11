Historia

Helsingin Jäähallissa 500.000 kävijää

”Osavuotista 5-päiväistä kouluviikkoa kokeiltava”

Lämpimin marraskuu sitten vuoden 1829

”Neuvostoliitto on valmis murskaamaan hyökkääjät”

Neuvostoliiton

LSD-kokeilu hämähäkeillä

Miehuuden kadon pelko raivoaa Singaporessa

Jäähallissa päästiin maanantaina klo 13.02 500.000 kävijän määrään.Tämän rajan sivuutti ensimmäisenä helsinkiläinen koulutyttö Pia-Maria Lindén, joka saapui seuransa HJK:n taitoluisteluharjoituksiin.Jäähallisäätiön puheenjohtaja A. K. Loimaranta ja Jäähallin isännöitsijä Boris Bogomoloff muistivat pyhättönsä juhlavierasta luovuttamalla hänelle kauniin kukkakimpun ja suklaarasian.Pia-Maria Lindén on 10-vuotias ja käy Helsingin englantilaista koulua.Hän on harrastanut taitoluistelua parisen vuotta, mutta paneutunut vakavampaan harjoitteluun vasta viime syksynä.Tahti onkin sen jälkeen ollut erittäin kova, sillä Pia-Maria on luistimilla vähintään kahdesti päivässä: ensin aamulla ennen klo 6:tta ja välittömästi koulun päätyttyä on ohjelmassa uusi harjoituskerta.Helsingin Jäähallin kävijämäärä tähän mennessä eri tilaisuuksissa kertoo seuraavaa kieltään:Jääkiekkokilpailut 194.076, taitoluistelukilpailut 1.502, koripallokilpailut 55.453, yleisö- ja taitoluistelutilaisuudet 19.819, balettikoulu 1.820, harjoitukset 33.342 ja muut tilaisuudet 193.988.kouluviikkoa olisi kokeiltava osavuotisena, touko- ja syyskuun käsittävänä ja samalla olisi kansa- ja oppikoulujen työaika yhdenmukaistettava 200 työpäivää käsittäväksi, esittää Toimihenkilö- ja virkamiesjärjestöjen keskusliitto (TVK) kouluhallitukselle jättämässään kirjelmässä.TVK ehdottaa, että järjestely suoritettaisiin nykyistä kesälomaa lyhentämättä.Vapaat lauantait korvattaisiin TVK:n esityksen mukaan lyhentämällä joulu-, hiihto- ja pääsiäislomaa.Kun syyskuussa on ollut kuukausilupa ja toukokuussa tavallisesti 2–3 arkipyhää, jäisi korvattaviksi yleensä vain 4–5 lauantaita.Osavuotisesta 5-päiväisestä kouluviikosta olisi TVK:n käsityksen mukaan helpompaa siirtyä ympärivuotiseen järjestelmään, kun kokeilusta on saatu kokemuksia lyhennetyistä lomista ja siitä, että mainittuina kahtena kuukautena on ollut vapaa lauantai.on kohonnut vuoden aikaan nähden poikkeuksellisen korkealle Etelä- ja Keski-Suomessa.Mm. Helsingissä mitattiin tänään 11,4 astetta.Marraskuussa ei ole koskaan aikaisemmin havaittu näin korkeaa lämpötilaa vuodesta 1829 lähtien, jolloin päivittäiset lämpötilamittaukset pääkaupungissa aloitettiin.Myös monilla muilla paikkakunnilla on näinä päivinä saavutettu vastaavia ennätyksiä.Esim. Joensuu, Lappeenranta, Mikkeli ja Kajaani ovat olleet tällaisia paikkoja.Yleensä kuluvien vuorokausien keskilämpötilat vastaavat syyskuun loppupuoliskon normaaleja oloja.pääministeri Aleksei Kosygin vältti kaikkia tulenarkoja ulkopoliittisia asioita ja kansainvälisen kommunismin kiistakapuloita puhuessaan maanantaina Kremlin kongressipalatsissa 6.000 moskovalaiselle vallankumousveteraanille ja ulkomaisille valtuutetuille.Juhlakokoukseen, joka pidetään perinteellisesti vallankumousparaatia edeltävänä päivänä, osallistuivat myös Suomen presidentti Urho Kekkonen ja Intian pääministeri Indira Gandhi.Pääministeri Kosygin kosketteli puheessaan myös maansa puolustusta.Hän vakuutti Neuvostoliiton olevan valmis murskaamaan jokaisen hyökkääjän, joka uskaltaa hyökätä Neuvostoliittoa tai muita kommunistimaita vastaan.Hän ei kuitenkaan maininnut nykyisiä kansainvälisiä kriisejä.koulupoika lähetti hämähäkkejä ”LSD-matkoille” ja päätteli, että kiistelty aine sisältää avaimen skitsofrenian hoitamiseen.Kenneth Healeyn kokeet Guineassa merkitsevät huomionarvoista poikkeamista nykynuorison tavanomaisesta huumausaineiden käytöstä.Kennethin kokeilut ovat tuottaneet hänelle mitalin, jonka nuorukaiselle luovutti maan lääkintähallitus.Nuorukainen valokuvasi verkot normaaleissa olosuhteissa ja sen jälkeen, kun hän oli ruiskuttanut hämähäkkeihin LSD:tä.– Minusta tuntuu, että kokeitten suurin arvo on juuri mielisairauksien, erityisesti skitsofrenian kentällä.LSD:n vaikutukset muistuttavat suuresti skitsofrenian oireita. Tämä taas viittaa siihen, että skitsofrenia aiheutuu kemiallisista eikä psyykkisistä syistä, sanoi Kenneth Healey.Skitsofrenia on mielisairaus, jolle on ominaista persoonan jakaantuminen.– Uskon, että skitsofrenia voidaan parantaa puhtaasti lääkehoidolla ja että LSD sisältää avaimen tällaisen lääkkeen valmistamiseksi, sanoi Kenneth.hallitus pyrki maanantaina rauhoittamaan tuhansia miehiä, jotka pelkäävät, että kaupungissa raivoaa heidän miehuuttaan uhkaava salaperäinen tauti.Hallituksen mukaan kaikki johtuu pelkästä mielikuvituksesta.Huolestuneisuus sai alkunsa huhuista, joiden mukaan kuumetta vastaan rokotetun sian lihaa syövät miehet ovat alttiita koro-nimiselle taudille, jonka sanotaan kutistavan miehen sukuelimen, kunnes se lopulta häviää kokonaan vatsanpohjaan.Tuhannet miehet rynnistivät valtion sairaaloihin ja kiinalaisiin klinikoihin viime viikolla.He väittivät, että heissä ilmeni koron oireet.Singaporen viranomaisten järjestämässä lehdistökonferenssissa ryhmä asiantuntevia lääkäreitä ilmoitti koron olevan puhtaasti joukkohysteriasta johtuva psykologinen sairaus.Tri Gwee Ah Leng sanoi pötypuheeksi huhuja, joiden mukaan sianlihan syöminen aiheuttaa koroa.”Kysymyksessä ei ole elimellinen sairaus, vaan puhtaasti psykologinen”, hän jatkoi.”Kun mies saadaan uskomaan huhut todeksi, hänessä kehittyy koron oireita”, hän lisäsi.Koron hoitomenetelmä on erittäin yksinkertainen, tri Gwee jatkoi.Valtion sairaaloihin ilmestyville miehille annetaan lasi vettä ja sanotaan, että he ovat täysin terveitä.”Tämän vakuutuksen jälkeen he palaavat koteihinsa tyytyväisinä”, tri Gwee sanoi.HS