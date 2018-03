Historia

Presidentin virkakausi alkoi juhlavin menoin

Valtiolipuin

Kekkonen vakavasti huolestunut maassamme vallitsevasta tilasta

”Kauan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Koivisto ryhtyi hallituksen tekoon

Suomen

Englannin maahantulolaki voimaan

Lontoo, 1. 3. (Olli Kivinen)

Englannin

USA jakautumassa kahteen eriarvoiseen yhteiskuntaan

Washington, 1. 3. (New York Times)

Presidentti

Blues Section

Blues

Kissan kosto

Erään

juhlistetussa eduskunnan istuntosalissa presidentti Urho Kekkonen antoi perjantaina juhlallisen vakuutuksen aloittaessaan uuden kuusivuotiskauden valtion päämiehenä.Eduskunnan juhlallisessa istunnossa olivat läsnä hallitus, kansanedustajat, maan korkeimmat virkamiehet ja sotilashenkilöt sekä diplomaattikunta loisteliaissa juhla-asuissaan. Juhlamenot olivat yksinkertaisen koruttomat, mutta arvokkaat.Vajaan puoli tuntia kestäneiden juhlamenojen jälkeen presidentti otti linnassaan vastaan hallituksen, virkamiesten, sotilasviranomaisten ja diplomaattien onnittelut. Heti onnittelujen jälkeen pääministeri Paasio jätti hallituksensa eroanomuksen.emmittyäni olen katsonut välttämättömäksi tässä puheessani esittää vakavan huolestumiseni maassa vallitsevasta tilasta.Työttömien lukumäärä on noussut ennätysmäisen suureksi, mikä asiaintila on entisestäänkin heikentänyt mm. taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden rintamamiesten oloja.Samaan aikaan suuret vähäväkisiin kansanluokkiin verrattuna suhteellisen turvatussa asemassa olevat ryhmät ovat lakossa vaatien etuja, jotka eivät ole oikeassa suhteessa niiden yleisten sopimusten kanssa, joiden mukaan työntekijöiden valtaosan palkat on järjestetty.”Näin sanoi presidentti Urho Kekkonen virkaanastujaispuheessaan kolmannen kuusivuotisen toimikautensa alkaessa perjantaina eduskunnassa. Presidentti Kekkonen huomautti myös, että meillä on kaikki mahdollisuudet saada aikaan käänne taloudellisessa kehityksessä.Pankin pääjohtaja Mauno Koivisto sai virallisesti perjantaina tasavallan presidentiltä tehtävän muodostaa laajalle parlamentaariselle pohjalle rakentuvan hallituksen.Jo iltapäivällä saivat ruotsalaisen kansanpuolueen eduskuntaryhmän hallitusneuvottelijat kutsun saapua Suomen Pankkiin tiistaina.Myös Liberaalisen kansanpuolueen mukaantulosta hallitukseen on tarkoitus neuvotella, mutta Koivisto ei tavoittanut ryhmän edustajia perjantaina.hallituksen uusi maahantulolaki pääsi perjantaina lakikirjaan sekavien vaiheiden jälkeen ylähuoneen istuttua, väiteltyä ja äänestettyä koko yön ja kuningatar Elisabetin allekirjoitettua lain aamupäivällä.Lauantain vastaisesta keskiyöstä lähtien ”ulkoenglantilaisia”, joilla on Englannin passi, mutta ei mitään kouriintuntuvaa yhteyttä Englantiin, päästetään maahan vain rajoitettu määrä.Maahanmuuttoviranomaiset myöntävät työluvan 1500 perheenpäälle, jotka saavat tuoda mukanaan omaisuutensa. Laki koskee ennen muuta Kenian aasialaissyntyisiä kansalaisia, jotka ovat säilyttäneet Englannin kansalaisuuden.Johnsonin viime kesänä sattuneiden siviililevottomuuksien syitä tutkimaan asettama kansallinen neuvoa-antava komitea varoittaa vastajulkaistussa yhteenvedossaan, että Yhdysvaltain väestö on ”ajautumassa kohti kahta erillistä yhteiskuntaa – mustaa ja valkoista – jotka eivät ole keskenään tasa-arvoiset”.Jos jyrkkiin vastatoimenpiteisiin ei ryhdytä välittömästi kustannuksista välittämättä, tämä kahtiajakautuminen jatkuu vääjäämättä johtaen lopulta amerikkalaisen yhteiskunnan ”demokraattisten perusarvojen tuhoutumiseen”.Sectionia on sanottu Suomen parhaaksi bändiksi. Tarvittiin yksi hyvä levy (”Hey, hey, hey”) ja paikka auringossa oli taattu. Pojat ovat olleet jo kuusi kertaa Ruotsissa, ja suosio aina vain lisääntyy.Jim Pembroke on yhtyeen 21-vuotias laulusolisti. Pekka Sarmanto, 22 v., toimii nykyään bassokitaristina.Soolokitaristin tehtävät ovat 20-vuotiaalla Hasse Wallilla, Eero Koivistoinen – 22 v. – on alttosaksofonistina ja Ronnie Österberg – 20 v. – rumpalina.Kikkaruotsalaisen maanviljelijän yritys ottaa kissa hengiltä sitomalla dynamiittipanos eläimen häntään epäonnistui surkeasti. Kauhistunut katti ryntäsi maatalon keittiöön, jossa panos räjähti ja tuhosi koko sisustuksen.Kissasta tarpeekseen saanut maanviljelijä oli sitonut kissan häntään dynamiittipanoksen ja sytyttänyt langan. Palavan langan sihinän säikähdyttämä eläin juoksi raollaan olevasta keittiön ovesta sisään.Isäntä ryntäsi eläimen perään varsiluuta kädessään, mutta joutui perääntymään, kun voimakas räjähdys vavisutti keittiötä särkien ikkunoita, huonekaluja ja sisustusta.Poliisi tutkii nyt, onko maanviljelijä syyllistynyt eläinrääkkäykseen omalaatuisella menettelyllään. (TT)