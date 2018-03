Historia

Mielenosoitus aloitti vankilaviikon Helsingissä

Ihmisoikeuksia

Tietokone kotiapulaisena

Jos

Kansalliskukkia omista juurista

Kielon

Avioero "suosittu" Mexico Cityssä

Mexicon

vangeille vaadittiin sunnuntaina Helsingissä järjestetyssä mielenosoituksessa, joka pidettiin oikeusministeriön edessä.Mielenosoitus aloitti Marraskuun liikkeen järjestämän vankilaviikon, jonka aikana pyritään tuomaan esille vankeinhoidon epäkohtia ja vaatimaan niihin parannuksia.”Yksikään puolue ei ole tähän mennessä esittänyt kriminaali- tai vankilapoliittisia ohjelmia, vaan jokainen on hoiperrellut kuin maihin laskeva merimies. Kukaan ei ole välittänyt vangeista, jotka Euroopan neuvoston suosituksesta huolimatta eivät saa äänestää. Vankien suhteellinen elintaso on yhtä alhainen kuin 1930-luvulla”, sanoi Ilkka Taipale mielenosoituspuheessaan.Mieltään osoittavia oli oikeusministeriön edessä noin 1000. Mielenosoittajat kantoivat julisteita, joissa vaadittiin kriminaalipoliittisiin tutkimuksiin määrärahoja, YK:n satakertaisia ihmisoikeuksien julistuksen soveltamista myös vankeihin, vankilomia jne.M. A, Numminen sai suosionosoituksia vankilaoloja irvailevista lauluistaan, joissa kerrottiin vangin vesi-leipä-aterioista, kirjeenvaihdosta ja vartijoista.haluatte olla huomispäivän perheenemäntä, on teidän ilmeisesti parasta hakeutua tietokoneohjelmoinnin peruskurssille muutaman vuoden sisällä, sillä jo 1980-luvulla tietokone suorittaa perheenemännän raskaat askareet – ainakin Yhdysvalloissa.Tällainen edistysaskel tuo kuitenkin mukanaan erilaisia ongelmia. Niistä vakavin lienee vapaa-ajan ongelma, minkä vuoksi huomispäivän suunnittelijat ovat jo kehoittaneet perheenemäntiä opettelemaan pitsinnypläystä ja muita aikaa vieviä askareita.Jo 15 vuoden kuluttua perheenemäntä hoitaa askareensa ennen nukkumaanmenoa syöttäen kodin uudelle hengettärelle, tietokoneelle ohjelmat astioiden pesua, ruoan valmistamista, siivousta ja ostoksia koskevista asioista.Nyt tulee suunnittelijoiden mukaan kuvaan toinen ongelma, joka johtuu siitä, että tietokonekin saattaa joskus joutua epäkuntoon.Tämän vuoksi tulevaisuuden perheenemäntien tulee myös perehtyä tietokoneiden korjaamiseen voidakseen selviytyä mahdollisimman helposti tilanteesta, jolloin kaikki pysähtyy kodissa.Tietokoneen lisäksi tulevaisuuden perheenemännän tärkein apuväline on muovi ja siitä tehdyt valmisteet. Suunnittelijoiden mukaan muovista valmistetut laitteet toimivat 1980-luvulla tietokoneeseen syötettyjen ohjelmien mukaisesti ja ne sijaavat vuoteet, puhdistavat asunnon ja pesevät pyykin jne. – – Koteihin on asennettu laitteet, joilla voidaan jokaiselle aterialle valmistaa uudet muoviset ruokailuvälineet. Tulevaisuuden keittiöt ja kylpyhuoneet valmistetaan yhdestä elementistä, joka voidaan vaihtaa maun mukaan.tuontia ulkomailta pyritään lähivuosien aikana rajoittamaan. Piikkiössä oleva puutarhantutkimuslaitos tutkii parhaillaan mahdollisuuksia viljellä kotimaista kieloa sekä avomaalla että muovihuoneissa.Kielonjuuret tuodaan Suomeen Länsi-Saksasta; esimerkiksi vuonna 1956 tuotiin juuria 207.787 markan arvosta 65.032 kiloa. Viime vuoden tuonnin arvo oli 363.127 markkaa, mutta juuria tuotiin ainoastaan 36.459 kiloa.Tuonti on kymmenessä vuodessa pudonnut noin puolella. Suomella saattaa tulevaisuudessa olla mahdollisuuksia kielonjuurakoiden vientiin esimerkiksi Ruotsiin.”Seikka, että kielo valittiin Suomen kansalliskukaksi, ei ole paljoakaan vaikuttanut kielojen myyntiin”, kertoi toimittaja Terttu Kalevi Kauppapuutarhaliitosta.kaupungin tuomari on erittäin huolestunut avioerojen voimakkaasti lisääntyneestä määrästä.Hän sanoi, että kaupungin 18 siviilituomioistuinta myöntää kuukausittain noin 300 avioeroa yli 400 hakiessa kuukausittain eroa puolisostaan.Tuomarin mielestä avioerolainsäädäntöä olisi jyrkennettävä huomattavasti, sillä erityisesti miehet tuntuvat suhtautuvan avioliittoihin varsin kevyesti. (UPI).HS