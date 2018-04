Historia

Maakaasuesiintymä kolera-altaassa

Teekkarit

Miesten terveystarkastus on pahimmin laiminlyöty

Kuopio, 1.4. (MK)

”Suomalainen

Kennedy, Nixon, McCarthy ja Wallace jatkavat

New York, 1.4. (Sakari Määttänen)

Presidentti

Juri-nimi suosiossa

Avaruuslentäjä

Spede löi Hanskin

Spede

viettivät aprillipäivää uhraamalla aamuvarhaisella satakunta kiloa hiilihappojäätä Helsingin kauppatorin kolera-altaan veteen. Vettä raskaampana hiilihappojää painui pohjaan ja lähetti kaasuuntuessaan kuplavirran pintaan.Paikalle saapuneen ”valtion petrokemiallisen tutkimuslaitoksen” tutkijaryhmän mukaan kuplat nousivat yllättäen paljastuneesta maakaasuesiintymästä.Yhtä helposti ei aamu-uninen toriyleisö tuntunut kiinnostuvan maakaasulöydöstä – tutkijoiden monipuolisesta koevälineistöstä huolimatta. Kuplia kohoili pintaan parisen tuntia, mutta vain harvat pysähtyivät kummastelemaan ilmiötä ja tutkijoiden puuhia.työikäinen mies on kohtaloonsauskoja, joka ei välitä kunnostaan ja terveydentilastaan”, toteaa Kuopion lääninlääkäri Eero Haara.”Tutkimusten mukaan parhaassa työiässä oleva mies on kaikkein vaikeimmin taivuteltavissa menemään lääkärintarkastukseen, eikä hän välitä ennakolta ehkäisevästä sairaanhoidosta.Jos kuitenkin piilevät sairaudet saataisiin esille, voitaisiin mahdollisesti elintapoja ja elämänrytmiä muuttamalla välttää äkkikuolema juuri parhaassa työiässä.”Tohtori Haara sanoi, että pikkulasten, odottavien äitien ja vanhusten huollon rinnalla ei saisi unohtaa nykyisellään laiminlyötyä keski-ikäisten miesten ryhmää, jonka terveydenhoitoon tulisi kiinnittää ponnekkaasti huomiota.”Ilmeisesti ainoa keino heidän saamisekseen lääkärintutkimuksiin on järjestää työpaikoilla joukkotutkimuksia”, tri Haara sanoi.Lyndon Johnsonin ilmoitus jäämisestä presidenttiehdokaskamppailun ulkopuolelle muutti hetkessä kaikki poliittisten tarkkailijoiden vaivalla piirtämät vaalikuviot, ja ennestäänkin yllätyksellisenä pidetty presidentinvaalikamppailu muuttui mahdollisimman sekavaksi.Monien tarkkailijoiden käsityksen mukaan Johnsonin luopuminen kohotti senaattori Robert Kennedyn ensimmäiseksi ja ainakin suurimmalla kiinnostuksella seuratuksi presidenttiehdokkaaksi.Kennedy kertoikin heti maanantaiaamuna pitämässään lehdistökonferenssissa lähettäneensä yöllä presidentti Johnsonille sähkeen, jossa hän toivot saavansa tavata tämän ”kansallisen yhtenäisyyden lujittamiseksi”.Hän ylisti sähkeessään Johnsonin päättäväisyyttä ja ”suurta jalomielisyyttä” maataan kohtaan.Muista presidenttiehdokkaaksi pyrkivistä Richard Nixon ja senaattori Eugene McCarthy antoivat lausuntonsa tilanteen muuttumisesta, mutta kaikki kolme välttivät liian tarkkoja tai omaperäisiä kommentteja Vietnamin kysymyksestä ollakseen torpedoimalta mahdollisia rauhantoiveita.Juri Gagarinin kuolema oli suuri suru neuvostoliittolaisille.Pravdan mukaan suurin osa poikalapsista, jotka syntyivät samana päivänä kuin Juri Gagarin haudattiin, saivat nimekseen Juri.Eräällä moskovalaisella klinikalla syntyi kolme Juria perätysten, ensimmäinen heistä sen hiljaisen minuutin aikana, joka seurasi Gagarinin tuhkauurnan laskemista Kremlin muuriin.Show osoittautui suosituimmaksi MTV:n sarjaksi helmikuussa, ja pitemmän aikaa katselutilastojen kärjessä ollut Hanski sai näin väistyä toiseksi.Spede Showta seurasi 2.113.000 katselijaa ja Hanskia 2.073.000 katselijaa. Me Tammelat säilytti kolmannen sijan edelleen (1.991.000 katselijaa).Neljäntenä listalla oli Sibelius akatemian asuntolahankkeen tukemisohjelma Viulunsoittaja katon alle (1.616.000) ja viidentenä Hulukkoset (1.615.000).SpedeVisiokin sijoittui kymmenen ensimmäisen joukkoon, tällä kertaa kuudenneksi (1.570.000). Seitsemäntenä oli helmikuun jännitysnäytelmä, sitten Tietomestarit, Piilokamera ja Tarinatalo.Naiskatsojien listalla oli ensimmäisenä Me Tammelat, siten Hanski ja kolmantena Spede Show. SpedeVision sijasta naiset suosivat Tupla tai kuitti-ohjelmaa.Miehet katselivat Tarinatalon sijasta Maverickia. Nuoret katsojat seurasivat eniten Tammeloita, sitten Spede Showta ja kolmanneksi Hanskia. Heidän listallaan Maya oli viidentenä ja Salainen agentti 86 kahdeksantena.HS