Televisiot valvovat uimareita Pirkkolassa

Helsingin

Olutpullon etiketti ja vapaussotajuhla askarruttavat suurlähettiläs Kovaleviä

Neuvostoliiton

Tshekeille tiukat ohjeet pysyä lujana Budapestissa

Praha, 23.4. (AP)

Tshekkoslovakian

Gagarin sai oman kaupungin

Moskova, 23. 4. (Tass)

Moslenskin

Pirkkolaan valmistuvan uima- ja palloiluhallin erikoisuutena ovat televisiokamerat, joilla valvotaan uima-allasta ja pukusuojasta pois johtavia käytäviä. Tämä on uutta Suomessa.Kuusi vuotta sitten räjäytettiin ensimmäiset maakuutiot ilmaan 60 ha:n suuruisen urheilupuiston työmaalla. Toukokuun kolmantena päivänä ovat Pirkkolan uima- ja palloiluhallin avajaiset. Yli kymmenen vuotta kestänyt suunnittelu ja rakentaminen on päättymässä."Tämä on kuin näyttelyn pystyttämistä. Kun yhtenä päivänä käy katsomassa, tuntuu että moni asia on vielä alkutekijöissään. Epäilee saadaanko puuttuvat asiat ollenkaan kuntoon.Toisena päivänä sitten huomaa, että eilen huolettanut asia on jo hoidettu ja voi ruveta suremaan uutta", sanoi ulkoilu- ja urheiluviraston osastopäällikkö Esko Numminen Pirkkolan avajaispäivän odotustunnelmista.

Neuvostoliiton suurlähettiläs A. E. Kovalev kiinnitti Paasikivi-seuran tiistaisessa tilaisuudessa huomiota sen pullon etikettiin, josta hänelle oli tarjottu olutta Lappeenrannan ystävyysjuhlien yhteydessä sunnuntaina ja jossa oli Karjalan vaakuna vastakkain olevine miekkoineen ja sapeleineen.Kovalev ei pitänyt vientiolutpullon etikettiä miellyttävänä. Vaakuna synnyttää hänen mukaansa vääriä ajatuksia. Se on perinne ajoilta, jolloin tilanne on ollut toisenlainen. Hän huomautti myös, että pienistä asioista muodostuu suuria kokonaisuuksia.Kovalev ihmetteli myös sitä, että "tiettyjen piirien aikomuksena on viettää Suomen kansalaissodan päättymistä Mannerheimin yhdessä saksalaisten joukkojen kanssa saavuttamana voittona, joka olisi muka saavutettu Neuvosto-Venäjää vastaan käydyssä vapaussodassa".Hän viittasi tässä yhteydessä Tampereella toukokuun 16. päivänä järjestettävään juhlaan.

Praha, 23.4. (AP) Tshekkoslovakian ja Neuvostoliiton väliset suhteet ovat kiristyneet uhkaavasti, koska Neuvostoliitto on jatkanut Tshekkoslovakian kommunistipuolueen uuden johtajan Alexander Dubcekin painostamista ja on ollut tiiviissä yhteydessä entisen presidentin ja puoluejohtajan Antonin Novotnyn johtamaan oppositioryhmään.Tuoreimpien tietojen mukaan olisi Dubcek ilmoittanut Neuvostoliitolle harkitsevansa uuden Moskovan suurlähettilään Vladimir Kouckyn lähdön viivyttämistä, mikäli Kreml jatkaa painostustaan.

Moskova, 23. 4. (Tass) Moslenskin piirin alueella sijaitseva Gzhatskin kaupunki on Venäjän liittotasavallan korkeimman neuvoston päätöksellä muutettu Gagariniksi ja Gzhatskin alue Gagarinin alueeksi.Juri Gagarin oli syntynyt Gzhatskin lähistöllä ja viettänyt tässä kaupungissa merkittävän osan elämästään. Hänen vanhempansa asuvat tälläkin hetkellä siellä.