Historia

Poroja kuolee nälkään hangelle

Rovaniemi, 10. 5. (Hilkka Paakkolanvaara)

Poikkeuksellisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuntourheilu vaarallista ilman lääkärintarkastusta

Hätiköiden

Autojen kuljetus junalla alkaa Helsingistä Kemiin

Ensimmäisen

Juopumusrangaistus pois rikoslaista

Juopumuksen

pitkään ankarana jatkunut talvi on aiheuttamassa tuhoja Lapin poroelossa. Ravinnon saanti on ollut vaikeaa pääsiäisestä asti, sillä tuntureita kattaa jäinen hanki ja lunta on vieläkin metrin verran.Keinoruokinnasta huolimatta on nälkään kuolleita poroja tavattu varsinkin pohjoisimmalla tunturialueella, sillä siellä ei ole edes puita porojen ravinnonsaantia helpottamassa.Kovan kevään kaikki tuhot nähdään vasta kesällä, jolloin uusia vasoja ruvetaan merkitsemään, ja kaikki kuolleet porot löytyvät.Tämänhetkisten olosuhteiden perusteella kuitenkin pelätään täydellistä vasakatoa.Porojen paras vasomisaika sattuu juuri toukokuuksi, jolloin normaalisti on jo päiviä. Nyt niitä ei ole, eikä hangelle syntyvällä vasalla ole suuriakaan elinmahdollisuuksia.aloitettu kuntourheilu saattaa koitua kohtalokkaaksi.Jos vuosikausia ilman tervehdyttävää liikuntaa elänyt ihminen aloittaa yhtäkkiä kovan kuntourheiluohjelman, voi harjoittamaton elimistö pettää. Pahimmassa tapauksessa seurauksena on kuolema.Lääkärit suosittelevat perusteellista terveydentilan tutkimista ennen kuntourheilun aloittamista.koematkansa pikajunissa aloittavat henkilöautot Helsingistä Kemiin toukokuun 26. päivä.Pasilan konepajasta tilatuista neliakselisista autojenkuljetusvaunuista valmistui ensimmäinen huhtikuussa ja loput neljä ovat valmiina lähipäivinä.Pienet autot kuormataan kahteen riviin autojenkuljetusvaunuun, johon niitä mahtuu 12. Isot, leveät autot vievät enemmän tilaa, joten niitä sopii yhteen riviin kuormattuna huomattavasti vähemmän.Ennenkuin henkilöauton voi lähettää matkatavarana pikajunassa, on kutakin autoa varten lunastettava sekä aikuisen matkalippu että makuupaikkalippu.Autot jaetaan koon mukaan kolmeen maksuryhmään. Enintään 3,80 m pitkän auton matka maksaa 50 markkaa.poistaminen rikoslaissa rangaistaviksi määrättävien rikkomusten joukosta hyväksyttiin yksimielisesti ja ilman ainoatakaan puheenvuoroa eduskunnan toisessa käsittelyssä perjantaina. – –Eduskunta hyväksyi myös avioliittolain muutoksen, jolla henkikirjoittaja ja henkikirjoitustoimiston johtaja saavat oikeuden siviilivihkimisen toimittamiseen. – –Vaikka juopumisen rangaistavuus poistetaankin, on juopuneen pidättäminen edelleen mahdollista poliisilain nojalla yleisen järjestyksen ja turvallisuuden tai juopuneen itsensä turvallisuuden sitä vaatiessa.Juopunut voidaan myös edelleen tuomita rangaistukseen rauhan häiritsemisestä tai ilkivallasta, jos hän, on näihin rikkeisiin syyllistynyt.HS