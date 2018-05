Historia

Asunnottomat eivät tulleet marssimaan

”Pieleen

Ranskalaisten lakkoliike laajenee

Pariisi, 17.5. (Veikko Pajunen)

Ranskalaisten

Näyttelijä Joel Rinne sai Helsinki-palkinnon

Helsingin

”Suomalaiset naiset ovat pohjoismaiden kauneimmat”

Viitenä

Matkailuajokilpaan ilmoittautui 700 autoa

”Matkailuajoksi

meni, rannoilta ei tultukaan, kuten luvattu oli”, sanoi Marraskuun liikkeen tri Ilkka Taipale Mannerheimintiellä Kolmen Sepän patsaan kohdalla odotellessaan turhaan asunnottomien marssin alkamista.”Me yritämme uudelleen, ja yritämme ehkä järjestää sitten kuljetuksenkin.” Vain kourallinen Marraskuun liikkeen tarkoittamia ihmisiä oli paikalla.Aiotun mielenosoitusmarssin tarkoituksena oli kiinnittää huomiota Salmisaaressa olevan asunnottomien majan yläkerrankin mahdolliseen sulkemiseen.Marraskuun liikkeen jäsenet jakoivat klo 15 jälkeen kadulla kulkijoille lehtisiä, joissa todettiin mm.: ”Me olemme liikkeellä, koska rannoilla asuu parhaillaan 400–500 ihmistä. Tällä kadulla kävelevien runsaus on teille varmasti todisteena siitä, että vain harvat ovat vallan vapaaehtoisesti asunnottomina, sateissa ja huonossa ruoassa.””Salmisaaren majan yläkerrassa asuu parhaillaankin 210 miestä, joista 170 on säännöllisessä työssä, 5 työtöntä ja loput eläkeläisiä ja invalideja. Majan sulkeminen merkitsee väistämättä noin 150 juuri alkuun päässeen miehen joutumista heitteille ja rannoille. Hekään eivät täysin omasta halustaan sinne lähtisi.”ylioppilaiden sekavan ”kulttuurivallankumouksen” saatossa puhjenneet lakkoliikkeet laajenivat uhkaavasti perjantaina, jolloin uusia lakkopisteitä ilmaantui tunti tunnilta Ranskan karttaan.Georges Pompidoun gaullelaishallitus kutsui vastavetonaan aseisiin 10.000 reservin santarmia, joita yöllä kuljetettiin Pariisiin vahvojen mellakkapoliisiosastojen tueksi. Julkisten rakennusten ja Seinen siltojen vartiointia tehostettiin.Voimakkaimmat lakot levisivät metalli-, tekstiili- ja laivanrakennusteollisuudessa. Niitä ei ohjattu keskeisesti ammattiyhdistysten keskusjärjestöjen toimesta, vaan paikalliset ammattijärjestöt jakelivat lakkolupia.kaupungin taide- ja kirjallisuusapurahat jaettiin perjantaina 16. kerran ylipormestari Lauri Ahon myöntäessä yhteensä 88.000 markkaa kirjallisuuden, näyttämötaiteen, säveltaiteen ja kuvataiteiden edustajille.Samassa tilaisuudessa kaupungin uudistetussa Jugend-salissa jaettiin kuudennen kerran myös erityinen Helsinki-palkinto suuruudeltaan 6.000 markkaa, jonka tänä vuonna sai vastikään 50-vuotista taiteilija-juhlaansa viettänyt näyttelijä Joel Rinne.Aikaisemmin Helsinki-palkinto on myönnetty Eino Kalimalle, Hagar Olssonille, Aimo Kanervalle, Tauno Hannikaiselle ja Yrjö Soinille.miljoonana leviävä kuuluisa amerikkalainen aikakauslehti Playboy esittää vastailmestyneessä kesäkuun numerossaan, että suomalaiset tytöt ovat pohjoismaiden kauneimmat.Lehden toimittaja ja valokuvaaja kävivät tutkimusmatkalla pohjoismaissa viime vuonna ja tulivat tähän tulokseen kaikki maat katsastettuaan.Amerikkalaisille poikamiehille annetaan lehdessä neuvo matkustaa Suomeen suoraa päätä, varsinkin kun Suomessa kaiken huippuna on melkoinen naisenemmistö. Suomalaisia naisia mainitaan myös ”ihmeen ihaniksi käynnissäpitokoneiksi”.Laajan kaksitoistasivuisen artikkelin todistuskappaleina esitellään värikuvia pohjoismaisista tytöistä, yllään enemmän tai vähemmän vaatekappaleita – kokonaisuutena ottaen kuitenkin harvinaisen runsaasti ollakseen Playboyn palstoilla.Ruotsalaiset tytöt ansaitsevat tutkimuksen mukaan vain toisen sijan ja tästä saavat syyn ensisijaisesti ruotsalaiset miehet, jotka lehden mukaan Ingmar Bergmanin tapaan ovat erityisen mieltyneitä elämän tarkoituksen analysointiin ja muihin syvällisyyksiin.”Ruotsi on maa, missä kaikkein kauneimpiakaan tyttöjä ei tunnuta lainkaan huomaavan”, sanoo Playboy.parhaimmillaan” luonnehtivat Suomen urheiluautoilijat järjestämäänsä, lauantaina alkavaa Suomi-ajo-kilpailua, johon on tahdottu saada mukaan etupäässä vain tavallisia autoilijoita 24 tunniksi.Kyseessä on ”turvalliseen autolla ajamiseen tähtäävä liikenneajo, joka on tarkoitus uusia vuosittain.”Lähtöpaikkoja on 12: Helsinki, Hämeenlinna, Tampere, Jämsä, Jyväskylä, Varkaus, Savonlinna, Imatra, Lappeenranta, Mikkeli, Kouvola ja Lahti.Ensimmäiset autot lähtevät klo 14.01. Yli 700 autoa on ilmoittautunut tälle 1.200 kilometrin reitille.Ajoon saa osallistua vain henkilöautolla. Luokkia on kolme: naisten luokka, yleinen luokka ja ulkomaalaisten luokka.Naisten luokkaan ilmoitetussa autossa saa olla vain naisia sekä ohjaajina että matkustajina. – –Ensimmäinen palkinto on voittajan valinnan mukaan joko lentolippu maailman ympäri täysihoitoineen, henkilöauto tai hirsisauna.Järjestäjät eivät ota vastuuta itselleen, vaan ajoon osallistutaan kokonaan omalla vastuulla.HS