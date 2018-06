Historia

Uusi vapaa-ajan talo valmiina Turengissa

Lasikuidusta

Juhannusvesillä ainakin 24 hukkumisonnettomuutta

Kesäkauden

Lusis toteutti toiveensa – 91.98

Sadan

Naisillekin äänioikeus Baselissa

Basel, 23.6. (Reuter)

Baselin

valmistettu ensimmäinen ellipsin muotoinen vapaa-ajan talo on nyt pystytetty Turenkiin lähelle Kalpalinnan pujottelurinnettä. Vaaleansininen maja tuotiin osina rakennuspaikalle, missä sen pystyttäminen kesti viikon.”Talon kehittäminen alkoi kolme vuotta sitten”, kertoi talon suunnittelija arkkitehti Matti Suuronen. ”Lähtökohtana suunnittelussa oli seitsemän metrin läpimittainen kattokupu. Ennen nykyistä muotoaan oli esillä monia muita vaihtoehtoja. Sarjavalmistuksen mahdollisuudet tulivat esiin vasta siinä vaiheessa, kun valmistaja ehdotti materiaaliksi lasikuitua.””Majan muodon ovat määränneet toiminta, rakenne ja materiaali. Talon kaikki muodot on pyritty alistamaan päämuodolle, niinpä majan ikkunat ovat myös ellipsin muotoisia. – –Talossa on kaikkiaan 36 elementtiä. Pyöreän pallotalon lattiapinta-ala on noin 25 neliömetriä. Rakennuksen läpimitta on kahdeksan metriä ja kokonaispaino noin 2000 kiloa.Talo toimitetaan ostajalle kalusteineen avaimet käteen periaatteella. Sen hinnaksi on arvioitu noin 30.000 markkaa.”Nyt valmistuneen talon lisäksi on yksi vahvistettu tilaus. Ulkomailta on kuitenkin tullut niin paljon tiedusteluja, että taloa tuskin riittää kotimaan markkinoille. Valmistavan tehtaan vuosituotannoksi on arvioitu 50 taloa”.hukkumistilasto saavutti huippunsa juhannuspyhien aikaan. Vesillä sai surmansa ainakin 23 ihmistä.Kohtalokkaita olivat erityisesti runsaasti alkoholia nauttineiden venematkat ja lämpimässä vedessä yliarvioitu uimataito. Kaikki hukkuneet olivat miehiä tai pikkupoikia.Viime juhannuksena sai hukkumalla surmansa kymmenen ihmistä.metrin juoksun ja keihäänheiton maailmanennätykset sekä kolmiloikan huikea, ME:tä hipova, Suomen ennätys jättivät varjoonsa kaikki muut juhannuspyhien urheilutapahtumat.Latvialainen 29-vuotias keihäshirmu Janis Lusis sinkaisi sunnuntaina Saarijärvellä keihäänsä pitemmälle kuin kukaan aikaisemmin.Valtaisan lennon pituus oli 91.98. Entinen ennätys, 91.72, oli Norjan Terje Pedersenin nimissä vuodelta 1964.Vain kolme senttiä jäi Pertti Pousi Kuortaneella sunnuntaina kolmiloikan maailmanennätyksestä. Vastikään USA:sta palanneen 22-vuotiaan Pousin kolme loikkaa lennättivät hänet tasan 17 metrin päähän lankusta. – –Kansainvälisesti hurjin tapaus oli Sacramentossa USA:n mestaruuskilpailuissa, joissa kolme miestä, Charlie Greene, Jim Hines ja Ray Smith, kipaisivat välierissä 100 metrin maailmanennätyksen viimeinkin 10 sekunnin rajan alle. Kaikkien aika oli 9.9.Loppukilpailuun ei päässyt tasan kymmentä sekuntia huonommalla tuloksella, ja finaali oli kaikkien aikojen tasaisin ja kovin. Kuusi miestä ohitti maaliviivan ajassa 10.0. Apuna oli kuitenkin myötätuuli.kantonin miespuoliset äänestäjät hyväksyivät sunnuntaina ehdotuksen naisille annettavasta äänioikeudesta tulevissa kantonikohtaisissa vaaleissa reilulla enemmistöllä, enemmän kuin kaksi yhtä vastaan.Äänestyssuhde oli 9,374 puolesta ja 4,395 vastaan.Baselista tuli täten viides kantoni, joka antaa naisille äänioikeuden. Vielä on jäljellä 20 kantonia, joissa tätä oikeutta naisilla ei ole.Viimeksi v. 1959 järjestettiin kansanäänestys naisten äänioikeudesta – esitys hylättiin.HS