Historia

”Poliisiasema” asuntovaunussa

HS 7.9.1968

Porin

poliisilaitos on ensimmäisenä poliisiasemana meillä saanut käyttöönsä poliisiasuntovaunun.”Liikkuvalla poliisiasemalla” onkin runsaasti käyttöä laajan kaupungin alueella: milloin se on liikennevalvontapisteenä, milloin taas poliisin asemapaikkana erilaisissa tanssi- ja huvitilaisuuksissa.Asuntovaunussa lainvalvojat voivat ruokailla ja levätä virkatehtävien välillä, suorittaa avarista ikkunoista valvontaa tai tehdä kirjallisia töitään.Asuntovaunua voidaan käyttää myös tiellä liikkuvien ja sääntöjä rikkovien kuulusteluun; kaiken kaikkiaan se on eräänlainen pienoispoliisiasema. Myös huoltopisteenä vaunu on poliisikunnalle korvaamaton, toteavat Porin poliisit.jo kauan käyttämä nimitys Alko tulee ensi vuoden alusta virallisesti Oy Alkoholiliike Ab:n nimeksi. Uusi nimi on Oy Alko Ab. Nimenmuutokseen on ryhdytty siksi, että vanhaa nimeä on pidetty liian pitkänä ja hankalana.Tohtori Pekka Kuusi Alkoholiliikkeestä kertoi, että nimenmuutos ei tapahdu yhdellä kertaa 1.1.1969 lähtien, vaan siihen on tarkoitus siirtyä vähitellen.Vuoden alusta kauppaan tuleviin uusiin tuotteisiin merkitään jo liikkeen uusi nimi. Nimenmuutos ei aiheuta kustannuksia juuri lainkaan.päässä – järki jäässä” on annettu nimeksi Suomen Akateemisen Raittiusliiton valtakunnalliselle päihdyttävien aineiden vastaiselle kampanjalle. Siihen liittyy myös juliste ja esittelylehtinen, jossa selvitellään asiallisesti eri päihdyttävien aineiden vaikutusta.Kampanjaa, joka kestää ainakin kuluvan syyskauden, tukee taiteilija Jukka Veistolan juliste.teki perjantaina selväksi, että se on käymässä yhä kärsimättömämmäksi tavasta, jolla Tshekkoslovakian uudistusmieliset johtajat toteuttavat maansa ”normalisointikehitystä”.Moskovassa annettiin myös ymmärtää, että Kremlin ja Tshekkoslovakian johtajilla on varsin erilaiset käsitykset siitä, mitä tarkoitetaan normalisoinnilla. Tilanteen normalisoituminen määrättiin Moskovan sopimuksessa ehdoksi miehitysjoukkojen poistumiselle maasta.afrikkalainen Svasimaan valtio sai perjantaina itsenäisyyden englantilaisten hallittua maata 65 vuotta.Noin 50.000 svasia, yli kymmenesosa koko maan väestöstä, oli juhlimassa uuden valtionsa syntymistä, kun kuningatar Elisabetin edustaja, kansainyhteisöministeri George Thomson ojensi entisen protektoraatin kuninkaalle itsenäistymisasiakirjan Mbabanen kansallisella stadionilla.Uuden valtion 69-vuotias parrakas kuningas Sobhusa II otti kirjan vastaan pukeutuneena perinteellisesti turkiksiin päässään mustia ja punaisia sulkia.Lupa n:o 1456378 esitti pöyristyttävän vuodatuksen arvostellen radion popohjelmien runsautta.Tosiasia on, että muutamia itäblokin maita ja kehitysmaita lukuunottamatta Suomen Yleisradio lähettää vähiten nuorisomusiikkia.Ruotsin yleisradion popmusiikin tuntimäärä vuorokaudessa on suunnilleen sama kuin Suomen koko viikossa. Englannissa BBC on varannut yhden kanavan palvelemaan popnälkäistä nuorisoa. Tältä kanavalta tulee päivittäin vajaan 20 tunnin ajan popmusiikkia.Toivonkin, että Suomen Yleisradio pikaisesti korjaisi laiminlyöntinsä nuorisoa kohtaan ja lisäisi nuorisomusiikkiohjelmia tuntuvasti. Toinen mahdollisuus olisi, että eduskunta sallisi vapaan kaupallisen radion perustamisen maahamme, mutta se on kai liikaa toivottu. M. K.vahvasti eroottinen, jättiläismenestyksen kotimaassaan saanut amerikkalainen tv-sarja, palaa jälleen brittiläisiin kuvaruutuihin raivostuneiden perheenäitien protestiaallon seurauksena.Kaupallinen tv-yhtiö Rediffusion esitti aikaisemmin ”Peyton Placea”, mutta sen sopimus päättyi tänä kesänä ja sarja jäi puoliväliin. Uusi kaupallinen yhtiö, Lontoossa toimiva Thames Tv jatkaa sarjan esittämistä ensi kuussa. (AP).vapautusliikkeeksi itseään nimittävä amerikkalaisten naisten ryhmä on ilmoittanut ensi lauantaina polttavansa rintaliivejä ja ”muita kidutusvälineitä” Atlantic Cityssä sen hallin edustalla, missä valitaan vuoden Miss Amerikka.Ryhmä sanoi aikovansa asettaa paikalle ”vapauden roskatynnyrin”, johon tytöt voivat heittää rintaliivinsä, korsettinsa ja muut tarpeettomat tavarat. Liikkeen edustajat ilmoittivat kruunaavansa lampaan omaksi Miss Amerikakseen. (UPI)HS