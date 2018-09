Historia

Kuninkaalliset ja meripojat aloittivat Tanskan viikon

HS 17.9.1968

Suomi vastusti N-liiton tuomitsemista Liman parlamenttikokouksessa

Suomi

Sallassa kymmenen pakkasastetta

Syksyn

KOP:n optinen lukija lukee käsikirjoitusta

Kansallis-Osake-Pankissa

Tanskan kruununperijätär, prinsessa Margrethe ja hänen puolisonsa prinssi Henrik aloittivat virallisen viisipäiväisen Suomen vierailunsa maanantaina.Korkeita vieraita, jotka saapuivat Tanskan kuninkaallisten ilmavoimien erikoiskoneella, olivat vastassa presidentti ja rouva Urho Kekkonen.Presidentti ja rouva Kekkosen kanssa nautitun lounaan jälkeen laskivat kruununperijätär ja prinssi Henrik punavalkoisen seppeleen Hietaniemen Sankariristille.Kuninkaalliset osallistuivat myös Stockmannin Dansk form – Tanskalainen muoto-näyttelyn avajaisiin ja siirtyivät sieltä matkustaja-alus Finlandialle, jonne oli järjestetty vastaanotto kruununprinsessa Margrethen ja prinssi Henrikin kunniaksi.Ensimmäisen vierailupäivän virallinen ohjelma päättyi tasavallan presidentin Linnassa tarjoamiin juhlapäivällisiin.Laivastovieraat, 190 iloista meripoikaa, upseeria, kadettia, aliupseeria ja miehistön jäsentä, tulivat Tanskasta kolmella sotalaivalla jo maanantaiaamulla Helsinkiin.Miinanraivaaja Möen ja vartioalukset Havfruen ja Najaden kiinnitettiin Eteläsatamaan kaikkien katseltaviksi ja meripojat päästettiin valloilleen Tanskan lipuin ja viirein sekä monin muin Tanskan viikkojen erikoiskoristeluin somistettuun kaupunkiin.äänesti Tshekkoslovakian miehityksen voimakkain sanoin tuominnutta julkilausumaa vastaan Parlamenttien välisen liiton (IPU) kokouksessa Limassa.Tämä kävi ilmi lauantaina, jolloin Suomen valtuuskunta palasi kotimaahan kokouksesta.Valtuuskunnan johtaja, opetusministeri Johannes Virolainen sanoi Suomen edustajain tuoneen esiin sen, että Suomi on ilmoittanut olevansa kaikkea väkivaltaa vastaan, mutta valtuuskunta katsoi yksittäistapausten ottamisen esille tässä yhteydessä epäoikeudenmukaiseksi.Riita Tshekkoslovakiasta johti siihen, että neljä Varsovan liiton maata ja Mongolia jättivät konferenssin päivää ennen sen päättymistä miehityksen tuominneen päätöslauselman tultua hyväksytyksi. – –Virolainen huomautti, että Suomen lehdissä on ilmeisesti ollut vääriä tietoja Limassa tapahtuneista äänestyksistä.”Tärkein oli äänestys, joka koski YK:n valtioiden sisäisiin asioihin puuttumista koskevan päätöslauselman soveltamista.Asian ollessa poliittisessa valiokunnassa Ranska ja Belgia esittivät lisäystä, jossa voimakkain sanoin tuomittiin Tshekkoslovakian miehitys. Tämä tuli lopullisesti hyväksytyksi 500 äänellä 30 äänestäessä vastaan ja 35 pidättyessä äänestämästä. Suomi äänesti vastaan.pakkasennätys saavutettiin maanantain vastaisena yönä Sallassa, jossa mitattiin –10 astetta.Vuodenaikaan nähden harvinaisen kylmää oli myös Sodankylässä, –8 astetta, ja Pohjanmaalla, jossa lämpötilat vaihtelivat 5 pakkasasteen molemmin puolin.Myös muualla maan keski- ja eteläosissa olivat lämpötilat yleensä tämän syksyn alhaisimmat ja vaihtelivat nollan molemmin puolin.on otettu käyttöön maamme ensimmäinen myös käsinkirjoitettuja merkkejä lukeva optinen lukija.Sen avulla voidaan tiedot siirtää suoraan alkuperäislomakkeelta tai laskunauhoilta tietokoneeseen ilman lävistys- tai muuta välivaihetta.Kone, josta runsaan kuukauden koekäytön aikana on saatu myönteisiä kokemuksia, on Euroopan ensimmäinen pankkikäyttöön asennettu kone. Optinen lukija on IBM:n valmistetta, ja sen tyyppimerkintä on IBM 1287.