Koivisto tapaa tänään Kosyginin

HS 23.10.1968

NL:n interventio on perhetapahtuma

Bonn, 22.10. (Matti Kontio)

100.000 työtöntä vuoden alkupuolella

Valmetin moottori kiinnostaa Konelaa

Itäberliiniläisten maitoa pakataan suomalaisiin pusseihin

Berliini, 22.10. (ADN)

vierailumatkalle Neuvostoliittoon tiistaina lähtenyt pääministeri Mauno Koivisto tapaa tänään Moskovassa pääministeri Aleksei Kosyginin, jonka kanssa on tarkoitus parin tunnin ajan keskustella ”'molempia osapuolia kiinnostavista asioista”.Ilman kalastusvälineitä, mutta kalakirja mukanaan Moskovan junaan astunut Koivisto ei halunnut ilmoittaa, keskustellaanko matkan aikana atomivoimala- ja sähköveturikysymyksistä. Hän ei vahvistanut myöskään Oslon puheestaan esitettyä tulkintaa, että Suomi tilaisi ensimmäisen atomivoimalansa Neuvostoliitosta.Koivisto sanoi puhuneensa Oslossa polttoainekysymyksestä ja sen edullisuudesta.Kosyginin Suomen-matkan tarkoituksena ei ollut lisätä painetta Suomea vastaan, vaan ilmaista, että Neuvostoliiton interventio Tshekkoslovakiassa oli pikemminkin ”sosialistisen leirin perhetapahtuma”, sanoi Norjan pääministeri Per Borten tiistaina Bonnissa selostaessaan pääministeri Koiviston kanssa Oslossa käymiään keskusteluja.Suomen vapautta ei ole Bortenin saaman käsityksen mukaan millään tavoin rajoitettu, vaan Neuvostoliitto pyrkii Suomen ja muiden Skandinavian maiden kautta luotaamaan taloudellisten suhteidensa lisäämismahdollisuuksia länsivaltojen kanssa.määrän supistumista ensi vuonna keskimäärin 60.000 henkeen ennusti valtiovarainministeri Eino Raunio esitelmöidessään tiistaina kansantaloudellisen yhdistyksen kokouksessa.Raunio huomautti kuitenkin, että ensi vuoden alkupuoliskolla voidaan vielä varautua työttömien määrän kohoamiseen aina 100.000 henkeen.kuorma-autoteollisuus ja neuvostoliittolaisia autoja Suomeen tuova Konela ovat kiinnostuneita Valmetin prototyyppiasteella olevista dieselmoottoreista.Konelassa ollaan valmiita asentamaan suomalaisia moottoreita neuvostoliittolaisiin autoihin, mikäli moottorien kierrosluvut saadaan tarvittavan korkeiksi.Valmetilta on luvattu, että lähiaikoina voidaan esitellä tyyppi, jossa on enemmän voimaa ja kierroksia.Neuvostoliittolaisiin kuorma-autoihin on tähän asti asennettu Suomessa englantilaisia Leyland- Perkins-moottoreita. Konelasta saadun tiedon mukaan siirtyminen suomalaisiin moottoreihin tulevaisuudessa ei ole ”niinkään hintakysymys kuin tekninen”.Neuvostoliittolaiset Zil ja Gaz autot vaativat 2800-3200 kierroksen moottorin.10 000 litraa ”pussimaitoa” saadaan nykyään kulutukseen DDR:n pääkaupungissa.Berliinin maitopihassa kaksi suomalaisen yhtiön ”Finnpackin” automaattia täyttää näitä l litran pusseja.Kun maaliskuuhun 1969 mennessä on saatu asennetuksi vielä 4 suomalaista automaattia, tulevat ne peittämään itäberliiniläisten litran maitopakkausten tarpeen.HS