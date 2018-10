Historia

Beatles-filmien tekijä Suomeen

HS 24.10.1968

Modernien

Kremlin johdolla on kahdet kasvot

Tukholma, 23. 10. (Maija-Liisa Heini)

Pääministeri

Viisi miestä ja sohva Sörnäisten sillan alla

Sörnäisten

”Vertaileva mainonta ei sovellu Suomeen”

Vertailevan

Jutustellen ja mutustellen kuluu ilta dippihipoissa

Dippihipat

”Kahlekuningas” Japaniin

Suomalainen

Kauneuspilleri

Mary

englantilaiselokuvien ohjaajana meillä hyvin tunnettu amerikkalaissyntyinen Richard Lester sai kesällä valmiiksi ensimmäisen amerikkalaisen elokuvansa, värifilmin ”Petulia”, jonka piti edustaa USA:ta mm. Cannesin keskenpäättyneillä elokuvajuhlilla.Meillä ”Petulia” on tulossa ohjelmistoon marraskuun puolivälissä ja silloin odotetaan Helsinkiin saapuvaksi myös itse ohjaajaa vaimonsa, englantilaisen koreografin Deidre Vivianin kanssa.Ohjaaja itse on ilmoittanut saapumisestaan elokuvansa tuottajayhtiön täkäläiseen toimistoon. Hän tapaa vierailunsa aikana täällä paitsi elokuvatoimittajia myös meikäläisiä elokuvantekijöitä.Ennen Helsinkiin saapumistaan ohjaaja vierailee myös Kööpenhaminassa ja Tukholmassa, missä on samoihin aikoihin ”Petulian” ensi-ilta.Richard Lester muistetaan meillä yleisimmin Beatles-elokuvien (Yeah, yeah ja Apua) tekijänä, mutta myös rohkeasti persoonallisesta ”Tempusta” (sen ohjauksesta hänet Cannesissa 1965 palkittiin parhaana ohjaajana), antiikkipohjaisesta farssimusicalista ”Hassuja tapahtui matkallani Forumille” sekä viimeksi (-67) kitkerän sodanvastaisesta satiirista ”Kuinka voitin sodan”.Aleksei Kosyginilla oli toinen naamio Prahassa kuin Helsingissä, mikä tekee aiheelliseksi varuillaanolon, mutta antaa tuskin aihetta uuteen kylmään sotaan, sanoo Ruotsin hallituksen äänitorvena pidettävä malmöläinen Arbetet.On silmiinpistävää, millä tarmolla Suomi tätä nykyä tähdentää pohjoismaisen taloudellisen yhteistyön tärkeyttä ja korostaa, ettei tämä ole mikään itseisarvo, vaan saattaa merkitä Suomelle tapaa päästä osallistumaan Euroopan yhdentymiseen.Lehti toteaa pääministeri Mauno Koiviston ajoittaneen lausunnon Kosyginin Suomen vierailun ja hänen oman Neuvostoliiton matkansa väliin ja sanoo tuskin olevan ajateltavissa, että Suomen linjaa olisi niin terävästi voitu profiloida ottamatta huomioon Neuvostoliiton suhtautumista kyseisiin ongelmiin.Moskova näyttää juuri nyt ulkopolitiikan alalla Januksen kasvojaan ja vallalla on merkittävä epävarmuus siitä, mitä kaksoisnaamion taakse lopultakin kätkeytyy.silta. Sillan alla sohva ja sohvalla viisi miestä. Pieni nuotio, joka kiireesti sammutetaan.Edellisenä yönä oli tehty nuotio ja silloin tuli poliisi ja korjasi miehet.”Tavallisesti meitä on toistakymmentä. Mutta viime yönä vietiin paljon. Me vaan ollaan nyt jäljellä, täällä me ollaan joka yö. Saadaan olla rauhassa kun ei sytytetä tulta, ja jos ei ole naisia.”Lauletaan vähän lämpimikseen. ”Maan korvessa kulkevi lapsosen tie...”Edessä on pitkä yö. Puhutaan. Joppe, johtaja, hillitsee muita.”Täällä on nainen, olkaa hiljaa, jos ette osaa kiroilematta puhua.”Pohditaan mahdollisuuksia, ratkaisua.”Kymmenen päivän vierotuskuuri ja työtä. Voi anteeks vaan, nyt mä hengitin suoraan teitä kohti. Työtä niin. Kaikille ei tietenkään riitä kymmenen päivän kuuri. Mutta mulle riittäis.”Vanha mies istuu Jopen vieressä.”Kuule ei me kaikki olla alkoholisteja. On semmosiakin, jotka on täällä kun ne ei löydä työtä. Ajattele mikä hyöty se olis yhteiskunnallekin, jos me saatais työtä ja voitais maksaa veroa.””Yömajat sulkee ovensa puoli kymmeneltä tai kymmeneltä. Mikä se semmonen aika on aikuiselle miehelle mennä nukkumaan. Se on yömajojen pahin vika.”mainonnan soveltuvuutta oloihimme pitää Suomen Myynti- ja Mainosyhdistyksen ja Myyntijohdon ryhmän kurssitoimikunnan puheenjohtaja Pekka Kotkavuori heikkona.”Yleensä suomalainen on luonteensa mukaan herkästi heikomman puolella.”Mainosmiesten tuntemana tosiasiana Kotkavuori piti sitä, että mainos myy tuotteen vain kerran. Ostetaanko tuotetta toisenkin kerran riippuu tuotteen laadusta.Tästä voidaan Kotkavuoren mukaan päätellä, että hyvä, voimakas mainonta vie nopeasti huonon tuotteen pois markkinoilta.”Kuluttajat ovat valistuneita. Heitä ei voi pettää. Siksi suomalainen mainonta onkin rehellistä ja kuluttajaa opastavaa”, Kotkavuori sanoi.– kuulostaa mukavalta.Vieraillakin on hauskaa, kun keräännytään pöydän ääreen, jossa on suurella vadilla ryhminä pieniä suupaloja, joita kastetaan maustettuun kastikkeeseen ja pistellään poskeen.Jutustellaan ja mutustellaan.Esivalmistelut eivät vie paljoa aikaa, joten dippikekkerit sopivat vallan mainiosti teatteri- tai leffaillan päätteeksi etenkin, jos kastikkeet tehdään etukäteen valmiiksi.Boksiasukin ainoa suuri lautanenkin pystyy keräämään ympärilleen vieraita, kun syötävät makupalat pistellään cocktailtikulla kastikkeeseen ja sitten suuhun – niin todella suupala suuhun, sillä muuten kumppaneiden naama venähtää, jos useaan kertaan puraistua kurkunpalaa pyöräytellään huolettomasti yhteisessä kastikekipossa.”kahlekuningas” Timo Tuomivaara, joka on Euroopan ainoa ammattilainen alallaan, matkustaa marraskuussa Japaniin esiintyäkseen siellä Expo-70-näyttelyn esitetilaisuuksissa.Tuomivaara esiintyy Japanissa viikon ajan. Hänen ohjelmaansa kuuluu kaksi erilaista numeroa. Ensin hän vapautuu kahleista veteen heitettynä.Sitten hän vapautuu pakkopaidasta samalla, kun hän riippuu palavassa köydessä 30 metrin korkeudessa olevasta helikopterista, johon hänen on köyttä pitkin kiivettävä ennen kuin köysi on palanut poikki.Elävältä haudattuna kuuluisaksi tullut Verneri Viillos matkustaa Tuomivaaran kanssa Japaniin.Quant, idearikas englantilainen muodinluoja, haluaa kehittää pillerin, jonka nauttimalla saa iholleen haluamansa värisävyn, joka kasvattaa silmäripset ja tekee huulet vereviksi.Noin kuukausi sitten hän esitteli vitamiinipillerin, joka oli tarkoitettu ihon hoitoa varten. Pillerin vaikutusta tuki Miss Quantin nimellä kulkeva ihovoide, jota käytettiin ulkonaisesti ihon hoitoon.HS