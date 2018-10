Historia

Helsinki perunan kaatopaikka

HS 25.10.1968

Perunan

Yleisradiolla tupaantuliaiset Kesäkadulla

Yleisradion

Itämeren mannerjalustasta sopimus

Moskova, 24.10. (Kaarlo Kinnunen)

Neuvostohallituksen

Hyväkuntoinen Sophia saa loistohuvilan

Filmituottaja

Pölynimukeskus kerrostaloihin suunnitteilla

Pölynimuri

laatu on viime vuosina pääkaupungissa ollut suorastaan surkuteltava. Ruttoista, puoli- tai kokomätää, sisältä onttoa, rupista, nostossa turmeltunutta, kuljetuksessa vioittunutta. Ja lopun ovat sitten pilanneet asiattomat myyntipakkaukset. – –Helsinki on perunan kaatopaikka, lausui eräskin viljelijöiden edustaja. Esimerkiksi jyväskyläläinen kauppias voi tehdä ostosopimuksen suoraan tuntemansa viljelijän kanssa. Hän tietää näin saavansa hyvää tavaraa. Mutta Helsinkiin, sinne lähetetään sitten se ruputavara, joka ei muualla kaupaksi mene.Kesäkadun talossa juhlittiin torstaina tupaantuliaisia. Juhliin osallistui myös tasavallan presidentti Urho Kekkonen sekä joukko valtioneuvoston ja eduskunnan jäseniä sekä pohjoismaitten radioitten edustajia. Vierailla oli tilaisuus tutustua uuteen radion toimitaloon pääjohtaja Revon vihkiäispuheen jälkeen. – – Tupaantuliaisia vietettiin rattoisan yhdessäolon merkeissä. Jo ohjelman alussa oli kerrottu pienenä salaisuutena ehkä hieman yllättävästä, mutta ainakin varsin koomisesta televisio-ohjelmasta, joka oli luvassa tilaisuuden loppupuolellaVieraat saivat nähdä jatkoaikahupailun siitä, miltä näyttää kun valtuustoehdokkaat esiintyvät kuvaruudussa mustat huput päässäLenitan kysyessä jotakin he saivat nostaa sormensa myöntymisen merkiksi tai antaessaan kielteisen vastuksen he painoivat sormensa alas.Myös radiomainontaa oli kokeiltu tupaantuliaisten ohjelmassa. Teemana oli: ”Kuunnelkaa radiota – ei se näkemisestä parane!”Arja-tädin lastenohjelmassa leikki joukko isoja paitahihasillaan hyöriviä poikia Pikku Eino (S. Repo) ja Pikku Erkki (yleisradion hallintoneuvoston puheenjohtaja Raatikainen) tottelivat kuuliaisesti Arja-tädin kehotuksia.äänenkannattaja Izvestija julkaisi keskiviikkoiltana Neuvostoliiton, Itä-Saksan ja Puolan keskenään solmiman mannerjalustasopimuksen. Sen ovat allekirjoittaneet ulkoministeri Andrei Gromyko sekä Itä-Saksan ja Puolan suurlähettiläät Moskovassa.Suomella on vastaavanlainen sopimus Neuvostoliiton ja Ruotsin kanssa.Nyt julkaistu kolmen valtion välinen sopimus on puettu julkilausuman muotoon. Julkilausuma perustuu Genevessä vuonna 1958 tehtyyn konventioon ns. mannerjalustasta.Sopimuspuolet ovat sitä mieltä, että Itämeren alue muodostaa kokonaisen mannerjalustan.Julkilausumassa todetaan mm., että vuoden 1958 sopimuksen mukaan jokaisella Itämeren maalla on suvereeninen oikeus omaan osuuteensa jalustasta.Mannermaajalustasopimuksessa asianomaiset maat sopivat siitä kenelle esimerkiksi meren pohjasta löytyvät rikkaudet kuuluvat.Carlo Ponti, joka ehkä tunnetaan paremmin näyttelijätär Sophia Lorenin puolisona, on ostanut Genevestä 1,46 miljoonan markan summalla talon, jotta hänen vaimonsa voisi joka hetki olla prof. Hubert de Wattevillen saavutettavissa mahdollisimman nopeasti.Kolme keskenmenoa kärsinyt Sophia Loren odottaa ensimmäisen lapsensa syntyvän joulun ja uudenvuoden välissä.Sophia on jo kesäkuusta lähtien asunut erään geneveläisen hotellin yksityishuoneistossa, jossa de Watteville on käynyt häntä tapaamassa lähes joka päivä.Pontin ostama talo sijaitsee Geneven hienostokaupunginosassa prof. de Wattevillen naapurissa, mutta Sophia Loren ei tiettävästi muuta taloon vielä muutamaan viikkoon, sillä talo on kalustettava uudelleen. (UPI)on nykyisin ehdottomasti suosituin kotitalouskone Suomessa. Ainostaan televisio voi uhata sen valta-asemaa. Pölynimureiden omistajia on noin 80 prosenttia talouksista, kun television kohdalla vastaava luku on hieman vajaa 70 prosenttia. – – Tulevaisuudessa todennäköisesti kuitenkin luovutaan perhekohtaisista imureista. Jokaiseen kerrostaloon asennetaan suuri yhteinen imukeskus, josta johdetaan putket talon kaikkiin huoneisiin. Siivouksen yhteydessä tarvitsee silloin ainoastaan liittää suulakkeella varustettu imuletku seinässä olevaan imuputken päähän ja roskat imeytyvät suoraan talon roskasäiliöön.Eräissä suurissa hotelli- ja liikerakennuksissa tämä järjestelmä on jo käytössä, mutta yksityisissä taloissa sitä pidetään vielä liian kalliina. Jos keskusimurille kuitenkin keksitään muutakin käyttöä niin kustannukset eivät enää nouse kohtuuttomiksi.HS