Historia

Brezhnev tyytymätön NL:n kisasaaliiseen

Moskova, 25.10.1968 (Reuter)

Neuvostoliiton

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Omaa saunaa ehdotetaan eduskuntaan

Saunan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lapin kalastajien verkot jäivät pakkasen armoille

Oulu, 25.10. (LK)

Vuosisadan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Naisten yötyökiellon toteutusta lykätään

Yötyökiellon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Siivooja joutuu poliisiksikin Mikkelissä

Mikkeli 25.10. (STT)

Siivooja

Kreikan korkein oikeus hylkäsi vaalivalituksen

Ateena, 25.10. (New York Times)

Kreikan

kommunistisen puolueen pääsihteeri Leonid Brezhnev vaati perjantaina tason parannusta kansainvälisillä urheilukentillä Neuvostoliiton joukkueen Mexicon kisoissa kokemien tappioiden johdosta.”Olemme kaikki seuranneet suurella mielenkiinnolla joukkueemme esityksiä Mexicon olympialaisissa viime päivinä”, hän sanoi Kremliin kommunistisen nuorisojärjestön Komsomolin 50-vuotisjuhliin kokoontuneille edustajille.”Kaikki ei ole kuitenkaan sujunut niin menestyksellisesti urheilijoiltamme kuin oli toivottu. Kamppailu on ollut todella ankara ja me toivotamme mitalien kanssa kotiin palaavat voittajat tervetulleiksi. Urheilumme kansainvälistä tasoa on kuitenkin parannettava”, Brezhnev sanoi.rakentaminen eduskuntataloon otettaneen piakkoin esille eduskunnan kansliatoimikunnassa, sillä eduskunnan urheilukerho teki perjantaina tätä tarkoittavan ehdotuksen.Ehdotuksen mukaan sauna voitaisiin rakentaa talon peruskorjausten yhteydessä. Talon kellarikerroksessa on käyttämättömiä kylpyhuonetiloja, joihin sauna voitaisiin sijoittaa.Kansanedustajille on nykyisin järjestetty mahdollisuus saunomiseen Santahaminassa keskiviikkoisin.ennätyspakkanen lokakuussa mitattiin torstain ja perjantain välisenä yönä Sodankylän ilmatieteellisellä laitoksella.Mittari näytti kojussa pakkaslukemia peräti 31,7. Aikaisempi lokakuun ennätys oli pysynyt 75 vuotta eli vuodesta 1893, jolloin alin arvo oli 31.1 pakkasastetta.Vesistöt ovat jäätyneet normaalia aikaisemmin ja maa on saanut pohjoisessa lumipeitteen noin kuukautta aikaisemmin kuin keskimäärin.Lokakuun yllätyspakkaset aiheuttivat monenlaista harmia ja varsinkin kalastajille on koitunut jopa rahallista menetystä verkkojen jäädessä veteen.saattaminen voimaan jo ensi vuoden alusta aiheuttaisi esityksen perusteluiden mukaan monissa tapauksissa vaikeuksia tuotantotoiminnalle ja yötyöhön tottuneet naiset saattaisivat kiellon vuoksi menettää työmahdollisuutensa.Naisten yötyön rajoittamista koskeva säännös otettiin työaikalainsäädäntöä uudistettaessa vuonna 1946 annettuun työaikalakiin.Sen mukaan naisten pitäminen työaikalain alaisissa liikkeissä, laitoksissa, yrityksissä- ja töissä on kielletty kello 21–6 välisenä aikana.Säännöksestä on kuitenkin useita poikkeuksia. Tärkein niistä koskee työtä, joissa säännöllinen työaika ei ole rajoitettu vuorokautta vaan kolmen viikon ajanjaksoa kohti.Naisten käyttäminen työssä edellä mainittuna aikana on niin ikään sallittua hätätyössä, kaksivuorotyössä yleensä kello 23:een asti sekä saunoissa ja kylpylöissä kello 22:een asti.Työneuvostolla on lisäksi valta myöntää korkeintaan kuudeksi kuukaudeksi kerrallaan poikkeuksia kiellosta.Laissa oleva kielto koskee siis pääasiassa naisten pitämistä kolmivuorotyössä teollisuudessa, mutta myös eräissä muissa osaksi yöaikana tehtävissä töissä.joutuu ajoittain toimimaan naispoliisina Mikkelin uudessa poliisitalossa naiskonstaapelin vakanssin puuttuessa.Ensimmäinen anomus vakanssin perustamisesta tehtiin jo vuonna 1916 ja 1930-luvulla toimi oli täytettynäkin, mutta valtion säästäväisyystoimissa virka lakkautettiin ennen sotia, kertoi poliisimestari Bruno Arjanko.Väkiluvun kasvaessa nykyiseen 25.000:een ei tointa ole perustettu jokavuotisista anomuksista huolimatta.Poliisimestari Arjanko kertoi poliisien joutuvan rikkomaan lakia naispidätettyjen tarkastuksissa, kun siivoojakaan ei kaikkina vuorokauden aikoina ole tavoitettavissa.korkein oikeus hylkäsi perjantaina kaksi vetoomusta, joissa väitettiin maassa pidetyn kansanäänestyksen uudesta perustuslaista olleen petoksellinen. ”Kyllä” äänien määrä nousi 91.87 prosenttiin.Kaksikymmentäkolmejäseninen oikeus hylkäsi ”perusteettomana” vetoomuksen, jonka oli esittänyt ateenalainen lakimies.Lakimies pitää kansanäänestystä mitättömänä, koska se pidettiin poikkeuslain vallitessa mielipiteenvapauden ollessa tukahdutettu ja koska äänestäjät oli pakotettu äänestämään ”kyllä” ja koska hallitus oli käyttänyt väärin valtaansa väittämällä tuloksen olevan kansan antama valtuutus.Oikeuden perusteluissa sanottiin, että äänestyksen aikana oli vallinnut täysi mielipiteenilmaisun vapaus. Sitä paitsi, oikeus ilmoitti, vetooja ei ole esittänyt minkäänlaista todellista todistetta pakon käyttämisestä eikä ilmaissut, kuinka monta äänestäjää oli pakotettu äänestämään vastoin tahtoaan.HS