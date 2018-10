Historia

Pakkolasku kehätielle polttoaineen jäädyttyä

HS 28.10.1968

Pakkolaskun

Mexicon kisat päättyivät

Mexicon

Olli Laiho hopeakorokkeelle

Mexico, 27.10.

Suomalaisten

Lapin ja Itä-Suomen työllisyys heikompi kuin koko vuosisadalla

Tampere, 27.10. (INK)

Lapin

Laulajapoika lähtee Espanjaan

Ollessaan

Kutoen katto kaljulle

Rikkaudet

Onneton ihailija

Muuan

Helsingin pitäjän kehätien reunaan joutui tekemään nelipaikkainen Beechcraft Musketeer -kone sunnuntaina iltapäivällä.”Ilmeisesti koneen vajaaseen polttoainetankkiin oli päässyt muodostumaan jäätä. Sitä pääsee aina joskus sattumaan tällaisella säällä”, kerrottiin Tikkurilan poliisiasemalta.Kone teki pakkolaskun alle sadan metrin korkeudesta, koska se oli vasta nousussa.Pakkolasku onnistui melkein täydellisesti, mutta sähköjohdot ja tien suojakaiteet muuttivat vähän aiottua laskeutumispaikkaa.Laskussa ei loukkaantunut kukaan koneessa olleista neljästä henkilöstä.kisat, joiden epäiltiin epäonnistuvan, ovat päättyneet.Meksikolaiset uhrasivat miljoonia dollareita loistavaan olympialaiseen näytelmään ja yllättivät tehokkaalla toiminnallaan. Toisaalta kisaolosuhteita arvosteltiin.Ohut ilma kukisti monta urheilijaa ja asiantuntijoiden mukaan ylänkömaiden edustajat saivat nauttia liiaksi happiköyhästä ilmastosta.Suomen joukkue tuo tuliaisina kotiin yhden kullan, kaksi hopeaa ja yhden pronssin. Ensimmäiset suomalaisurheilijat saapuivat sunnuntaina Seutulan lentoasemalle jouk­kueen lääkärin, tri Helmer Kvistin johdolla.Kotiin palanneiden mukana oli mm. keihäänheiton hopeamitalimies Jorma Kinnunen ja naisten keihäänheiton kahdeksas Kaisa Launela.voimistelijoiden joka olympiakisoissa vuodesta 1932 jatkunut mitalisarja ei katkennut Mexicossakaan.Siitä piti huolen 25-vuotias helsinkiläisekonomi Olli Laiho, joka riemastuttavalla tavalla taituroi itsensä hopealle hevosen loppukilpailussa.Laiho oli kolmantena ennen loppukilpailua.Tyyliään kadottamatta, mutta kuitenkin varman päälle tällä vaikealla telineellä voimistellen teki Laiho sarjan, joka nosti hänet ohi toisena olleen Neuvostoliiton Mihail Voroninin.Juuri hevonen on kautta aikojen ollut todellinen suomalaisteline.Laiho ei suinkaan ole ensimmäinen suomalainen mitalimies hevosella. Roomassahan Suomen ainoa kultamitali koko kisoissa tuli Eugen Ekmanin hevosliikkeen ansiosta.Voimistelumme suurissa kisoissa, Lontoossa 1948, suomalaiset ottivat hevosella kolmoisvoiton.ja Itä-Suomen syrjäseutujen työllisyys, muuttoliike ja ammattikasvatusongelmat olivat keskeisinä aiheina Tampereella pidetyssä valtakunnallisessa rajaseutujuhlassa sunnuntaina.Rajaseutuviikon aikana järjestetään eri puolilla maata useita juhlia, joissa tuodaan esille rajaseutujen nykytilannetta.”Tänä vuonna on työllisyystilanne Lapissa ja Itä-Suomessa ollut heikompi kuin koko tällä vuosisadalla”, sanoi juhlaesitelmän pitänyt ylitarkastaja Asko Oinas kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriöstä.vielä vaasalaispoika Reijo Hirvelä osti kitaran. Jos hänellä olisi ollut enemmän rahaa, hän ehkä olisi hankkinut haitarin. Mutta koska hänellä ei ollut, hän opetteli soittamaan kitaraansa.Sitten Reijo alkoi ottaa laulutunteja.Kuusi vuotta sitten hän tuli Helsinkiin ja on laulanut Ture Aran opastuksella. Tällä hetkellä Reijo ei laula. Hän on saanut kahden kuukauden laulukiellon; syynä on verisuonen katkeaminen kurkussa.Kurkku on paranemassa ja kohta Reijo jättää hellät jäähyväiset Suomelle. Ja matkustaa talveksi Espanjaan. Ei sen vuoksi, että Espanja olisi mikään kultamaa, vaan koska hän pitää Espanjasta ja on saanut tarjouksen esiintyä siellä.”Ihmiset ovat kyselleet minulta, miksi lähden Espanjaan, eikö kotimaassa riitä työtä minulle. Mitä eroa on siinä, laulaako valencialaisessa klubissa trion säestyksellä vai laulaako suomalaisella tanssilavalla?””Onko se nyt niin hullua, jos minä haluan esiintyä espanjalaisessa klubissa? Aion jäädä pysyvästi Espanjaan ja päästä siellä pinnalle siten, että voin elää laulamisella. Levyn saaminen ykköseksi tilastoissa on yhdentekevää.”ja maine odottavat taatusti sitä henkilöä, joka keksii tepsivän konstin kaljun tuuheaksi hiuksistoksi kasvattamiseksi.Kaiken maailman hiusvesitehtaat kukoistavat, peruukkikauppa käy kuin siima.Mutta peruukit ja muut hiuslisäkkeet, jotka toistaiseksi ovat ainoa taattu keino hiuskruunun tuuhentamiseksi, jättävät helposti miehen pulaan. Ne saattavat pudota varsin kiusallisella hetkellä: kesken villin tanssin tai romanttisen kuhertelun.Nyt on Yhdysvalloissa kehitetty melko mukava uusi menetelmä: apuhiukset kudotaan päähän. Menetelmän nimi on permahius.Uuden hiuskudonnan etuna on tukan paikoillaan pysyvyys. Hiukset tosiaan pysyvät päässä uidessa, nukkuessa, suihkussa.Ainoa edellytys uuden tukkalaitteen saamiseksi on se, että asiakkaalla on jäljellä jonkin verran omia hiuksia. Niin, ja tietenkin jonkin verran pääomaa.45-vuotias turkkilainen hyppäsi mereen esittäen siten henkilökohtaisen vastalauseensa Jacqueline Kennedyn ja Aristoteles Onassisin avioliiton vuoksi.Mies, jonka nimeä ei julkaistu, oli ryypännyt kaksi päivää yhteen menoon kuultuaan avioliitosta ja syvässä humalatilassa hän päätti riistää hengen itseltään.Istanbulin poliisi kalasti hänet kuitenkin merestä ennen kuin hän ennätti hukkua ja vei hänet putkaan kuivamaan ja selvittelemään päätään. (UPI)