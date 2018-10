Historia

Yhdentoista pelätään hukkuneen myrskyssä

HS 29.10.1968

Yhdentoista

Ensimmäinen jääkeli yllätti Etelä-Suomen kesäautoilijat

Etelä-Suomen

Munch-varkauksista viiden vuoden tuomio

Oslon

Veturitilaus NL:sta lähes varma

Neuvostoliittolaisen

Kuljun moottoritie avattiin liikenteelle

Tampere, 28.10. (PS)

Hämeen

henkilön pelätään hukkuneen rajumyrskyssä Ahvenanmerellä. Täydessä lastissa ollut porvoolaisalus Irma katosi näet matkalla Latviasta Raumalle.Viimeinen radiopuhelin­yhteys alukseen oli perjantai-iltana sen ohitettua Marketin majakan.Aluksesta ei tavattu jälkeäkään Saaristomeren meri­vartioston etsinnöissä.Perheyhtiön omistamassa aluksessa oli katoamishetkellä vakinaisen henkilökunnan lisäksi kolme naista ja yksi poika.Aluksesta tehtiin katoamisilmoitus, vasta maanantaina, koska sen oletettiin myöhästyneen myrskyn takia. Kova tuuli ja lumisade haittasivat merivartioalusten ja lentokoneiden etsintätyötä. – –Alus oli antrasiittilastissa matkalla Latviasta Kleipedasta Raumalle, jonne oli tilattu lastinpurkajat lauantaiaamuksi.Alus oli viimeksi yhteydessä perjantai-iltana kello 18.45 Hankoon huolitsija Rainer Sandbergiin, jolloin se oli ohittanut Understenin ja oli Ahvenanmaan pohjoispuolitse matkalla suoraan Raumalle. Understen on noin Märketin majan korkeudella.tiet muuttuivat maanantai-iltana jäisiksi ja liukkaiksi lumisateen levitessä Länsi-Suomesta itää kohti. Lumisade muuttui räntä- ja myöhemmin vesisateeksi.Turun ja Porin läänin alueella ei ollut tapahtunut pahempia kolareita, vaikka tiet olivat jäätävän liukkaita. – –Maanantain vastainen yö oli muutamilla paikkakunnilla ennätysmäisen kylmä vuodenaikaan nähden. Jyväskylässä mitattiin 19, Kuopiossa 15 ja Kajaanissa 23 pakkasastetta.Edvard Munch-museon 50-vuotias konservaattori Reidar Revold on tuomittu viideksi vuodeksi vankeuteen Norjan suurimmasta taidevarkaudesta.Revold on tunnustanut varastaneensa museosta vuodesta 1963 lähtien seitsemänkymmentä Edvard Munchin teosta, joiden arvo oli yhteensä 960 000 Norjan kruunua silloin, kun varkaudet tapahtuivat. Tällä hetkellä teosten arvo on kohonnut noin 3,7 miljoonaan kruunuun.Revold tuomittiin maksamaan museolle 720 000 kruunua eli niiden teosten hinta, joita ei ole saatu takaisin. Useimmat varastetut teokset on myyty edelleen Sveitsin ja Länsi-Saksan taideliikkeissä.Revold tuomittiin myös petoksista, sillä hän oli ilmoittanut taidekauppiaille myyvänsä teokset museon toimeksiannosta.Hänen onnistui myydä mm. yksi Munchin litografia Norjan ulkoministeriölle 5000 kruunusta. Ministeriön tarkoituksena oli lahjoittaa teos.Revold on lisäksi väärentänyt Edvard Munchin signeerauksen joukkoon graafisia teoksia.Revold on valittanut tuomiosta.sähköveturin asettamisesta kotimaisen veturin edelle on käytännöllisesti katsoen päätetty.Tämän mukaan hallitus aivan lähiaikoina esittää eduskunnalle joitakin vuosia sitten tehdyn päätöksen muuttamista sellaiseksi, että sähköveturit voidaan tilata Neuvostoliitosta. – –Päätös sähkövetureiden tilaamisesta Neuvostoliitosta merkitsee sitä, että eduskunnan on peruutettava aikaisempi päätöksensä sähkövetureiden rakentamisesta kotimaassa.Eduskunta päätti joitakin vuosia sitten yksimielisesti veturitilauksen antamisesta kotimaisille tehtaille.Sähköveturitarjouksen jättäneille suomalaisille tehtaille, Strömberg Oy:lle, Valmet Oy:IIe ja Lokomo Oy:lle uusi ratkaisu merkitsee vakavaa työllisyystilanteen huonontumista. Jo tällä hetkellä Strömbergillä ja Lokomolla työskennellään useilla osastoilla vajain työviikoin.läänin maaherra Jorma Tuominen katkaisi maanantaina Kuljun–Tampereen moottoritien yli pingotetun sinivalkoisen nauhan ja avasi tien yleiselle liikenteelle.Tien kokonaiskustannukset ovat noin 32,8 miljoonaa markkaa. Summassa ovat mukana urakkahinta ja rakennuttajan omat kustannukset.Uusi noin 12 kilometrin pituinen tie merkitsee Tampereen talousalueen liikenteellisesti vaikeimpiin ja vaarallisimpiin kuuluvan tieosuuden muuttamista nykyaikaiseksi kaksiajorataiseksi liikenneväyläksi.Urakkaan on kuulunut lisäksi noin 12 kilometriä erilaisia yleisiä ja yksityisiä teitä.HS