Historia

Paine tasaantuu itärajan vanhoilla ylityspaikoilla

HS 30.10.1968

Vaalimaan

Maailman vanhin lentoyhtiö SAS 50-vuotias

Maailman

Uutta väriä kuninkaalliseen puvustoon

Kuningatar

Sensuurikiista Ruotsissa

Ruotsissakin

Vaalimaan raja-aseman kautta Neuvostoliittoon kulkeneen matkustajaliikenteen arvellaan saavuttaneen huippukohtansa. Tänä vuonna on Vaalimaan kautta rajan ylittänyt 90 000 matkustajaa.Syynä siihen, että Vaalimaan kautta kulkeva liikenteen kasvu vähitellen hidastunee, pidetään viime kesänä alkanutta Saimaan kanavan laivaliikennettä ja muualle itärajalle suunniteltuja rajanylityspaikkoja.Myös muilla vanhoilla itärajan ylityspaikoilla odotetaan paineen tasaantuvan, sillä muutamat kunnat ovat anoneet uusien ylityspaikkojen avaamista omilla alueillaan. Uusia ylityspaikkoja ovat anoneet Nuijamaa, Parikkala ja Imatra.Matkustajaliikenteen rajanylityspaikkoja on tällä hetkellä kolme, Vaalimaalla, Vainikkalassa ja Rajajoosepissa. Jokaisella asemalla on selvästi huomattavissa liikenteen kausiluontoisuus. Vaalimaan asema on edelleen vilkkain.Suomen ja Neuvostoliiton välisen tavaranvaihdon tärkein raja-asema Vainikkala on joutunut luovuttamaan osan tavaraliikenteestään Vaalimaan kautta ajaville rekka-autoille. Tavaranvaihdosta 90 prosenttia kulkee silti vielä Vainikkalan aseman kautta.

Maailman vanhin lentoyhtiö SAS täytti tiistaina 50 vuotta. Lokakuun 29. pnä 1918 perustettiin Det Danske Luftfartselskab (DDL), sittemmin Tanskan kansallinen lentoyhtiö ja SAS:n tanskalainen omistajayhtiö.Elokuun 1. pnä 1946 allekirjoitettiin Oslossa SAS:n ensimmäinen konsortiosopimus, jonka mukaan kaksi seitsemäsosaa pääomasta, kalustosta ja taloudellisesta vastuusta sekä voitosta on DDL:n osuus, sama DNL:n ja kolme seitsemäsosaa ABA:n.Samana syksynä avattiin ensimmäinen yhteispohjoismainen lentolinja New Yorkiin.Alkuvuosina harjoitti yhteis­skandinaavinen lentoyhtiö yksinomaan mannertenvälistä liikennettä, mutta pian osoittautui epärationaaliseksi kilpailla Euroopan reiteillä ja 1951 oli yhteistyö kehittynyt niin pitkälle, että nykyisen SAS:n toiminta alkoi käsittäen sekä mannertenvälisen, Euroopan sekä kotimaanliikenteen. Sopimus on voimassa 1985 saakka.

Kuningatar Elisabet aikoo tulevan Brasilian ja Chilen matkansa aikana poiketa ankarasti noudatetusta kuninkaallisesta säännöstä esiintyä vain hempeissä pastelliväreissä, joiden uskotaan paremmin erottuvan joukosta.Kuninkaalliset muotisuunnittelijat Norman Hartnell ja Hardy Amies eivät milloinkaan anna julkisuuteen tietoja kuningattaren puvuista ennen kuin hän on käyttänyt pukua. Tiedetään kuitenkin, että Amies'n suunnittelemien asujen väreinä ovat voimakas sitruunan keltainen, vihreä ja pinkki.Eräs muotitalon edustaja kertoi näiden värien heidän mielestään paremmin sopivan Etelä-Amerikan kirkkaaseen aurinkoon. Kuningatar käytti viime vuoden Ascot-kilpailuissa erästä Amies'n suunnittelemaa turkoosin väristä jakkupukua ja uskotaan että hän muutti käsityksiään väreistä sen jälkeen.Amies'n kuningattarelle suunnittelemat asut noudattelevat samoja linjoja kuin muotitalon viimeisin kokoelma. Ne tulevat olemaan yksinkertaisia, selkeitä ja koristelemattomia. Pääasiana niissä tulee olemaan väri ja materiaali mieluummin kuin eri yksityiskohdat.

Ruotsissakin on jälleen kerran puhjennut kiista elokuvan seksuaalisuudesta. Gunnar Höglundin elokuvan "Meren alastomat tuulet" ensi-ilta piti olla tällä viikolla, yhtaikaa yhdeksässä teatterissa, mutta Reuterin kertoman mukaan niiden oli viime hetkellä vaihdettava ohjelmansa sensuurin päällikön Erik Skoglundin sekaannuttua asiaan.Toisten tietojen mukaan "Alastomat tuulet", jossa on yhdeksän yhdyntää kuvaavaa kohtausta, merkitsee "uutta seksin maailmanennätystä elokuvassa". Tekijä itse selittää elokuvansa "niin siivoksi, että lastenkin pitäisi sallia nähdä se"."Alastomat tuulet" joutuu nyt erikoisen sensuurille neuvoa antavan elimen katsottavaksi, mutta vaikka tämä komitea sattuisikin sen hyväksymään, sensuuri voisi sen siltikin vielä kieltää. – –Gunnar Höglund, joka ennen Alastomia tuulia on tehnyt kaksi kokopitkää elokuvaa, väittää itse henkilökohtaisesti inhoavansa pornografiaa ja on sitä mieltä, että sensuuri hänen uutuudessaan "paheksuu ennemminkin filmissä esitettyä hellyyttä, lämpöä ja rakkautta".Elokuvan kohutuimmissa yhdyntäkohtauksissa esiintyy mm. pappi nuoren tytön kanssa, jolle hän juuri on antanut herran ehtoollisen; toinen sukupuoliyhteys tapahtuu purjehdusmatkalla veneessä ja muuan raiskaus maatalon pihamaalla. Nuori sankari viettelee suomalaisen palvelustytön eräällä korkealla kallionkielekkeellä ja lopuksi myös sisarensa.