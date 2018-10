Historia

Heikintori avasi ovensa Tapiolassa

HS 31.10.1968

Viiden

Fysiikan ja kemian Nobelit Yhdysvaltoihin

Tukholma, 30. 10. (UPI)

Maailman

Elokuvakierros

”Punahilkka

Cypriennen juhla

Eeva-Kaarina

Irman perämies löytyi jäätyneenä lautalta karikkojen keskeltä

Viime

Yli 8.000 liekkimiestä juo 24,5 pros. talousspriistä

Korvikealkoholin

Makkaranystävä sai tarpeekseen

Hongkongilainen

vuoden suunnittelu- ja rakennustyö on saatu päätökseen: Tapiolan Heikintori, Espoon ensimmäinen tavaratalo, on avannut ovensa.Heikintorin julisti keskiviikkona avatuksi kauppaministeri Grels Teir, joka totesi, että tämä ”kauppiastavaratalo, yhteistavaratalo ja aktiviteettikeskus merkitsee huomattavaa tapausta myös laajemmassa merkityksessä – vähittäiskaupan tulevan kehityksen, yhä paranevan kuluttajapalvelun ja myös nykyaikaisen yhdyskuntasuunnittelun kannalta”.Lipunnosto Heikintorilla keskiviikkona aamupäivällä oli tavaratalon avajaisten alkusoittona.Ja kello 13 Heikintori avattiin runsaalle yleisöjoukolle leikkaamalla Tapionraitin yli jännitetty silkkinauha.Heikintorilla on 65 osastoa, jotka kaikki ovat itsenäisiä yrittäjiä ja muodostavat yhdessä yhtenäisen tavaratalon.Tavaratalo-osastot ovat avoinna kello 18:aan saakka, kahvilat, kioskit, turisti- ja kokouskeskus sekä diskoteekki myös iltaisin.tavoitelluin tieteellinen tunnustus, fysiikan Nobelin palkinto, myönnettiin keskiviikkona professori Luis Alvarezille Kalifornian Berkeleyn yliopistosta.Tämän vuoden kemian Nobelin palkinnon myönsi Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia Yalen yliopiston professorille Lars Onsagerille.Amerikkalainen 57-vuotias professori Luis W. Alvarez on maailman johtavia alkeishiukkasfyysikkoja.Hänen ansiotaan on, että meillä on valtava määrä kokeellista tietoa atomin osista.Hänen suunnitelmansa pohjalta on kehitetty nyt kaikkialla maailmassa käytetty menetelmä lentokoneiden ohjaamisessa tutkalla kenttää lähestyttäessä.Kemian Nobelin palkinnon saaja on 65-vuotias norjalaissyntyinen Yalen Yliopiston teoreettisen kemian professori Lars Onsager.Nobelin palkinto annettiin hänelle hänen keksimänsä ”Onsagerin resiprositeettisuhteiden lain” johdosta.ei ole satuelokuva”, ilmoittaa tämän viikon kotimaisen uutuuden, Timo Bergholmin ohjaaman värielokuvan FJ-mainos lakoonisesti.Tiedotusliuskat lisäävät: Punahilkka on elokuva rakkaudettomasta maailmasta, se on raakaa realismia, kovaa koulukotikuvausta, se on elokuva suljettujen ovien maailmasta ja elokuva kieltojen maailmasta.– –Viime kaudeksi valmistunut Bergholmin ensimmäinen tv-elokuva ”Sirkku” käsitteli niinikään tuttua ajankohtaista ongelmaa, äidiksi tulevan koulutytön tilannetta.Ja ensimmäinen varsinainen elokuva, tämä ”Punahilkka”, on ”kertomus elävästä, vapaasta, rakastavasta, onnellisesta ihmisestä, jota ei tästä elokuvasta löydy”, edelleen tuottajayhtiön ennakkoesittelyjä lainataksemme.Päähenkilö on Punahilkaksi kutsuttu tyttö Anja, koulukodin kasvatti, joka ei hevin näy löytävän sijaa tavallisessa elämässä, yhteiskunnan piirissä.Volanen sai 25-vuotisjuhlassaan keskiviikkona Kansallisteatterissa näyttelijätovereiltaan lahjaksi korun.Victorien Sardoun oikukkaan Cyprienne-rouvan komedienneroolissa, turnyyriin ja keimailevaan plyymihattuun puettuna hän oli itsekin kuin koru, jolla oli hieno hohde ja monta yllättävästi välkkyvää särmää.– –Kansallisteatterin johtokunta toi näytännön päätyttyä laakeriseppeleen nykyisen suomalaisen teatterin ensimmäiselle näyttelijättärelle, ja professori Arvi Kivimaa piti puheen.Samalla luovutettiin Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliiton myöntämä hopeinen ansiomerkki.Teatterijärjestöt, teattereiden näyttelijäyhdistykset, elokuva ja radio toivottivat onnea.Kollegojen puolesta puhui Kyllikki Forssell ja lunasti siten oman puoliskonsa lupauksesta, jonka kaksi vihreätä näyttelijätärtä antoi parikymmentä vuotta sitten.perjantaina kadonneen ja tuhoutuneeksi uskotun moottorialus Irman miehistöstä löydettiin yksi kuoliaaksi jäätyneenä pelastuslautalta Yxskärin saaren pohjoispuolella olevan luodon luota.Yhdeksän boforin myrskyssä puolustusvoimain helikopterista havaittiin musta pelastuslautta erittäin karikkoiselta paikalta, jonne veneet eivät päässeet.Vainaja tunnistettiin Irman perämieheksi.käyttäjiä, ”liekkimiehiä ja -naisia”, on Suomessa runsaat 8.000.Heistä noin 5.000 on piintyneitä korvikealkoholisteja, joille kertyy ainakin 200 juomispäivää vuodessa.Poliisin arvion mukaan 24,5 prosenttia kaikesta talousspriin vähittäismyynnin määrästä menee juopotteluun.Viime vuonna tämä merkitsi, että juopotteluun käytettiin 280.000 kiloa talousspriitä, jonka vähittäismyynti kokonaisuudessaan oli 1.130.000 kiloa.Lee Hang pitää tavattomasti tanskalaisista makkaroista.Äskettäin hän voitti ylivoimaisesti Hongkongissa järjestetyn makkaransyöntikilpailun.Lee pisteli poskeensa 63 tanskalaista makkaraa 12 minuutissa.Mutta ankaran ahnehtimisen jälkeen Leen naama venähti hieman pitkäksi: ensimmäinen palkinto oli vuoden varasto tanskalaisia makkaroita.Lee ei juuri sillä hetkellä erityisemmin välittänyt makkaroista. (UPI)HS