HS 1.11.1968

lentoasemalla on toistaiseksi paikoitustiloja noin 500–600 autolle.Lähellä asemarakennusta olevilla paikoilla on pysäköinti sallittu vain puolen–kahden tunnin ajaksi.Kauempana on paikkoja, joilla ei ole aikarajoitusta. Sinne voi jättää autonsa vaikkapa matkan ajaksi. Vaikka siellä ei olekaan vartiointia, käyttävät matkustajat sitä kuitenkin hyväkseen.Turvallisempi tapa säilyttää autonsa matkan ajan on antaa se vartioituun säilytykseen, jollaista pitävät lentoaseman lähellä olevat huoltoasemat. Autoilijan tarvitsee vain täyttää lomake ja jättää auton avaimet lentoaseman tiedonantotoimistoon. Huoltoasemalta noudetaan auto halliin. – –Kun matkustaja lähtee Helsingistä taksilla lentoasemalle, hän tietysti ottaa helsinkiläisen taksin. Tämän helsinkiläisen taksin täytyy kuitenkin useimmiten ajaa tyhjänä takaisin kaupunkiin, sillä se ei saa ottaa kyytiä lentoasemalta, mikäli lentoasemalla on omia takseja.”Helsinkiläinen taksi saa kyllä tarvittaessa ottaa kyydin lentoasemalta, mutta se ei saa jäädä odottelemaan sinne”, sanoi Suomen taksiliitto ry:n sihteeri T. Pyhältö.”Samoin ei myöskään lentoaseman taksi saa, tuotuaan matkustajan Helsinkiin, jäädä odottelemaan kyytiä jollekin taksiasemalle. Helsingin lentoasemahan on vierasta liikennealuetta, ja sitä varten on omat liikenneluvat.kiistaa MTV:n kohtalosta ja yleisradiomainonnasta käytiin torstaina radion hallintoneuvoston kokouksessa, jossa iskivät vastakkain sosialistit ja ei-sosialistit.Kiistan selvittely jatkuu sen jälkeen kun hallintoneuvosto on saanut pyytämänsä asiantuntijalausunnot.Yleisradion johtokunta oli esittänyt, että yhtiön toimiluvasta pudotettaisiin Mainos-tv pois. Johdon selityksen mukaan tämä ei tarkoittaisi MTV:n lakkauttamista. Yleisradion toimilupa olisi johtokunnan ehdotuksen mukaan voimassa ”toistaiseksi”.Hallintoneuvoston ei-sosialistinen enemmistö katsoo kuitenkin että johtokunnan esitys tähtää selvästi MTV:n lopettamiseen ja tv-mainonnan siirtämiseen yleisradion itsensä hoidettavaksi.Presidentin vientipalkinnon saivat tänä vuonna Oy Finlayson Forssa Ab tekstiiliviennistään, Kemppi Oy hitsauskoneviennistään ja Vaisala Oy ilmatieteellisten mittausvälineiden viennistään.Presidentti Kekkonen luovutti hopeiset palkintolaatat henkilökohtaisesti yritysten edustajille torstaina presidentin linnassa. Vientineuvottelukunnan puheenjohtaja, ulkoministeri Ahti Karjalainen piti luovutuspuheen.Palkinnot vastaanottivat Finlayson-Forssasta toimitusjohtaja Stig Hästö, Kemppi Oy:stä toimitusjohtaja Martti Kemppi ja Vaisala Oy:stä professori Vilho Väisälä.Ruotsiin suuntautuva salakuljetus kulkee Suomen satamien kautta, väittää arvovaltainen ruotsalainen päivälehti Dagens Nyheter.Seitsemän tai kahdeksan hollantilaista, belgialaista ja länsisaksalaista alusta kulkee säännöllisesti läpi Juutinrauman Itämerelle. Länsi-Saksan ja Ruotsin viranomaiset pitävät selvänä, että alukset kuljettavat laittomia huumausaineita, savukkeita ja alkoholia.Laivat ankkuroivat Itämerellä, ja pienet kuriirialukset vievät salakuljetustavarat Suomen satamiin. Tavara lastataan autoihin ja kuljetetaan autolautoilla Ruotsiin.25.000 asukkaan uuden yhdyskunnan muodostavan Hakunilan rakentaminen alkoi torstaina Helsingin maalaiskunnassa.Keskus-Sato Oy:n ja kunnan välisen aluerakentamissopimuksen perusteella tuotetaan 316 hehtaarin suuruiselle Martinmäen tilalle 7–8 vuoden aikana 4.000 huoneistoa.Yhdyskunnan toteuttamisohjelma sisältää lisäksi 60 hehtaarin teollisuusalueen. Alueella on jo valmiina 53 taloa käsittävä pientaloryhmä. – –Yhdyskunnan suunnitelmat testataan Helsingin maalaiskunnan ja Keskus-Saton järjestämissä ns. Hakunilaseminaareissa, joissa on ulkopuolisina asiantuntijoina eräitä tunnetuimpia tutkijoitamme.HS