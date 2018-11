Historia

Valokuvamallista tuli Agentti 007

HS 4.11.1968

Sean

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Odotusten mukaista hiljaista liikennettä Saimaan kanavalla

Lappeenranta, marraskuussa (Eino Käyhkö)

Hiljaiseksi,

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kupla kohonnut Kirkkonummelle

Maamme

Sulkeminen uhkaa Valamoa

Valamon

Oravanmetsästys on alkanut

Oravan

Radioamatöörien ME tuli Suomeen

Suomalaiset

Salainen kerho pitää poikamiehen puolia

Gjerstad, Norja.

Norjan

Amiraali ja kustantaja kaksintaistelussa

Eläkkeelle

Connery jätti James Bond-roolit ja neljäsataa kovakasvoa haki heti agentin paikkaa.Valokuvamalli George Lazenby, entinen automyyjä, veti pisimmän korren: hän on elokuvan uusi agentti 007.Lazenby itse sanoi, ettei hänellä ole harmainta aavistustakaan, miksi hänet valittiin. ”Ehkä sen vuoksi, etten ymmärrä näyttelemisestä mitään. Minut voi muokata miksi vain”.Bond-elokuvien tuottaja A. Broccoli on joka tapauksessa mielestään onnistunut valinnassaan. ”Kun George kävelee toimiston halki, tytöt putoilevat tuoleiltaan", hän sanoi.Englantilaiset televisionkatsojat tuntevat Lazenbyn monista mainoksista.Hän olikin ennen elokuvauraansa suosittu valokuvamalli ja mannekiini. Hän pääsi parissa vuodessa 200.000 markan vuosituloihin.Lazenby sanoo nähneensä kaikki Sean Conneryn Bond-elokuvat, mutta haluavansa ehdottomasti esiintyä omana itsenään eikä Conneryn peilikuvana.Lazenbyn ensimmäinen elokuva on nimeltään ”Hänen majesteettinsa salaisessa palveluksessa”.Kaikkiaan seitsemän Bond-tarinaa on vielä filmaamatta.Lazenbyn ura näyttää siis aika turvatulta, varsinkin kun sopimus on tehty seitsemäksi vuodeksi.(UPI – Maris Ross).mutta eteläisen Saimaan osalta suurin piirtein odotusten mukaiseksi luonnehti kanavapäällikkö Seppo Koivupuro kanavan ensimmäisen purjehduskauden tähänastista koeliikennettä.Sen sijaan Saimaan vesistöalueen pohjoisosien teollisuuslaitosten kokeiluhaluttomuus on kanavalla herättänyt jonkin verran ihmetystä.Syynä tähän on arveltu lähinnä olleen puutteellisuudet väylä- ja satamaoloissa, sekä tietojen viivästyminen kanavan avaamisesta ja eri maksuista siinä.Lokakuun loppuun mennessä oli Saimaan kanavalla liikennöinyt kaikkiaan 21 rahtialusta, jotka olivat kuljettaneet erilaista tavaraa yhteensä 15.300 tonnia.ensimmäinen muovirakenteinen ratsastushalli on valmistunut Kirkkonummelle.Lapinkylän Herralan alueella sijaitsevan hallin avajaiset pidettiin lauantaina.Tämä ns. ylipainehalli on jo tässä vaiheessa saanut lempinimenkin, Kupla. Tämän kuplan halkaisija on 16 metriä.Kooltaan ei halli ole kovin suuri. Sinne sopii viisi, kuusi ratsukkoa kerrallaan harjoittelemaan kouluratsastusta.Estekoulutusta voidaan siellä samanaikaisesti antaa enintään kahdelle tai kolmelle ratsukolle.Hallissa toimivan ratsastuskoulun käytössä on kolme lämminveristä ja kaksi kylmäveristä hevosta sekä yksi poni.Seuran johdon tarkoituksena on ennen kaikkea kiinnittää huomiota ratsastuskoulutuksen tehostamiseen.Siihen sillä on nyt entistä paremmat mahdollisuudet Kuplan ansiosta.luostarin toiminta Heinäveden Papinniemessä on supistunut vuosi vuodelta.Veljeskunnan koko on pienentynyt.Munkit uskovat, että luostari joudutaan sulkemaan muutaman vuoden kuluessa, ellei jotakin ratkaisevaa tehdä luostarin hyväksi.Suomen ainoan nunnaluostarin, Heinäveden Palokissa sijaitsevan Lintulan tila ei ole yhtä huono.Sinne on tulossa nuoria noviiseja, luostaritiloja on kohennettu ja kirkon rakennushanke on edistynyt.metsästys on alkanut maassamme ja kestää 15:nteen tammikuuta.Kurreja vilisee metsissä nyt erittäin runsaasti ja siksi on metsästyskausi tavallista pitempi.Viime pyyntikaudella jäi saalis vain 113 000 oravaan.Hyvinä oravavuosina se saattaa nousta jopa miljoonaan oravaan.radioamatöörit voittivat tämän vuoden maailman radioamatöörien kilpailun puheosan maailmanmestaruuden uudella maailmanennätyksellä ja valtasivat myös toisen sijan.Kilpailun palkintojenjakotilaisuus pidettiin lauantaina Helsingissä, jolloin palkinnot voittajille ojensi Mr. Donald H. Sleeper.Kyseessä oli maailman kaikkien kansojen välinen kilpa CQ World Wide DX Contest, joka pidetään vuosittain loka–marraskuussa.ylivoimaisesti salaisin järjestö on poikamiesten kerho, josta tiedetään vain, että se kokoontuu Gjerstadin laaksossa ja että sillä on puheenjohtaja.Kaikki kokoukset ovat täysin salaisia, mutta kerho antaa aina silloin tällöin kuulla itsestään kun se havaitsee, että poikamiehiä on taas syrjitty.Kerho vastustaa jyrkästi säilykeruokia, minihameita, elatusvelvollisuutta ja vanhanpojan veroja.Se hyväksyy avioliiton, mutta vain silloin kun liitto solmitaan tarkan ja kypsän harkinnan tuloksena.– –Eräänä tärkeimpänä ohjelmana on hyvien ruokaperinteiden vaaliminen.Kerho on yksimielisesti ilmoittanut, että säilykepurkkiruoka on nykyajan suurin rangaistus poikamiehelle: purkista otettu ruoka maistuu niin hirvittävältä, että pinttyneinkin poikamies tuntee vastustamatonta halua syöksyä lähimmän keittotaitoisen naisen käsivarsille.– –Kerhossa ei ole yhtään yli 70-vuotiasta jäsentä, koska yksikään poikamies ei voi saavuttaa tätä ikää muuta kuin petoksen kautta.”Sellaista poikamiestä ei voi syntyäkään, joka elää yli 70 vuoden ikään itse keittämillään ruoilla”, kerho sanoo. (UPI)vetäytynyt amiraali ja sanomalehden julkaisija kävivät sunnuntaina aamunkoitteessa kaksintaistelun miekoin Buenos Airesissa sijaitsevan kartanon puistossa.Kaksintaistelu päättyi, kun amiraali Banigno Varelon, Argentiinan laivaston entisen komentajan korva oli miltei kokonaan irronnut ja lehdenkustantaja Yolivian Biglieri oli myös saanut vertavuotavia haavoja.Kaksintaistelu järjestettiin, kun amiraali Varelo, joka esitti huomattavaa osaa presidentti Arturo Illian vallasta syöksemisessä v. 1966, oli haastanut herra Biglierin tämän lehdessä esitetyn huomautuksen johdosta.HS