Historia

Po-joki nousee edelleen

Vallemosso, Italia, 4.11.1968 (Reuter)

Italialaiset

Asematunneli pysyy avoinna

Helsingin

Brittiläisvakoojalle 21 vuotta vankeutta

Lontoo, 4.11. (AFP)

Kuninkaallisten

Maria Callasista Pasolinin Medeia

Kuulu

Naisjockeylle kilpailulupa

Washington, 4.11. (UPI)

Marylandin

Maailman toiseksi suurin näkkileipätehdas harjakorkeuteen Kotkassa

Kotka, 4.11. (AM)

Valmistuttuaan

sotilaat ja vapaaehtoiset pelastusmiehistöt työskentelivät maanantaina Vallemossossa kuumeisesti saadakseen tulvivat vedet padotuiksi. Tulvien pelätään vaatineen jo sadan ihmisen hengen.Vallemosson lähellä olevan Vercellin prefektinviraston maanantaina antamat luvut olivat 91 kuollutta, 48 loukkaantunutta ja 13 kadonnutta. ­– –Suuri Po-joki, johon useimmat Pohjois-Italian joet laskevat, oli jo tiistai-iltana peittänyt alleen useita alueita. Joen yläjuoksulla, Piacenzassa, veden pinta oli tiistai-iltana jo kaksi ja puoli metriä vaararajan ylä­puolella.Asematunneli pysyy avoinna yleisölle läpi yön.Kaupunginhallitus päätti hylätä maanantaina pitämässään kokouksessa Kaivokadun tunneli Oy:n anomuksen sulkemisesta öisin klo 1.30–5.00 ajaksi järjestyksen ylläpitovaikeuksien vuoksi.Sen sijaan kaupunginhallitus kehotti poliisilaitosta ja valtionrautateitä huomattavasti tehostamaan järjestystoimenpiteitä tunnelialueella. Kaupunginhallituksen päätös oli yksimielinen.Poliisilaitos oli puoltanut Asematunnelin sulkemista samoin kuin kiinteistölauta­kunta, joka kuitenkin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluviraston kanssa oli yhtä mieltä siitä, ettei ole periaatteessa oikein sulkea jalankulkua varten rakennettua tunnelia.ilmavoimien teknikko Douglas Britten sai maanantaina 21 vuoden vankeustuomion vakoilusta Neuvostoliiton hyväksi.Teknikko Britteniä syytettiin lontoolaisessa rikosoikeudessa erittäin salaisten tietojen välittämisestä Neuvostoliitolle kuuden vuoden aikana.Syyttäjä Sir Elvin Jones sanoi Brittenin pettäneen maansa vain rahan vuoksi.Britten aloitti vakoilutoimintansa vuonna 1962. Neuvosto­agentit tekivät silloin hänen kanssaan sopimuksen eräässä museossa. Yhteydenotot venäläisiin salaisen palvelun miehiin tapahtuivat sekä Englannissa että Kyproksella kätkemällä sanomat välipohjallisiin olutkanistereihin.sopraano Maria Callas on italialaisen ”L'Europeon” mukaan hyväksynyt Medeian osan elokuvassa, jonka ohjaa kansainvälistä tunnustusta ohjaajana saavuttanut runoilija ja kirjailija Paolo Pasolini.Tuottaja Franco Rossellini on lehdelle kertonut Callasin ottaneen roolitarjouksen vastaan erittäin innostuneesti huolimatta siitä, että ”tarjous tuli vähän arkaluontoiseen aikaan juuri Aristoteles Onassiksen ja ­Jacqueline Kennedyn häiden jälkeen”.Maria Callas, 45, esiintyi oopperalavoilla vain harvoin niiden seitsemän vuoden aikana, joina hänen nimensä liitettiin Onassikseen. Itse asiassa vasta Onassiksen avioituminen äskettäin paljasti, että romanssi Maria Callasin kanssa on ohi.kilpailulautakunta on myöntänyt ensimmäisen kerran USA:ssa kilpailuluvan naispuoliselle ammattilaisjockeylle.Uusi ”jockette” on 27-vuotias Kathy Kusner, joka kuului USA:n ratsastusjoukkueeseen Mexicon olympialaisissa.Lautakunta joutui muuttamaan aikaisemman kielteisen päätöksensä neiti Kusnerin vedottua anomuksessaan oikeuteen.maailman toiseksi suurin näkkileipätehdas nousi harjakorkeuteen Kotkassa maanantaina.Vaasan Höyrymylly Osakeyhtiön Kotkan näkkileipä- ja keksitehdas tulee täydessä laajuudessaan vuonna 1970 tarjoamaan työtä yhteensä 500 hengelle.Ennen työhön astumistaan saa työntekijäkunta ammattikoulutuksen, josta yhtiö ja Kotkan ammattikoulu yhteistoimin huolehtivat.HS