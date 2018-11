Historia

Okko Kamu vaativan perinnön jatkajana

HS 6.11.1968

Kaupunginorkesterin

Suomalaiskone Neuvostoliiton yli kaukoitään

Tiettävästi

Liikennevaloja Hämeentielle

Helsingin

Vyörenkaan valmistus aloitetaan Nokiassa

Nokian

24-metrinen leipä

Maailman

torstaisen sinfoniakonsertin olisi alkuperäisen ohjelmasuunnitelman mukaan johtanut professori Tauno Hannikainen, jonka äkillinen poismeno kuitenkin teki tyhjäksi hänen kapellimestaritaiteensa monilukuisen ihailijajoukon kiinnostuksella odottaman vierailun.Tilalle oli kiinnitettävä sijainen, ja kaupunginorkesterin johdon valinta osui Okko Kamuun, joka näin joutuu suorittamaan musiikin historiassa usein toistuneen "sijaanhypyn".Kun kapellimestari Jorma Panula ulkomaisen kiinnityksen vuoksi oli estynyt ottamasta tätä tehtävää vastaan, oli juuri Okko Kamun kiinnittäminen varsin luonnollinen asia: huippuluokan otteita kamarimuusikkona esittänyt viulistimme oli viimeksi juuri Kansallisoopperan ”Ruuvikierteen” esityksessä osoittautunut kapellimestariksi, jolla on edessään varma tulevaisuus.Nuoret tarvitsevat tilaisuuksia, ja näin oli professori Hannikaisen poismenon synnyttämän aukon täyttäminen juuri tällä tavoin sopiva ratkaisu.Okko Kamun valinnalla on lisäksi tiettyä kaunista symboliikkaa: nuori viuluniekkamme on näet saanut ensimmäisen tuntumansa orkesterityöskentelyyn Tauno Hannikaisen perustamassa ja johtamassa Helsingin Nuoriso-orkesterissa, ja tänä syksynä hän osallistui Tauno Hannikaisen Sibelius-Akatemiassa johtaman kapellimestariluokan työskentelyyn.ensimmäisenä länsimaisena charter-koneena lensi suomalainen Kar-Airin DC-6 B tiistaina Neuvostoliiton alueen yli matkallaan kauko­itään.Olympia Lentomatkatoimisto anoi viime keväänä lupaa ylittää Neuvostoliitto kaukomatkoillaan. Anomukseen on vastattu myöntävästi ja 70 suomalaista seuramatkailijaa lähti Tashkentin, Lahoren, New Delhin ja Bangkokin kautta Balin paratiisisaarelle.Aamulla matkalla aloittaneeseen koneeseen tuli kaksi neuvostoliittolaista lentoasiantuntijaa oppaiksi. Lentomajakkajärjestelmä on Neuvostoliiton alueella toisenlainen kuin meillä ja yleensä länsimaissa, joten ensimmäiselle matkalle oli opastus tarpeen.Kar-Airin erikoisanomukseen saatu myönteinen vastaus avaa johtaja Eero Julinin kertoman mukaan aivan uusia mahdollisuuksia kaukoidän matkojen järjestelyssä. Tarkoitus on lennättää tätä reittiä useitakin ryhmiä, seuraava lähtee jouluksi.Maanantaina lähtenyt saman matkatoimiston kone, joka on maailmanympärilennolla lähi-idän kautta, tapaa tiistaina lähteneen Bangkokissa ja Balilla. Siinä on suomalaisia ja saksalaisia matkustajia.Hämeentiellä otetaan keskiviikkona virallisesti käyttöön kolmessa risteyksessä liikennevalot. Risteykset ovat Hämeentie–Sturenkatu, Hämeentie–Haukilahdenkatu, Hämeentie–Kustaa Vaasan tie.Liikennevalot toimivat aikaohjattuina kolmella eri ohjelmalla siten, että ns. ”vihreä aalto” tulee liikenteelle Kustaa Vaasan tietä keskustaan päin ja liikenteelle Hämeentieltä ja Sturenkadulta keskustasta poispäin. Aallon ajonopeus on noin 47 km/h.rengastuotanto laajenee lähiaikoina, jolloin yhtiössä aloitetaan vyörenkaan valmistaminen. Vyörengas eroaa konstruktioltaan ristikudosrenkaasta ja sen tuotannon aloittaminen merkitsee Suomessa kokonaan uuden valmistustekniikan käyttöönottoa.pisin leipä otettiin äskettäin uunista Wageningenissa, jossa 20 leipurioppilasta osallistui leippmoalan ennätyksen murskajaisiin.Leipurioppilaat saivat aikaan 24 metrin pituisen leivän, joka juhlasaatossa tuotiin näytteille erääseen paikalliseen liikkeeseen.Aikaisempi leivänleipomisennätys oli amerikkalaisten leipureiden nimissä, joiden uunista pari vuotta sitten ilmestyi 15 metrin pituinen leipä. (UPI)HS