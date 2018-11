Historia

Jääkiekkomestarin seulonta alkaa tänä iltana 37. kerran

HS 7.11.1968

Taistelu

Nixon sai valitsijamiesten selvän enemmistön

Republikaanien

Kreml voitonvarma vuosipäivän aattona

Moskova, 6. 11. (UPI)

Neuvostoliitto

Kaupunki kahvitti olympiakävijöitä

”En

Jacqueline ”julkinen synnintekijä”

Vatikaani, 6. 11. (UPI)

Vatikaani

Chi-Chin ja An-Anin romanssi päättyy

Romanssi,

Suomen jääkiekkomestaruudesta 1969 alkaa tänään. Mestaruudesta on pelattu vuodesta 1928 alkaen ensi alkuun cup-järjestelmällä ja vuodesta 1934 sarjamuotoisena.Ensimmäiseksi Suomen mestariksi kruunattiin Viipurin Reipas ja toistaiseksi viimeiseksi KooVee Tampereelta.Koska mestaruudesta ei lainkaan kilpailtu vuonna 1930 ja koska sotavuodet 1942–44 jäivät myös väliin, on tuleva Suomen mestari järjestyksessään kolmaskymmenesseitsemäs.Tänään alkava mestaruussarja on kaksitoistajoukkueinen ja ohjelman mukaan pelataan viimeinen kierros 4.3.1969.Otteluja kertyy jokaiselle joukkueelle 22 eli yhteensä 264. Tampereella nähdään 44, Lahdessa 22 ja muilla mestaruussarjapaikkakunnilla 11 ottelua kullakin.presidenttiehdokas Richard Nixon valittiin Yhdysvaltain 37. presidentiksi kaikkien aikojen tasaisimman vaalikamppailun jälkeen, kun ratkaiseva Illinoisin osavaltio meni viiden maissa illalla Suomen aikaa Nixonille, joka sai reilusti voittoon tarvittavat 270 valitsijamiestä eli 287.Demokraattien ehdokkaalla Hubert Humphreyllä oli siinä vaiheessa valitsijamiesääniä 172 ja kolmannella ehdokkaalla George Wallacella 45, mutta sen sijaan kansan äänet jakautuivat prosenttisesti tasan Nixonin ja Humphreyn välillä.Wallace sai 13 prosenttia äänistä.Kun lähes 70 miljoonaa eli 93 prosenttia äänistä oli annettu, Nixonilla oli vain noin 15.000 ääntä enemmän kuin Humphreyllä, mutta tärkeät suuret osavaltiot takanaan.Huolimatta siitä, että Humphrey voitti erittäin tärkeänä pidetyn New Yorkin saaden 43 sen valitsijamiestä, Nixon pystyi äänestyksen loppuvaiheissa pitämään tärkeät suuret osavaltiot Kalifornian, Ohion ja Illinoisin itsellään, mikä käytännössä ratkaisi voiton hänen edukseen.julisti keskiviikkona voittaneensa ”imperialismin kanssa käydyn voimainkoetuksen vuoden” Vietnamista Tshekkoslovakiaan.Vallankumouksen 51. vuosipäivän aattona Neuvostoliitto tervehti jälleen ”kapitalistisen järjestelmän vararikkoa” ja julisti oppia, jonka mukaan sillä on oikeus puuttua minkä tahansa kommunistimaan asioihin, jos se uskoo kommunismin olevan vaarassa.Politbyroon jäsen Kiril Mazurov piti perinteellisesti kovan linjan puheen lokakuun vallankumouksen aattona kuulijakunnalle, jossa oli muita politbyroon jäseniä, hallitusjohtajia ja uskollisia puoluejäseniä 6.000 hengen Kremlin kongressipalatsissa.tiedä vielä mitään omasta osuudestani voimistelun EM-kisoissa, jotka pidetään keväällä Varsovassa. Olkapään lihasvamma olisi korjattava leikkauksella ilmeisesti jo ennen Varsovan mittelöitä, ja se tietäisi lepoa”, sanoi Mexicon kisojen hopeamitalimies Olli Laiho keskiviikkona Helsingissä.Kaupunki toivotti urheilijansa tervetulleiksi kotiin kahvittamalla ja kaupunginjohtaja A. K. Loimaranta ojensi mitalimiehille Olli Laiholle ja nyrkkeilijä Arto Nilssonille kaupungin muistomitalin Kallion virastotalossa.Pistemiehet, purjehtijat Jan Winquist, nykyaikainen viisiottelijajoukkue, painija Caj Malmberg ja k-4:n miehistöstä helsinkiläiset melojat K-G. Alfthan ja Jorma Lehtosalo saivat muistoksi kaupungin kuvateoksen.sanoi keskiviikkona rouva Jacqueline Onassiksen olevan ”julkinen synnintekijä”.Solmimalla avioliiton Aristoteles Onassiksen kanssa hän on käytännössä hylännyt katolisen uskonsa ja on nyt ”hengellisesti rappiotilassa”, vaikka häntä ei ole erotettu kirkosta.Kommentti, joka on ankarin Vatikaanin tähän saakka Jackien avioliitosta julkaisemista, ilmestyi keskiviikkona Vatikaanin viikkolehdessä Osservatore della Domenicassa.Lehti leimasi myös Aristoteles Onassiksen julkiseksi synnintekijäksi.joka ei koskaan kunnolla päässyt kehkeytymään jättiläispandojen Chi-Chin ja An-Anin välille, näyttää olevan lopussa.Neuvostoliittolaiset eläintenhoitajat saivat tiistaina päätökseen järjestelyt An-Anin viemiseksi lentokoneella takaisin Moskovaan marraskuun 13. päivänä.An-An on ollut kolme kuukautta Lontoossa tutustumassa tyttöpanda Chi-Chiin.Kyseessä oli toinen yritys saada nämä maailman ainoat Kiinan ulkopuolella olevat jättiläispandat rakastumaan toisiinsa.Ensimmäinen epäonnistunut yritys tehtiin Moskovan eläintarhassa vuonna 1966.Moskovassa tapahtuneessa ensitapaamisessa pandat tappelivat keskenään, ja Chi-Chi pyrki pakenemaan joka kerta kun An-An lähestyi sitä.An-Anin tultua viime elokuussa vastavierailulle Lontooseen eläintarhanhoitajat panivat ne erillisiin tutustumishäkkeihin useiksi viikoiksi.Lopulta pandat päästettiin samaan häkkiin ja viranomaiset olivat rohkaistuneita.Chi-Chi oli nyt vähemmän pelokas ja pandat näyttivät tulevan hyvin toimeen keskenään.Mutta suhde näytti jäävän vain platoniseksi.HS