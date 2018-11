Historia

Mielipiteen tutkijoi­den suuri voitto

New York, 7.11.1968 (UPI)

Suurimmille

Lontoon suomalainen kauppakeskus avattiin

Lontoo, 7.11. (Olli Kivinen)

Kauppa-

”Seksi myyntivalttina” leikkaamattomana tv:hen

Pari

Haagan seisake pois käytöstä vuoden vaihteessa

Haagan

Tuntematon palaa – nyt värifilminä

Väinö Linnan

mielipidetutkimuslaitoksille vuoden 1968 presidentinvaalit oli suuri voitto.Tuoreimpien lukujen mukaan Richard Nixon ja Hubert Humphrey saivat kumpikin 43 prosenttia ja George Wallace 13 prosenttia äänistä. Prosentit ovat melkein täsmälleen samat kuin tutkimuslaitokset ennustivat.Gallup ilmoitti maanantaina viimeisessä ennusteessaan Nixonille 43, Humphreylle 42, Wallacelle 15, kun 4 prosenttia ei ollut ratkaissut kantaansa vielä.”Lähemmäksi on tuskin mahdollista päästä kuin ennusteemme pääsi”, sanoi eräs Gallupin edustaja.ja teollisuusministeri Väinö Leskinen avasi torstaina Suomen kauppakeskuksen Lontoon keskustassa Haymarketilla sijaitsevan Suomi-talon jatkeessa.Tilaisuudessa oli läsnä englantilaisten ja suomalaisten liike-elämän edustajien lisäksi Englannin apulaiskauppaministeri William Rodgers.Itse kauppakeskus – viralliselta nimeltään Suomen suurlähetystön kaupallinen osasto – tarjoaa suomalaisille liikemiehille mahdollisuuden pienten näyttelyjen järjestämiseen Lontoon sydämessä, puolen sadan metrin päässä englantilaisen maailman keskuksesta Piccadilly circuksessa.viikkoa sitten esitettäväksi ilmoitettu ja sittemmin peruutettu tv-l:n Kuluttajakalenteriin kuuluva ohjelma ”Seksi myyntivalttina” on havaittu loppujen lopuksi ristiriidattomaksi ohjelmasäännöstön kanssa ja se esitetään leikkaamattomana ensi maanantaina.Ohjelman eräiden mainospalojen katsottiin sotivan yleisradion mainontaa koskevia säännöstöjä vastaan.Yhtiön juristit ovat nähneet ohjelman ja tulleet siihen tulokseen, ettei ristiriitaisuuksia esiinny.Seksikäs kuluttajavalitusohjelma nähdään maanantaina klo 20.45 ”kaukana lastenohjelmista”, kuten tv-l:stä varmuuden vuoksi selitetään.seisake poistetaan käytöstä vuoden vaihteessa, kun rantaradan sähköistystyöt on saatu tehdyksi loppuun ja uudet aikataulut astuvat voimaan.VR:n liikenneosaston johtaja Rauno Mäkinen kertoi, että uudistusta suunniteltaessa on pyritty saamaan junien pysähdyspaikkojen välimatkoiksi vähintään kaksi kilometriä.”Onhan selvää, että jos seisakkeita on kovin tiheässä, junien nopeus laskee ja liikenne tulee joustamattomaksi. Haagan seisakkeen ja Huopalahden aseman väliä on vain noin kilometri, joten uudistus on tarpeellinen.”Tuntematon sotilas filmataan uudelleen: tällä kertaa värielokuvana laajakankaalla.Kustannukset ovat suuremmat kuin minkään aikaisemman Suomessa valmistetun elokuvan. Vähimmäisarvio on 1,5 milj. markkaa, mutta lopullisen summan arvellaan nousevan noin kahteen miljoonaan markkaan.Filmin lasketaan valmistuvan vuoden 1970 aikana. Henkilöjako, joka vielä tässä vaiheessa on täysin avoin, ratkaistaan ensi kesään mennessä ja kuvaukset aloitetaan syksyllä.HS