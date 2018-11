Historia

HS.fi/aikakone

ensimmäinen suursäiliölaiva kantavuudeltaan 95.000 dwt laskettiin vesille perjantaina Uddevallan telakalla Ruotsissa. Kasteessa se sai nimen Bonny.Aluksen tilaaja on maarianhaminalainen Rederiaktiebolaget Sally. Varustamo on tilannut toisenkin samankokoisen säiliölaivan Uddevallavarvetilta.Nyt vesille laskettu Bonny valmistuu ensi vuoden alussa ja sisaralus vuoden 1970 puolivälissä. Varustamon lippulaivana on aikoinaan ollut Bonny-niminen alus.Vesillelasketun jätin kummina oli rouva Agda Johansson, varustamon toimitusjohtajan kauppaneuvos Algot Johanssonin puoliso.Vesillelaskutilaisuudessa Uddevallassa oli kuutisenkymmentä suomalaista kutsuvierasta. Aluksen pituus on 255,9 metriä, leveys 38,9 ja syväys 14,2 metriä sekä nopeus 16,5 solmua.talousyhteisömaat voivat säästää valtavia summia rakentamalla pikaisesti ydinvoimaloita sähkövoiman tuotantoa varten, ilmenee Eurooppakomission perjantaina julkaisemasta selonteosta.Komission mukaan ei ole mahdollista ilmoittaa tarkkoja lukuja. Parlamentaarikkojen taholla on kuitenkin laskettu, että keskittämällä ydinvoimaloiden rakentamisen EEC-maat säästävät vuoteen 1985 mennessä kuusi miljardia dollaria (noin 25 mrd Smk).Eurooppakomission mukaan on olemassa suunnitelmia ydinvoimaloista, joiden teho 1980 kohoaa 60000 megawattiingeneveläisen hotellin keittäjä katkaisi äskettäin sormensa hotellin lihanleikkurissa. Keittäjä tietysti pyysi heti vakuutusyhtiöltään korvausta.Vakuutusyhtiö ei suostunut maksamaan korvausta suoralta kädeltä, vaan lähetti paikalle erään tarkastajansa.Tarkastaja katseli lihanleikkuria ja pyysi saada kokeilla sitä. Koekäyttö päättyi kuitenkin lyhyeen – tarkastajakin katkaisi sormensa. Keittäjä sai korvauksen. (UPI)Cynthia Lennon sai perjantaina avioeron miehestään Beatle – John Lennonista, jonka kanssa hän oli mennyt naimisiin 1962 yhtyeen vielä soitellessa Liverpoolissa muutaman punnan keikkamaksuin.Lennonin nykyinen seuralainen, 34-vuotias japanitar Yoko Ono joutui äskettäin sairaalaan keskenmenon uhan vuoksi. John Lennon asettui hänen seurakseen sairaalaan. Jouduttuaan luovuttamaan vuoteensa eräälle potilaalle, John Lennon on viettänyt yönsä makuupussissa lattialla.Lennonia ja Onoa vastaan on nostettu syyte huumausaineitten hallussapidosta, jutun käsittely oikeudessa lykättiin.Vähän ennen kuin avioerosta tiedotettiin, beatlesien Apple-yhtiö ilmoitti, että yhtye esiintyy taas yhdessä 14–15 joulukuuta Lontoossa. Tämä on beatlesien ensimmäinen esiintyminen sitten vuoden 1960, jolloin yhtye luopui julkisista esiintymisistä. Yhtiön ilmoituksen mukaan Paul McCartney on saanut aikaan Lontoon-konsertit. Niiden tulot annetaan hyväntekeväisyyteen. (UPI)HS